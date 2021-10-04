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Новини Нормандські переговори
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Газова криза і питання "Північного потоку - 2" необхідно обговорювати в Нормандському форматі, - Кулеба

Газова криза і питання

Україна вважає, що "Північний потік-2", військова безпека України, ситуація на Донбасі - це безпосередньо пов'язані питання, тому виступає за їх обговорення в Нормандському форматі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Зараз переговори в Нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників лідерів. Після візитів Меркель у Москву і Київ відбулося два раунди консультацій, дві відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що "Північний потік-2" і військова безпека України, ситуація на Сході України - це безпосередньо пов'язані питання, тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення", - підкреслив міністр.

За словами Кулеби, зараз в Нормандському форматі робота на рівні радників ведеться над спробою організувати саміт, який Ангела Меркель хоче провести і готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини.

"У Нью-Йорку, під час Генеральної Асамблеї ООН мої німецький і французький колеги Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Я відразу дав згоду. Але Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ, – ред.), як завжди, не знайшов часу і можливості. Тому ситуація невизначена. Якби ми проводили зустріч міністрів, я б обов'язково скористався нагодою зустрічі і підняв тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормандська зустріч все ж відбудеться. Меркель дуже хоче встигнути, - Зеленський

"Всі розуміють джерело кризи, як воно було створене. Очевидно, в Європі існує думка, що буде знайдено рішення з РФ і питання стабілізується. Тому що навіть в найстрашніших снах західноєвропейський політик чи бізнесмен не може собі уявити, що Росія все ж їх "кине" і заморозить будинки, фабрики і заводи", - підкреслив Кулеба.

Міністр зазначив, що криза в Європі газову кризу в Європі штучно створена: "Вона накладається на прискорення "зеленого переходу" в Європі. Ми бачимо неординарну ситуацію в Китаї, яка теж офіційно пояснюється "зеленим переходом", скороченням видобутку вугілля. Я не виключаю, що проблеми нашої труби можуть стати лише маленьким елементиком загального енергетичної світової кризи. "Північний потік-2" ще не запрацював, це треба враховувати. І коли газ піде по "Північному потоку-2", незважаючи на всі переможні реляції "Газпрому" і Росії, поки невідомо".

Автор: 

Донбас (22355) Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+3
В Криворагульном формате! Кому вы нужны с вами обсуждать что либо!
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04.10.2021 09:39
+1
Кулеба молодец!
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04.10.2021 09:40
+1
а помоему пустая трата времени и сил... меркель сделала все что бы ГТС Украины была уичтожена! факт построенного газопровода на лицо, а сертификацию дадут сразу же как только похолодает серьезно, ну не будет бабушка меркель сильно переживать за Украину, когда немцы замерзать будут.. короче чтема ни о чем, с пустого в порожнее переливы!
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04.10.2021 09:41
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В Криворагульном формате! Кому вы нужны с вами обсуждать что либо!
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04.10.2021 09:39 Відповісти
Кулеба молодец!
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04.10.2021 09:40 Відповісти
а помоему пустая трата времени и сил... меркель сделала все что бы ГТС Украины была уичтожена! факт построенного газопровода на лицо, а сертификацию дадут сразу же как только похолодает серьезно, ну не будет бабушка меркель сильно переживать за Украину, когда немцы замерзать будут.. короче чтема ни о чем, с пустого в порожнее переливы!
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04.10.2021 09:41 Відповісти
То слід обговорювати вже в форматі США-ЄС-ОПЕК... а не в норманському...

Що ж... Кулєба - відомий "інтелектуал". А міністр з нього як №з цибулі-куля"
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04.10.2021 11:42 Відповісти
бред какой то
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04.10.2021 09:41 Відповісти
Той Нормандський формат так ж фікція як одна монобільша фракція Ради.
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04.10.2021 09:42 Відповісти
Сертификат РАБссии никто не даст...,на Северном говне Путлера поставит крест Анджей Дуда,ему ЕС доверило эту приятную Миссию...,а Меркель вполне возможно будет выполнять обязанности канцлера аж до Рождества....,пока не сообразят Коалицию в Бундестаге...
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04.10.2021 09:48 Відповісти
На сегодня известно только одно в Германии...главой МИД станет Анналена Бербок,глава партии Зеленых...
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04.10.2021 09:50 Відповісти
Лучше загляните ***** еще пару раз в ..... ну, сами знаете куда.
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04.10.2021 09:56 Відповісти
Ну типа Брацкие народы Германии-Пруссии-РАБссии это одиннарот....,так это я знаю еще с 1710 года...,когда сЦарь Мацковии Петруха первый женил свою племянницу на Герцоге Фердинанде Курляндском,из Рода Готторп-Гольштейнов.... родственички блин....
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04.10.2021 10:20 Відповісти
В 1943-м году Черчилль и Гитлер обсуждали необходимость продолжения прохода судов с нефтью в Германию через пролив Ла-Манш.
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04.10.2021 10:36 Відповісти
 
 