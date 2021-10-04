"Земля перетравила молодого москаля": Росіяни скаржаться терористу Прилєпіну на пісні українського гурту "Пирятин"

Росіяни скаржаться терористу Прилєпіну на пісню українського гурту "Пирятин", називаючи її нібито ідеологічною диверсією.

Текст допису Прилєпіна гурт опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, хтось написав терористу Прилєпіну лист: "Хочу розповісти про цікавий випадок ідеологічної диверсії, з якою щойно зіштовхнувся. Вирішив я послухати складений на основі моїх уподобань плейлист YouTube Music. І на одній з перших пісень трапляється "Арта" гурту "Пирятин". Текст пісні - про те як добре вбивати москалів. Вирішив перевірити, що з Яндекс Музикою - а там теж ця "чудова" композиція лежить у відкритому доступі. Будь ласка, зверніть увагу на цю проблему. Не має такий контент бути присутнім у відкритих загальнодоступних сервісах".

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