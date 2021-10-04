"Земля перетравила молодого москаля": Росіяни скаржаться терористу Прилєпіну на пісні українського гурту "Пирятин"
Росіяни скаржаться терористу Прилєпіну на пісню українського гурту "Пирятин", називаючи її нібито ідеологічною диверсією.
Текст допису Прилєпіна гурт опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Так, хтось написав терористу Прилєпіну лист: "Хочу розповісти про цікавий випадок ідеологічної диверсії, з якою щойно зіштовхнувся. Вирішив я послухати складений на основі моїх уподобань плейлист YouTube Music. І на одній з перших пісень трапляється "Арта" гурту "Пирятин". Текст пісні - про те як добре вбивати москалів. Вирішив перевірити, що з Яндекс Музикою - а там теж ця "чудова" композиція лежить у відкритому доступі. Будь ласка, зверніть увагу на цю проблему. Не має такий контент бути присутнім у відкритих загальнодоступних сервісах".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Закопали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Закопали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
Не можна вихваляти лише за правильний зміст, інакше вийдуть чергові "Гринджоли".
Треба, щоб і рима була, звісно і музика, також бажано щоб і літературна мова, хоч останнє для ******** умов, як виявляється, необов'язково, деякі групи навмисне пропагують суржик.
І краще без матюків, до II WW українці не матюкалися, і лайки їх були необразливі, "мат" це особливий винахід кацапа, первісно невластивий для українців, але заразили.
Все ж таки такий стиль кращий:
Закопали москаля край дороги,
Видно руки, видно хвіст, видно роги.
Можна також записувати вже на відомі пісні патріотичний зміст, як робить "Мірко Саблич".
До речі, матюки зовсім не кацапські, не треба знов самим віддавати їм те, що їм ніколи не належало.
Що не так з естетичним смаком молоді?
Я не сумніваюся, що учасники групи - українські патріоти, але йдеться лише про естетичні уподобання, нехай я поганий, але мені, на жаль, небагато що з ******** естради подобається, на мою думку вона давно занепала.
Але знаєте, на мій смак, переспів півачкою Донченко пісні 100 бійців в'єтнамського ветерана 1960-х рр. набагато кращий ніж ця пісня, хоч, як я сказав, ми належимо до різних поколінь, і у нас різні естетичні уподобання.
У даному питанні головне не патріотизм, я не сумніваюся що співаки патріоти, але ваше покоління, припускаю, буде переслуховувати цю пісню, а моє ніколи не послухає її вдруге, бо, на жаль, з погляду мого покоління, естрада перетворилася, у кращому випадку, у напівтруп.
Про деградацію ******** музики це суб'єктивно, але зрештою, якщо таким музикантам можна зібрати і "завести" аудиторію, то вони мають повне право на життя, якщо аудиторія забезпечує виконавцям виживання за рахунок прибутку від каси.
Пирятин я б не назвав примітивом, та ж "Родіна", наприклад, дуже тонка, а в, здавалося б, простому як двері "смт" я сам для себе знаходжу нові змісти, і який з них закладав автор хз. Вони промінь надії, дещо нове, свіже, а головне - наше. А це головне, бо наші виконавці, тим більше українською, в піснях піднімають наші проблеми, співають про виклики нашої країни, а не якихось полковників, яким ніхто не пише.
Те що ви називаєте примітивною ******** естрадою, таке існує. Але тут треба відрізняти. Зараз є стилі, яких раніше просто не існувало, і тому зараз подібна музика може просто не розумітися. Але в кожному стилі є як шедеври, так і примітивізм. Чомусь примітивізму аж багато в т.з. популярній музиці. Думаю тут просте пояснення. Чи то більшості, чи то великій частині населення дійсно складно розуміти музику, їм треба простіше, такт і слова, які вони вже десь чули. Раніше цих людей теж було багато, але вони просто ніяку музику не слухали.
https://www.youtube.com/watch?v=lEhXiTOHF4E
Можливо бачив колись і щось таке, але не зафіксував. А зараз насолоджувався разів 5-10.
Те що я подивився від чергових "Гринджол", якщо вони опинилися у вашій золотій колекцій, що я можу сказати, я радий що ви відчуваєте від цього задоволення, але ж на "слух і смак "товариш не всяк".
Але що у вас я так і не зрозумів. Пісні дитинства? Так життя ж іде, не можна відставати.