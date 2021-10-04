Патрульний оштрафував машину із Саакашвілі в Батумі і не впізнав його, - соратниця експрезидента Грузії Херхеулідзе

Член партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе, яка відвідала сьогодні в пенітенціарній установі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, розповіла зі слів експрезидента, що гуляючи бульваром у Батумі патрульний оштрафував Саакашвілі, але не впізнав його.

"Він ходив бульваром, і взагалі, патруль його зупинив, оштрафував і не впізнали. Вони затримали водія і нехай запитають. Патрульний оштрафував за .... швидкість. Напевно це на камерах знято", - передає слова Саакашвілі Ека Херхеулідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на apsny.ge.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

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Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.