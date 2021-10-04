Сьогодні посол Грузії Закарашвілі надасть роз'яснення в МЗС України щодо затримання Саакашвілі
Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі у понеділок, 4 жовтня передасть Міністерству закордонних справ України вірчі грамоти і надасть всі роз'яснення з приводу затримання Міхеіла Саакашвілі в Тбілісі.
Про це повідомив глава МЗС Грузії Давид Залкаліані в ефірі телеканалу "Імеді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"З колишнім керівництвом України у нас була комунікація з питання екстрадиції Саакашвілі. Всі питання, пов'язані з Саакашвілі, будуть розглянуті в правовому порядку", - заявив міністр.
Залкаліані нагадав, що до отримання українського громадянства Саакашвілі був громадянином Грузії, і щодо нього на батьківщині було відкрито чотири кримінальні справи.
Голова МЗС висловив сподівання, що ситуація із затриманням Саакашвілі не позначиться на стратегічному партнерствы України та Грузії і жодних ускладнень у взаєминах Києва і Тбілісі не буде.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Зеленский избавился от Саакашвили гораздо мудрее чем Порошенко, надо признать.
У Украины не развивались отношения с Грузией - нашим основным партнером, также пострадавшим от агрессии России. Потому что Украина в лице Зеленского дала гражданство Саакашвили - человеку, предавшему свою родину!
Этот негодяй 9 лет (!) был президентом страны, а потом БРОСИЛ ее, сменив гражданство, точно трусы!
Позорище а не человек.
Упал и разбился в глазах всех, кто ему доверял, как я в свое время.
А вот ежели он гражданин Украины, то должен отвечать перед Фемидой Грузии за незаконное пересечение границы и вмешательство в выборы Грузии.