Газова криза і питання "Північного потоку - 2" необхідно обговорювати в Нормандському форматі, - Кулеба

Україна вважає, що "Північний потік-2", військова безпека України, ситуація на Донбасі - це безпосередньо пов'язані питання, тому виступає за їх обговорення в Нормандському форматі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Зараз переговори в Нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників лідерів. Після візитів Меркель у Москву і Київ відбулося два раунди консультацій, дві відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що "Північний потік-2" і військова безпека України, ситуація на Сході України - це безпосередньо пов'язані питання, тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення", - підкреслив міністр.

За словами Кулеби, зараз в Нормандському форматі робота на рівні радників ведеться над спробою організувати саміт, який Ангела Меркель хоче провести і готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини.

"У Нью-Йорку, під час Генеральної Асамблеї ООН мої німецький і французький колеги Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Я відразу дав згоду. Але Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ, – ред.), як завжди, не знайшов часу і можливості. Тому ситуація невизначена. Якби ми проводили зустріч міністрів, я б обов'язково скористався нагодою зустрічі і підняв тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому", - додав глава МЗС.

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"Всі розуміють джерело кризи, як воно було створене. Очевидно, в Європі існує думка, що буде знайдено рішення з РФ і питання стабілізується. Тому що навіть в найстрашніших снах західноєвропейський політик чи бізнесмен не може собі уявити, що Росія все ж їх "кине" і заморозить будинки, фабрики і заводи", - підкреслив Кулеба.

Міністр зазначив, що криза в Європі газову кризу в Європі штучно створена: "Вона накладається на прискорення "зеленого переходу" в Європі. Ми бачимо неординарну ситуацію в Китаї, яка теж офіційно пояснюється "зеленим переходом", скороченням видобутку вугілля. Я не виключаю, що проблеми нашої труби можуть стати лише маленьким елементиком загального енергетичної світової кризи. "Північний потік-2" ще не запрацював, це треба враховувати. І коли газ піде по "Північному потоку-2", незважаючи на всі переможні реляції "Газпрому" і Росії, поки невідомо".