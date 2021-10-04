Венедіктова відреагувала на фільм про офшори: Інформація щодо "Приватбанку" давно в розпорядженні НАБУ і перевіряється "під мікроскопом"

Будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності "Приватбанку", давно в розпорядженні НАБУ, перевірялася раніше і перевіряється зараз практично "під мікроскопом".

Про це на своїй сторінці в Facebook написала генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Як і багато хто, завершила перегляд фільму авторства редакції "Слідство. Інфо". Журналісти припускають, що цілий ряд офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топ-менеджменту держави.

Як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора, я не маю права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації. Єдине, що можу сказати - лише те, що будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності "Приватбанку", давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз практично "під мікроскопом". Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом. Детективи НАБУ (в рамках своїх коментенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства) популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу - черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офшорні фірми Зеленського та його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів із "Приватбанку", - ЗМІ. ВIДЕО

Також Венедіктова розповіла, що у фільмі її по-справжньому зачепило: і професійно, і по-людськи: "Автор намагається натякнути глядачеві, що Офіс Генпрокурора певною мірою "пригальмовує" розслідування справ з орбіти "Приватбанку". Так, прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій подається натяк на нашу бездіяльність - чиста спекуляція".

Генпрокурор підкреслила, що особисто взяла на себе відповідальність зрушити з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень.

"Аудиторія вже не згадає всі подробиці і складнощі, з якими ми зіштовхувались: від небажання або, якщо хочете, страху правоохоронців приймати процесуальні рішення, до серцевих нападів у експертів. Артем Сергійович Ситник та Максим Олександрович Грищук добре розуміють всю "підноготну" сказаного.

Вже не перший раз бачу, що комусь приходить в голову припускати, що саме зі стін Офісу Генпрокурора "протекла" інформація про можливе повідомлення про підозру одному з фігурантів справи "Приватбанку", літак із яким нам вдалося посадити в Україні. І Артем Ситник, і я маємо інформацію про те, що ні ОГП, ні особисто я до витоку не причетні. Впевнена, у вас є всі можливості це перевірити. У нас є версії того, що сталося і станом на сьогодні ще встановлюємо причетних. Прошу припинити розповсюджувати дурниці.

Сподіваюсь, ви розумієте, що в силу обов‘язків, покладених на мене на моїй посаді, я володію дуже важливою і чутливою інформацією про хід слідчих дій у всіх резонансних справах. Як ви встигли помітити, розслідування цих справ проводиться компетентно і в умовах інформаційного вакууму.

Хочу сказати, що мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця - завдання не з простих. Олігархи - це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ і багато чого іншого.

В Україні мало хто вірив, що в когось вистачить мужності поставити свій підпис під підозрою хоч комусь, в кого в обоймі все, про що я написала вище - мені вистачило. І не раз. Я брала відповідальність на себе особисто і демонструвала готовність приймати складні непопулярні рішення", - написала генпрокурор.

Також читайте: Помічник Зеленського Шефір та сценарист "Кварталу 95" Яковлєв через офшори купили дорогу нерухомість у Лондоні на $8,1 млн, - ЗМІ

Також Венедіктова нагадала, що ще 27 квітня 2020 року судді Верховного Суду звернулися до ВРП зі скаргою на її дії: "Тоді я вважала за потрібне зробити відеозвернення на тему принципової позиції Офісу Генпрокурора в питанні судового розгляду Великою Палатою Верховного Суду справи за позовом групи осіб, які під час націоналізації "Приватбанку" були кваліфіковані Нацбанком і Мінфіном, як пов‘язані з банком. На кону був 1 млрд гривень (який би швидко переріс у 29 млрд) і інтерес держави. Я ні в якому разі не планувала здійснювати будь-якого тиску на суд, який дуже поважаю. Я усвідомлюю кожне сказане слово і обережно та уважно ставлюсь до всіх рішень всіх без винятку судів. Таким чином я звернулась не тільки до суду, а і до громадян України - позиція Офісу Генпрокурора має бути для всіх зрозумілою і прозорою, а рішення приймає суд, а не прокурор. Того разу судді, що входять до складу Великої Палати Верховного Суду, прийняли рішення 15 червня 2020 року, яким скасували всі інші рішення, оскільки, на їхню думку, адміністративна судова вертикаль не могла слухати такі позови і приймати по них рішення. Офіс Генпрокурора був стороною у цій судовій справі".

"І наостанок, хочу звернутися до журналістів "Слідство. Інфо", яким була надана відповідь на їхній запит. В своєму листі співробітники управління інформаційної політики ОГП відзначили, що запитувана вами інформація вивчається детективами НАБУ і прокурорами САП в ході розслідування різних кримінальних проваджень. Вибачте, але Офіс Генпрокурора не працює і не може працювати на художній результат і глядацькі симпатії від переглядів фільмів вашого авторства. Природньо, що така інформація на цьому етапі є закритою і ніхто не в праві її надати, не порушивши закон, про що добре знають детективи і прокурори. Але твердження, що запит журналістів був проігнорований - помилка, яку я прошу виправити", - резюмувала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офшорні фірми нардепа Гереги пов'язані з мережею гіпермаркетів в окупованому Криму, - ЗМІ





