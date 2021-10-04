Український транзит вбиває не "Турецький потік", а саме "Північний потік - 2". У будь-якому газовому питанні є велика політика, - Кулеба

Величезної шкоди українському транзиту газу завдає не "Турецький потік", а саме "Північний потік -2".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Турецьку газову інфраструктуру можна розглядати у відриві від загального рівня відносин між Україною і Туреччиною і величезного обсягу стратегічно важливих спільних проєктів та напрямів спільної роботи. При цьому ми з вами розуміємо, що український транзит вбиває не "Турецький потік", а саме "Північний потік - 2". Я розумію сентимент, який розкручується певними експертами, але це дійсно дві різні ситуації з точки зору політичного і безпекового контексту і з точки зору безпосереднього впливу на функціонування української труби", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що якщо не буде працювати "Північний потік-2", але буде працювати "Турецький потік", українська труба залишиться завантаженою, а ось якщо буде працювати і "Турецький потік", і "Північний потік-2", це безпосередньо впливає на наповненість української труби.

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"Газ - це політика і безпека. Не можна на газ в Європі дивитися виключно з економічної точки зору. Яке газове питання не візьми - там завжди є велика політика. Аргумент про те, що певний проєкт є суто економічним не "злітає", тому що ні один газовий проєкт в Європі не є чисто економічним. Це завжди питання політичного вибору, бо сучасні газові технології дозволяють диверсифікувати поставки газу за наявності такого політичного бажання. Тому коли ми даємо оцінку тому чи іншому газовому проєкту чи контракту, ми враховуємо політичний і безпековий контекст", - підкреслив Кулеба.

Міністр також заявив, що якими б хорошими не були відносини з Німеччиною, "Північний потік-2" - це та точка, де країни принципово розходяться і готові до жорсткого захисту своїх національних інтересів.

"Є багато питань, де Україна і Німеччина потрібні одна одній, де Німеччина потрібна нам, і де ми вдячні їй. З Росією в цьому плані простіше, тому що статус Росії як держави-агресора і рівень наших відносин, точніше їх відсутність, цілком зрозумілі. Але якими б хорошими не були наші відносини з Німеччиною, "Північний потік-2" - це та точка, де ми принципово розходимося і готові до жорсткого захисту своїх національних інтересів. Власне, цим ми і займаємося", - запевнив він.

Кулеба зазначив, що в Німеччині є розкол навколо "Північного потоку-2".

"Є сили, які підтримують його і бачать у ньому економічну додану вартість, є сили, які виступають категорично проти нього. І це все німецькі сили, вони не інспіровані ніким ззовні. Це проєкт, який створює економічні переваги для Німеччини на внутрішньому ринку ЄС. Ми повинні про це відверто говорити. Але не можна, наприклад, наші відносини з Німеччиною зводити виключно до проблеми "Північного потоку-2", оскільки відбувається набагато більше важливих речей", - вважає він.