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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Патрульний оштрафував машину із Саакашвілі в Батумі і не впізнав його, - соратниця експрезидента Грузії Херхеулідзе

Патрульний оштрафував машину із Саакашвілі в Батумі і не впізнав його, - соратниця експрезидента Грузії Херхеулідзе

Член партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе, яка відвідала сьогодні в пенітенціарній установі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, розповіла зі слів експрезидента, що гуляючи бульваром у Батумі патрульний оштрафував Саакашвілі, але не впізнав його.

"Він ходив бульваром, і взагалі, патруль його зупинив, оштрафував і не впізнали. Вони затримали водія і нехай запитають. Патрульний оштрафував за .... швидкість. Напевно це на камерах знято", - передає слова Саакашвілі Ека Херхеулідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на apsny.ge.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Також читайте: Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+5
"Он ходил и по бульвару, и вообще, патруль его остановил, оштрафовал и не узнали. Ими задержан водитель и пусть спросят. Патрульный оштрафовал за .... скорости. Наверно и это на камерах заснято "

под какими веществами можно это родить вообще?
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04.10.2021 09:50
+4
шо ето за поток сознания, хто ходил по бульвару, хто в машине ехал, кого пусть спросят, ни хрена не понял
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04.10.2021 09:49
+2
Сценарий Ленка писала?
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04.10.2021 09:43
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Сценарий Ленка писала?
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04.10.2021 09:43 Відповісти
А все грузинские патрульные обязаны знать какого-то клоуна из офиса простых решений Украины?

Шот мне кажется, что шестерки ЗЕ не так уж популярны в Грузии.
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04.10.2021 09:46 Відповісти
Там разное к нему отношение, примерно як у нас к Пете, пол страны молится на него, пол страны ненавидит лютой ненавистью.
Но шо его там все в лицо знают и помнят- ето 100%
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04.10.2021 09:51 Відповісти
просто вжe виросло поколiння якe його нe знає. привiд з минулого.
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04.10.2021 11:34 Відповісти
Откормился так, что и не узнать. Избыточная кормежка в конце концов губит.
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04.10.2021 09:46 Відповісти
А фамилия у этой соратницы подозрительная какая то!
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04.10.2021 09:48 Відповісти
шо ето за поток сознания, хто ходил по бульвару, хто в машине ехал, кого пусть спросят, ни хрена не понял
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04.10.2021 09:49 Відповісти
я так понимаю сторонников сцака подсадил на то чем сам увлекается
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04.10.2021 09:51 Відповісти
найвеличнійший мабуть тренінги проводить, з ораторського містецтва)) Як сказати так , щоб у всіх слухачів кульки за ролики заїхали при спробі зрозуміти сказане....

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05.10.2021 18:14 Відповісти
па уліцам хаділа бАААльшая кракаділа)
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04.10.2021 09:49 Відповісти
"Он ходил и по бульвару, и вообще, патруль его остановил, оштрафовал и не узнали. Ими задержан водитель и пусть спросят. Патрульный оштрафовал за .... скорости. Наверно и это на камерах заснято "

под какими веществами можно это родить вообще?
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04.10.2021 09:50 Відповісти
превысил скорость при хотьбе - вот до чего доводит работа в министерстве простых решений
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04.10.2021 11:25 Відповісти
питань нема
за что задержали водителя с которого надо спросить?
сцаку оштрафовали а водителя то задержали?
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04.10.2021 11:29 Відповісти
Ну да, простые министры сами ведь не водят машинки они или на великах гоняют или же рядом с авто идут вот бедолаги и скорость превышают.

Трудна у них однако жизнь, трудна
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04.10.2021 11:37 Відповісти
вся эта трешевая история с сааком, рубероидом - попытка отвлечь от полного провала работы самого клована и истории с вгнергейтом....
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04.10.2021 09:51 Відповісти
А зачем нам отвлекаться на Саакашвили?
Мне по барабану что с ним.
С него толку, как с козла молока.
Не отвлекайся.
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04.10.2021 09:53 Відповісти
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04.10.2021 09:51 Відповісти
так за прості рішення йому торчок з бюджету насипає 600 тис. грн щомісяця. трошки попоїв. доречі коли він в тюрязі ми продовжемо платити?
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04.10.2021 09:53 Відповісти
Что за бред, он гулял и его оштрафовали за превышение скорости.))
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04.10.2021 09:59 Відповісти
Так в нього ж пропелер є. Тому він може гуляти дуже швидко...
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04.10.2021 10:47 Відповісти
Ха... У него пропеллер с Nitrous Oxide System.С закисью азота переборщил.
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04.10.2021 11:04 Відповісти
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04.10.2021 10:13 Відповісти
Когда штрафовали на кого протокол составляли, ФИО? Что за ахинея? Михо ещё тот актёр, любит вокруг себя шумиху устраивать, хоть бы такую мелочную
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04.10.2021 10:38 Відповісти
Новость. НЕ забывайте за грузина!!!
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04.10.2021 11:25 Відповісти
 
 