ТСК у справі "вагнерівців" має терміново продовжити роботу і встановити, чому Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців, - нардеп "Голосу" Костенко

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради повинна встановити чітку покрокову хронологічну послідовність подій у спецоперації щодо "вагнерівців" і з якою метою Президент повідомив Олександру Лукашенку про "вагнерівців".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"ТСК у справі "вагнерівців" повинна терміново продовжити свою роботу і встановити чому Президент Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців! Вчора Президент України повідомив журналістам про те, що він особисто розповів Лукашенку про приїзд "вагнерівців" у Білорусь. Це новий поворот в цій справі. Нещодавно голова ТСК на брифінгу підтвердила, що спецоперація українських спецслужб була. Тепер Президент визнав, що він особисто інформував Лукашенка", - заявив нардеп.

"Очевидно, що ТСК не лише не завершила свою роботу, а тільки її починає. Тепер потрібно, щоб силовики, представники Офісу і сам Президент розповіли Парламенту чітко, покроково хронологічну послідовність: коли і чому було прийнято рішення про призупинення операції і з якою метою Президент повідомив білоруського диктатора про "вагнерівців"", - закликав Костенко.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.