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Новини Агресія Росії проти України
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ТСК у справі "вагнерівців" має терміново продовжити роботу і встановити, чому Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців, - нардеп "Голосу" Костенко

ТСК у справі

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради повинна встановити чітку покрокову хронологічну послідовність подій у спецоперації щодо "вагнерівців" і з якою метою Президент повідомив Олександру Лукашенку про "вагнерівців".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"ТСК у справі "вагнерівців" повинна терміново продовжити свою роботу і встановити чому Президент Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців! Вчора Президент України повідомив журналістам про те, що він особисто розповів Лукашенку про приїзд "вагнерівців" у Білорусь. Це новий поворот в цій справі. Нещодавно голова ТСК на брифінгу підтвердила, що спецоперація українських спецслужб була. Тепер Президент визнав, що він особисто інформував Лукашенка", - заявив нардеп.

"Очевидно, що ТСК не лише не завершила свою роботу, а тільки її починає. Тепер потрібно, щоб силовики, представники Офісу і сам Президент розповіли Парламенту чітко, покроково хронологічну послідовність: коли і чому було прийнято рішення про призупинення операції і з якою метою Президент повідомив білоруського диктатора про "вагнерівців"", - закликав Костенко.

Також читайте: Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо бездіяльності ДБР у "вагнергейті", - Рух Опору Капітуляції

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.

ТСК у справі вагнерівців має терміново продовжити роботу і встановити, чому Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців, - нардеп Голосу Костенко 01

Автор: 

ВР (14971) Зеленський Володимир (23815) Лукашенко Олександр (2655) ПВК Вагнер (1540) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+13
ОТВЕТ очевиден--- Вовочка варианты ответов А.---Агент Путина и РФ и выполняет задачи по развалу и сдаче в Россию Украины ответ Б.- Зеленский просто врожденный придурок идиот даун и недалеко ушел от макаки визус.. ответ Г. - просто подонок и деньга не пахнет... С-- все в месте...
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04.10.2021 10:14
+8
ща 95квартал нарисует хронологию, смеяться будут все...
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04.10.2021 10:14
+5
Так Безумна ж заявила, що президент "нєпрікасаємий" для допиту!
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04.10.2021 10:14
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ща 95квартал нарисует хронологию, смеяться будут все...
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04.10.2021 10:14 Відповісти
Так Безумна ж заявила, що президент "нєпрікасаємий" для допиту!
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04.10.2021 10:14 Відповісти
Збрехала.
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04.10.2021 10:22 Відповісти
ОТВЕТ очевиден--- Вовочка варианты ответов А.---Агент Путина и РФ и выполняет задачи по развалу и сдаче в Россию Украины ответ Б.- Зеленский просто врожденный придурок идиот даун и недалеко ушел от макаки визус.. ответ Г. - просто подонок и деньга не пахнет... С-- все в месте...
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04.10.2021 10:14 Відповісти
Скорее всего-вариант "С".
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04.10.2021 10:20 Відповісти
С-без вариантов
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04.10.2021 10:41 Відповісти
Когда Ермак просит, клоун не может отказать.
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04.10.2021 10:15 Відповісти
"Голос" ПЕСыка опять заявлят...
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04.10.2021 10:17 Відповісти
пейсика, ты хотел сказать. ты тож "пейсатенький"?
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04.10.2021 10:25 Відповісти
Протух в Украине шЫколад....
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04.10.2021 10:38 Відповісти
В твоих штанишках
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04.10.2021 12:10 Відповісти
патаму что - годится такой ответ ? все дело закрыто . можно расходиться а членам комиссии потом зайти к Ермаку за конвертами
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04.10.2021 10:17 Відповісти
Уже можно с чистой совестью четаертовать Зе и выбросить бродячим собакам.
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04.10.2021 10:17 Відповісти
собакам зачем это дерьмо?
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04.10.2021 10:23 Відповісти
дайте йому ще один строк...наріт бажає бачити свого Бубочку ще один термін
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04.10.2021 10:28 Відповісти
Еще не дай Бог собаки потравятся, жалко
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04.10.2021 11:39 Відповісти
вы что не читали ответ поцЗедента в Трускавце??
-виноват Порошенко!!!
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04.10.2021 10:20 Відповісти
звичайно, а хто ж ще...але пройде рік і вірити в це перестануть навіть самі упороти зелохі...
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04.10.2021 10:30 Відповісти
Зассал!
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04.10.2021 10:21 Відповісти
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04.10.2021 10:21 Відповісти
или как Иуда продал Таракану за 33 мешка бульбы
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04.10.2021 10:22 Відповісти
Пачіму, пачіму... Патамушта ЗЕ ************.
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04.10.2021 10:24 Відповісти
А в это время! https://www.ukrmilitary.com/2021/10/borg-roste.html
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04.10.2021 10:24 Відповісти
Ага,щас. Для дуры безуглой таких задач не ставилось.
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04.10.2021 10:25 Відповісти
і ще мають працювати принаймні дві комісії по Зельонкіну - Офшори і Оман...
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04.10.2021 10:27 Відповісти
Вислюк заявил что он дурачок.
Украина занимает первое место в Европе по количеству километров качественных автомобильных дорог. Этого удалось добиться, несмотря на то, что ранее у нас не было необходимой инфраструктуры.
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04.10.2021 10:38 Відповісти
Честно говоря, думал что слив - дело рук Ермака или Татарова. Заявление Зеленского немного удивило. "Немного" потому, что вспоминаются слова одного опера, когда он рассказывал о работе со "стукачами": Манипулировать дураками - это наше все.
Уверен, что это НЕ инициатива "недонаполеона". Нашептали. Кто? На манеже - все те же ...
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04.10.2021 10:39 Відповісти
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04.10.2021 10:39 Відповісти
пятнашечку зеленій гниді
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04.10.2021 10:41 Відповісти
Ярмак сказав - Зеля сказав, він же президент, хоче каже - хоче не каже, як Ярмак скаже.
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04.10.2021 10:45 Відповісти
Что то олег петрович со своими зелеными фантазиями опаздывает на ми**ьет к зеленскому
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04.10.2021 10:54 Відповісти
Порох щойно підняв це питання на погоджувальній раді (разом з офшорами по розграбуванню ПБ, з-за участі Зе).
У відповідь окремі лакузи вийшли з залу засідання ради
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04.10.2021 11:39 Відповісти
"Алло! Бабушка приехала!" (из к/ф "В августе 44-го")
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04.10.2021 12:02 Відповісти
Пережили власть Совецкую, переживём и Трускавецкую.

https://ibigdan.livejournal.com/27355361.html
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04.10.2021 12:36 Відповісти
 
 