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Новини
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"Китай є торговельним партнером номер один. З ним потрібно дружити, зокрема для стримування Росії", - Кулеба

У відносинах з Китаєм Україна виступатиме як європейська держава і частина західного політичного простору.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Китай є торговельним партнером номер один. З Китаєм потрібно розвивати відносини і дружити, зокрема для стримування Росії. Але у відносинах з Китаєм Україна виступатиме як європейська держава і частина західного політичного простору", - сказав Кулеба.

На питання про те, чи лунали від представників Сполучених Штатів застереження для України про відносини з Китаєм, Кулеба відповів негативно.

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"Ні. У Сполучених Штатів є дві "червоні лінії", як модно зараз говорити. Це доступ Китаю до військових технологій і поширення китайських технологій у сфері 5G, кібербезпека загалом. Якщо ти починаєш з Китаєм "грати" в цих двох темах, ти відразу отримуєш дуже чіткі і прямолінійні сигнали від Сполучених Штатів. Подивіться на обсяг торгівлі Китаю і США. Коли я читаю у Facebook або в новинах всі ці страшилки про розворот України до Китаю або що Україна вчитиметься у Китаю, як управляти державою, що ми всіх зрадили, це пишуть або люди, просто позбавлені здорового глузду, або люди, які мають за контрактом відпрацьовувати поширення такого порядку денного", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що відчуває підвищення зацікавленості Китаю Україною.

"Я думаю, що у китайців взагалі є певний азарт щодо України, тому що їм просто цікаво, що це за країна така, в якій вони досі не змогли досягти того, чого досягли в інших країнах", - вважає Кулеба.

Він повідомив, то Україна буде рада здійснити візит президента України до Китаю і також буде рада прийняти голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні.

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"Також дуже важливо розуміти, що Росія є союзником Китаю. Відповідно, не можна боротися з Китаєм і при цьому в той чи інший спосіб не займатися стримуванням і боротьбою з Росією", - додав глава МЗС.

Автор: 

Китай (4584) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Суки да определитесь уже, тупые зелёные выродки со своим Офшорником ЗЕкоротким
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04.10.2021 10:33
+7
В украинской политике как в припортовом борделе....кто платит тот и ПАРТНЕР!)
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04.10.2021 10:34
+7
Кулеба - это кошмар! А многие ещё были Климкиным недовольны.
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04.10.2021 10:39
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Суки да определитесь уже, тупые зелёные выродки со своим Офшорником ЗЕкоротким
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04.10.2021 10:33 Відповісти
майте совість та змініть... Зе!- гігант думки, на 2мм вищий за середніх карликів, а розумові здібності- взагалі захмарні... А як він любить дЄрмака- це ж кохання через дупу???
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04.10.2021 12:39 Відповісти
Ага , Китай спит и видит, чтобы с зелеными полудурками подружиться, особенно после Мотор-Сич.
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04.10.2021 10:33 Відповісти
В украинской политике как в припортовом борделе....кто платит тот и ПАРТНЕР!)
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04.10.2021 10:34 Відповісти
Оман у нас видно партнёр тоже...там ЗЕлень наркошына лежит....
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04.10.2021 10:36 Відповісти
Оман накрила повінь. Совпаденіє?))
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04.10.2021 10:38 Відповісти
Бедоносец он и в Африке бедоносец...
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04.10.2021 10:40 Відповісти
Китай имеет кучу денег,которые,если их не пристроить хоть куда нибудь,являются страшной инфляционной бомбой. именно поэтому Китай предлагает всем подряд финансовую помощь,особенно тем,кто железно не сможет отдать долг и у которых потом Китай забирает земли,часть суверенитета...

а у ЗЕлёных денег нет,и они их усиленно ищут....а тут ещё с транзитом швах...
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04.10.2021 10:36 Відповісти
Огромны болт перед глазами ЗЕни маячил с первого дня гетманства...вот он и прилетел! А Польша тем временем прикинула себе ветку из Норвегии....и поц ложила на хотелки Кремля
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04.10.2021 10:39 Відповісти
А по какой цене Польша покупает газ а Норвегии?
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04.10.2021 11:01 Відповісти
немає нічого більш небезпечного для країни ніж "китайські інвестиції"...можна ж легко подивитися на країни які їх брали і фактично опинилися в китайському рабстві...
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04.10.2021 11:06 Відповісти
Порноактриса з 95 кварталу вирішила приймати в необмеженій кількості зі Сходу, хтиво облизуючи песохлі від жаги грошей гарячі зуби.)
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04.10.2021 10:37 Відповісти
Для государства Украина тесная дружба с Китаем ничего хорошего не сулит.
Укр.чиновникам очень интересны возможные китайские инвестиции, на предмет их "эффективного освоения", несмотря на цену, в которую они обойдутся стране.
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04.10.2021 10:38 Відповісти
слухай, кулеба, а в чому наш торгівельний оборот? ми їм зерно та руду, вони нам ширпотреб китайської якості? І яке в нас сальдо? Хто виграє від такої торгівлі? І щодо стримування кацапів - скільки разів китайці голосували за українські резолюції в оон, скільки разів вони вимагали від кацапів закінчити окупацію Криму та вивести війська з дон-луг областей? Жодного !!! Тоді про що мова ?
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04.10.2021 10:38 Відповісти
После первой начал изучать иероглифы, после третьей начал их читать, после пятой они начали меня понимать. Да здравствует Китай, привет от Лехи Косого.
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04.10.2021 10:39 Відповісти
Кулеба - это кошмар! А многие ещё были Климкиным недовольны.
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04.10.2021 10:39 Відповісти
Це природний феномен - всі, хто торкається зеленого лайна перетворюється на зелене лайно. Кулеба - не виключення.
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04.10.2021 10:41 Відповісти
Оно то так, но куда более естественно выглядит лайно шЫколадного цвета....
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04.10.2021 10:53 Відповісти
З гурманами не сперечаюсь.)
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04.10.2021 11:05 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/d/5/c/f/d5cfe9cce2fe1c9f4e3df70f12e73f88/original.jpg
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04.10.2021 10:41 Відповісти
Ну так что? Скоро на наших БТРах в обнимку с неграми будут китайцы танцевать?)
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04.10.2021 10:45 Відповісти
Вони зроблять вас с Китаем разом!) Как в Бразерс...) Запасайтесь вазелином наивные дурачки...
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04.10.2021 10:48 Відповісти
нас уперто пихают по пути белоруси
китайцы никогда ничего не делают в ущерб себе
они кредитами захватили пол африки, они не инвестировали а дали кредиты луке чтобы он построил завод по сборке китайских авто и подсадили его на иглу именно своих китайских банков.
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04.10.2021 10:50 Відповісти
Там пополам инвестиции - 50% китайских (Geely), 50% белорусских за китайский кредит. И там не совсем сборка - локализация больше 50%, иначе на российский рынок не пускают. Лука он тоже очень тертый и совсем не простой.
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04.10.2021 10:58 Відповісти
лизнув? Тепер лягай та чекай бонусів.
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04.10.2021 12:44 Відповісти
Китаю нужно отдать в аренду Донбасс. На льготных условиях. Создать там некий китайский Сингапур с ближним выходом на Запад. И тогда кацапы сами бы побежали прочь под натиском такого грозного соседа.
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04.10.2021 10:51 Відповісти
створити Сінгапур можна лише з працелюбних китайців а не з донецької алкашні...
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04.10.2021 11:04 Відповісти
Зелені виродки повернулись до багатовекторності виставили країну на аукціон, а в результаті получать з усіх сторін і в любих кількостях тільки не те чого вони хотіли
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04.10.2021 11:02 Відповісти
да у них азарт, наконец то можно добраться до украинских черноземов
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04.10.2021 11:03 Відповісти
знову сидіти на кількох стільцях? нафіга нам дружити з цими комуняками?
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04.10.2021 11:03 Відповісти
Только не говорите им, шо мы проводим декоммунизацию
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04.10.2021 11:04 Відповісти
Китай пришлет в Украину небольшую группу наблюдателей.,..20…30 миллионов
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04.10.2021 11:21 Відповісти
Дружить с Китаем, для сдерживания России? Он с дуба недавно не падал? Или это у него с детства травма головы? Россия - уже младший партнер Китая... Они действуют вместе....
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04.10.2021 11:47 Відповісти
І яким чином нам допоможе Китай у протистоянні з рашкою? В ООН вони ніколи не голосують на підтримку України. Надія у нас тільки на США.
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04.10.2021 11:58 Відповісти
Коммунисты - партнеры №1 ?
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04.10.2021 12:03 Відповісти
Совершенно верно заявил.
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04.10.2021 12:12 Відповісти
Он много говорит последнее время, и мне всегда за него стыдно, после прочтения сказанного почему-то (
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04.10.2021 12:48 Відповісти
Зе-хвойда, офшорна жлобiха та злодiйка... приймає зi всiх сторiн!


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04.10.2021 12:49 Відповісти
 
 