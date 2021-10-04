Засідання Комісії зі стратегічного партнерства зі США відбудеться в жовтні-листопаді. Щодо призначення посла, крім чуток, нічого не відомо, - Кулеба

Засідання Комісії з питань стратегічного партнерства України і США відбудеться наприкінці жовтня – у першій половині листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що засідання Комісії відбудеться орієнтовно наприкінці жовтня – у першій половині листопада. Дати ще немає. У нас стоїть два завдання. По-перше, нам треба перезавантажити цей орган, зробити його сильнішим, більш ефективним. Ми розробили своє бачення, як це зробити, і будемо обговорювати це з американцями. По-друге, ми повинні ухвалити нову Хартію стратегічного партнерства, яка відповідатиме сучасним реаліям", - сказав Кулеба.

За його словами, Комісія стратегічного партнерства - це рушійна сила двосторонніх відносин.

"Лідери можуть зустрітися, домовитися, але якщо системи з обох сторін не почнуть крутити колеса, то ніхто нікуди не поїде. Стратегічна комісія - це місце, де обидві сторони крутять колеса для того, щоб великі політичні, економічні та гуманітарні домовленості готувалися, і після ухвалення реалізовувалися", - пояснив міністр.

Кулеба зазначив, що представництво в Комісії збережеться на рівні державного секретаря США і міністра закордонних справ.

"Справа в тому, що я, відверто кажучи, вважаю, що якщо виходити на більш високий рівень, то потрібен виключно формат президентської ради, тобто президентів. На мою думку, ми маємо відходити від моделі, коли співрозмовником Президента України є віцепрезидент Сполучених Штатів. Це питання статусу двосторонніх відносин. Тобто, якщо ми стратегічні партнери, то потрібен механізм регулярних консультацій саме між президентами. Це моя позиція як міністра. Якщо дійде справа до відновлення цього органу, то я наполягатиму саме на такій моделі" , - розповів глава МЗС.

На питання про те, що таке план трансформації України, який був представлений у Вашингтоні, Кулеба відповів, що він "був розроблений як набір інвестиційних проєктів, де Україна спільно з партнерами може робити хороші справи для розвитку і для трансформації України".

Міністр зазначив, що йому поки нічого не відомо про конкретні кроки, які робляться щодо призначення посла США в Україні.

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"Обіцяють (призначення посла. - Ред.), але поки, крім чуток, мені нічого не відомо про конкретні кроки, які робляться в цьому напрямку. Але мені здається, що пані Квін (Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні. - Ред.) поки ефективно представляє інтереси Сполучених Штатів в Україні", - розповів він.

Кулеба наголосив, що для України найважливіше зараз, щоб у Держдепі в принципі остаточно сформувалася команда, яка відповідає за Україну.

"І такі призначення почали відбуватися. Для мене важливо, щоб весь Держдеп працював на Україну, а не тільки один спецпредставник Держдепу", - сказав він.

Кулеба також повідомив, що Сполучені Штати завжди відігравали активну роль у стримуванні російської агресії і деокупації українських територій, продовжують її відіграти і відіграватимуть, а в якому саме форматі - це питання другорядне.

На прохання підтвердити або спростувати точку зору, що на саміті лідерів США і Росії в Женеві було досягнуто певних домовленостей про збереження статус-кво, тобто про відмову обох країн від різких рухів щодо одна одної та в інформаційному, і в політичному, і військовому плані, міністр вказав, що вважає, що такої домовленості не було.

"Я думаю, що такої домовленості не було, але обидві сторони відчайдушно намагатимуться себе стримувати від різких кроків. Я використовую термін відчайдушно, бо я думаю, що Росії буде дуже важко утримати цю лінію, і, врешті-решт, нею буде зроблено якийсь крок, який змусить адміністрацію президента США Джо Байдена відповісти. Але з мого спілкування з американцями і того, що я чув і відчував під час візиту президента до Вашингтона, я не бачу намірів американської сторони робити якісь перші агресивні кроки в бік Росії", - повідомив він.