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Новини
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Український транзит вбиває не "Турецький потік", а саме "Північний потік - 2". У будь-якому газовому питанні є велика політика, - Кулеба

Український транзит вбиває не

Величезної шкоди українському транзиту газу завдає не "Турецький потік", а саме "Північний потік -2".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Турецьку газову інфраструктуру можна розглядати у відриві від загального рівня відносин між Україною і Туреччиною і величезного обсягу стратегічно важливих спільних проєктів та напрямів спільної роботи. При цьому ми з вами розуміємо, що український транзит вбиває не "Турецький потік", а саме "Північний потік - 2". Я розумію сентимент, який розкручується певними експертами, але це дійсно дві різні ситуації з точки зору політичного і безпекового контексту і з точки зору безпосереднього впливу на функціонування української труби", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що якщо не буде працювати "Північний потік-2", але буде працювати "Турецький потік", українська труба залишиться завантаженою, а ось якщо буде працювати і "Турецький потік", і "Північний потік-2", це безпосередньо впливає на наповненість української труби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газова криза і питання "Північного потоку - 2" необхідно обговорювати в Нормандському форматі, - Кулеба

"Газ - це політика і безпека. Не можна на газ в Європі дивитися виключно з економічної точки зору. Яке газове питання не візьми - там завжди є велика політика. Аргумент про те, що певний проєкт є суто економічним не "злітає", тому що ні один газовий проєкт в Європі не є чисто економічним. Це завжди питання політичного вибору, бо сучасні газові технології дозволяють диверсифікувати поставки газу за наявності такого політичного бажання. Тому коли ми даємо оцінку тому чи іншому газовому проєкту чи контракту, ми враховуємо політичний і безпековий контекст", - підкреслив Кулеба.

Міністр також заявив, що якими б хорошими не були відносини з Німеччиною, "Північний потік-2" - це та точка, де країни принципово розходяться і готові до жорсткого захисту своїх національних інтересів.

"Є багато питань, де Україна і Німеччина потрібні одна одній, де Німеччина потрібна нам, і де ми вдячні їй. З Росією в цьому плані простіше, тому що статус Росії як держави-агресора і рівень наших відносин, точніше їх відсутність, цілком зрозумілі. Але якими б хорошими не були наші відносини з Німеччиною, "Північний потік-2" - це та точка, де ми принципово розходимося і готові до жорсткого захисту своїх національних інтересів. Власне, цим ми і займаємося", - запевнив він.

Кулеба зазначив, що в Німеччині є розкол навколо "Північного потоку-2".

"Є сили, які підтримують його і бачать у ньому економічну додану вартість, є сили, які виступають категорично проти нього. І це все німецькі сили, вони не інспіровані ніким ззовні. Це проєкт, який створює економічні переваги для Німеччини на внутрішньому ринку ЄС. Ми повинні про це відверто говорити. Але не можна, наприклад, наші відносини з Німеччиною зводити виключно до проблеми "Північного потоку-2", оскільки відбувається набагато більше важливих речей", - вважає він.

Автор: 

Німеччина (7350) росія (65146) Туреччина (3500) Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604) Турецький потік (203) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+5
И как это, например, Южная Корея без всяких "транзитов" стала передовой экономикой мира? Понимаю, что за такую постановку вопроса можно и тепленького места лишиться. Разумкова и за меньшее турнули как только он посмел вытащить свой язык их жопы Зеленского. У Кулебы хватает мозгов не повторять ошибку Разумкова. Только вот к национальным интересам Украины, все выссеры жополиза Кулебы, не имеют никакого отношения!
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04.10.2021 10:23
+2
Отказаться от Мавзолейного транзита и жить без этого дерьма Свободно и независимо...главная задача Украины...,тем более Китай массово переходит на зеленую энергетику...,и Сила Сибири Путлера ему и на...не нужна...,а добычу угля Китай сократил вдвое...
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04.10.2021 10:23
+2
Блин. Я фигею. Такой ажиотаж вокруг каких то газопроводов. А какой же тогда смысл вкладывается в понятие незалежність?
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04.10.2021 10:51
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обережно з турками...це ті ще зрадники...кинуть і оком повести не встигнемо
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04.10.2021 10:14 Відповісти
До чого тут турки ? Хіба вони нам щось обіцяли . ? .
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04.10.2021 10:19 Відповісти
Если кулеба защищает турецкий поток значит что то тут мутно
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04.10.2021 10:45 Відповісти
- Щас я вам про газ всё объясню.

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04.10.2021 10:18 Відповісти
Зачем постоянно берут тупых в МИД?
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04.10.2021 10:19 Відповісти
Грамотньій анализ текущей ситуации , респект министру !
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04.10.2021 10:22 Відповісти
Отказаться от Мавзолейного транзита и жить без этого дерьма Свободно и независимо...главная задача Украины...,тем более Китай массово переходит на зеленую энергетику...,и Сила Сибири Путлера ему и на...не нужна...,а добычу угля Китай сократил вдвое...
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04.10.2021 10:23 Відповісти
Потому и спотовая цена газа сейчас больше 1000$
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04.10.2021 12:10 Відповісти
И как это, например, Южная Корея без всяких "транзитов" стала передовой экономикой мира? Понимаю, что за такую постановку вопроса можно и тепленького места лишиться. Разумкова и за меньшее турнули как только он посмел вытащить свой язык их жопы Зеленского. У Кулебы хватает мозгов не повторять ошибку Разумкова. Только вот к национальным интересам Украины, все выссеры жополиза Кулебы, не имеют никакого отношения!
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04.10.2021 10:23 Відповісти
газ в Угорщину прийшов саме по Турецькому потоку...
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04.10.2021 10:25 Відповісти
Анналена Бербок похоронит Северныйц Потоп Путлера зуб даю...Партия Зеленых Германии рулит...
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04.10.2021 10:25 Відповісти
Южная Корея и Япония обошлись без мавзолейного дерьма...и отстали от США и Британии навсегда...,а представьте если бы у них были Мавзолейные потоки...шоб было...полный капздец...
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04.10.2021 10:31 Відповісти
Турецкий поток уже забрал половину транзита а по мнению Кулебы урон наносит незапущенный СП-2.))
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04.10.2021 10:34 Відповісти
а где наша собственная дОбыча?? или Шуфрич не пускает на рынок???
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04.10.2021 10:37 Відповісти
К 2024 году ситуация на энергорынке Мира станет совсем простой.... газ нефть и уголь станут и нафиг никому не нужны....,разве что за 5 копеек купит тонну другую Илан Маск для опытов в лаборатории...
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04.10.2021 10:38 Відповісти
Примерно с 2014 года слежу за вашими прогнозами. Пока ничего не сбылось, но они радуют, а это уже не мало..
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04.10.2021 10:40 Відповісти
Вапщет я на этом сайте с декабря 2004 года...опоздал ты малыш...все сбылось..РАБссия в глубоком жо..... а санкции за Крым и ДАУНбасс я не предрекал...то Батя Сенатор покойный говорил...
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04.10.2021 10:47 Відповісти
Врёшь ты опять. Я тебе даже скриншоты с твоими несбывшимися прогнозами скидывал. Предсказамус из тебя никудышний. Степан Демура, и тот адекватней.
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04.10.2021 10:54 Відповісти
Вот из-за таких предсказателей как Вы, цены на уголь и газ сейчас ушли в космос, а рашка ставит рекорды по их продаже, в том числе и в Китай. Вы бы хоть за новостями что-ли следили иногда.
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04.10.2021 10:58 Відповісти
Як він буде слідкувати за новинами? Комп в кабінеті чергової медсестри. "Сенатор" інколи туди заскакує, коли вона відлучається, серне в коментарях і мерщій назад, в свою палату, до "Наполеона" і "Леніна", щоб не попастись, бо тоді гамівної сорочки на кілька діб йому не уникнути...
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04.10.2021 11:21 Відповісти
Зелебобіки, ви мені нагадуєте кейс про Боржомі і відпалі бруньки, по піздно вже.))
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04.10.2021 10:39 Відповісти
В мировой табели о рангах по загрязнению окружающей среды по выбросам в атмосферу из за газ-метановых примесей РАБссия впереди планеты всей 25 % мирового говна выбрасывают именно мавзолейные болваны...
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04.10.2021 10:44 Відповісти
Блин. Я фигею. Такой ажиотаж вокруг каких то газопроводов. А какой же тогда смысл вкладывается в понятие незалежність?
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04.10.2021 10:51 Відповісти
Нельзя 30 лет сидеть тупо на трубе.
Надо развиваться и вкладывать деньги не в офшоры, а в свою страну!
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04.10.2021 10:54 Відповісти
Олігархат, який 30 років править Україною, вкладати нічого не збирається, не для того вони владу захоплювали.
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04.10.2021 11:23 Відповісти
А як ви хотіли, щоб агресор якому перекрили подачу води - продовжував транспортувати газ через територію України? Чи щоб європейські партнери вважали такий транзит надійним?
Все це було прогнозовано.
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04.10.2021 11:28 Відповісти
Господин Кулеба! Молчали бы, а то говно льётся!
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04.10.2021 12:20 Відповісти
 
 