УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10136 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
2 327 9

Сьогодні посол Грузії Закарашвілі надасть роз'яснення в МЗС України щодо затримання Саакашвілі

Сьогодні посол Грузії Закарашвілі надасть роз'яснення в МЗС України щодо затримання Саакашвілі

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі у понеділок, 4 жовтня передасть Міністерству закордонних справ України вірчі грамоти і надасть всі роз'яснення з приводу затримання Міхеіла Саакашвілі в Тбілісі.

Про це повідомив глава МЗС Грузії Давид Залкаліані в ефірі телеканалу "Імеді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"З колишнім керівництвом України у нас була комунікація з питання екстрадиції Саакашвілі. Всі питання, пов'язані з Саакашвілі, будуть розглянуті в правовому порядку", - заявив міністр.

Залкаліані нагадав, що до отримання українського громадянства Саакашвілі був громадянином Грузії, і щодо нього на батьківщині було відкрито чотири кримінальні справи.

Голова МЗС висловив сподівання, що ситуація із затриманням Саакашвілі не позначиться на стратегічному партнерствы України та Грузії і жодних ускладнень у взаєминах Києва і Тбілісі не буде.

Також читайте: За даними наших спецслужб, Саакашвілі та його команда планували вбивство кількох опозиціонерів і заворушення, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) затримання (4339) МЗС (4122) посол (1100) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро Михо отпустят и он станет Президентом
показати весь коментар
04.10.2021 09:29 Відповісти
Ага, президентшей, в исправительной колонии где то возле Гори.
показати весь коментар
04.10.2021 09:42 Відповісти
ага, президентом Кабо-Верде...
показати весь коментар
04.10.2021 09:52 Відповісти
внимание: ГРУЗИЯ ОТЗЫВАЛА ПОСЛА ИЗ УКРАИНЫ ИЗ-ЗА СААКАШВИЛИ! У нас все это время не было даже посла - он назначен ТОЛЬКО ЧТО, сразу после поимки этого негодяя!
Зеленский избавился от Саакашвили гораздо мудрее чем Порошенко, надо признать.
У Украины не развивались отношения с Грузией - нашим основным партнером, также пострадавшим от агрессии России. Потому что Украина в лице Зеленского дала гражданство Саакашвили - человеку, предавшему свою родину!
Этот негодяй 9 лет (!) был президентом страны, а потом БРОСИЛ ее, сменив гражданство, точно трусы!
Позорище а не человек.
Упал и разбился в глазах всех, кто ему доверял, как я в свое время.
показати весь коментар
04.10.2021 11:10 Відповісти
Скорее всего опустят и тогда он точно станет Президентшей...
показати весь коментар
04.10.2021 11:50 Відповісти
Ежели он гражданин Грузии то с чего бы нашему МИД беспокоиться о прохвосте? Только в вопросе незаконного пересечения границы Украины. А это уже работа не дипломатов а следователей.
А вот ежели он гражданин Украины, то должен отвечать перед Фемидой Грузии за незаконное пересечение границы и вмешательство в выборы Грузии.
показати весь коментар
04.10.2021 09:41 Відповісти
этот предатель своей родины ОТКАЗАЛСЯ от своего грузинского гражданства. 9 лет быть президентом страны а потом отказаться от своего гражданства - позорище.
показати весь коментар
04.10.2021 11:10 Відповісти
Забирайте его себе без объяснений и 100 баксов в придачу.

показати весь коментар
04.10.2021 09:58 Відповісти
Дай то бог отсидеть дяде ******* долго и без преключений на свой грузинский тухэс...)
показати весь коментар
04.10.2021 11:48 Відповісти
 
 