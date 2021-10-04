УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10224 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 432 5

СБУ викрила схему розкрадання виділених на боротьбу з COVID-19 засобів на Сумщині: привласнено 2,7 млн ​​грн. ФОТОрепортаж

СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. Унаслідок злочинних дій підрядної компанії на Сумщині держава зазнала збитків на 2,7 млн ​​грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативною інформацією, кошти розкрадалися на будівництві відділення для прийому хворих на COVID-19 та ремонті трьох амбулаторій.

У жовтні 2020 року полтавська комерційна структура перемогла у відповідному тендері і мала одразу розпочати роботи. Усе це – щоб на початку 2021 року новозбудоване відділення вже приймало хворих.

За матеріалами слідства, організатори оборудки систематично вносили неправдиві дані в бухгалтерські документи про начебто придбання будівельних матеріалів, крім того більшість робіт було виконано лише "на папері". Натомість "зекономлені" кошти зловмисники привласнювали.

СБУ викрила схему розкрадання виділених на боротьбу з COVID-19 засобів на Сумщині: привласнено 2,7 млн ​​грн 01

Як свідчать підрахунки податківців та Держаудитслужби, внаслідок таких дій зловмисники незаконно привласнили 2,7 млн грн з державного Фонду боротьби з пандемією COVID-19.

Щоб запобігти подальшому розкраданню державних коштів, СБУ звернулась до органів влади для невідкладного реагування відповідно до чинного законодавства та умов договорів.

Також читайте: Схема розкрадання коштів при ремонті електровозів, виявлена в Укрзалізниці, завдала збитків на 1,7 млн грн, - офіс ГПУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство для встановлення всіх причетних осіб та повернення до бюджету незаконно привласнених державних коштів.

СБУ викрила схему розкрадання виділених на боротьбу з COVID-19 засобів на Сумщині: привласнено 2,7 млн ​​грн 02

Заходи із викриття оборудки проводилися Управлінням СБУ у Сумській області за координацією Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції та Головним управлінням ДПС у Сумській області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

СБУ викрила схему розкрадання виділених на боротьбу з COVID-19 засобів на Сумщині: привласнено 2,7 млн ​​грн 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

карантин (18172) СБУ (12809) крадіжка (657) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крохоборство в порівнянні з "Великим крадівництвом".
показати весь коментар
04.10.2021 10:21 Відповісти
Капля в море.
показати весь коментар
04.10.2021 10:25 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 10:25 Відповісти
коли СБУ почне займатись "Великим крадівництвом"? лейтенантбаканов не знає?
показати весь коментар
04.10.2021 11:03 Відповісти
Що, не поділились?
показати весь коментар
04.10.2021 15:41 Відповісти
 
 