"Китай є торговельним партнером номер один. З ним потрібно дружити, зокрема для стримування Росії", - Кулеба

У відносинах з Китаєм Україна виступатиме як європейська держава і частина західного політичного простору.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Китай є торговельним партнером номер один. З Китаєм потрібно розвивати відносини і дружити, зокрема для стримування Росії. Але у відносинах з Китаєм Україна виступатиме як європейська держава і частина західного політичного простору", - сказав Кулеба.

На питання про те, чи лунали від представників Сполучених Штатів застереження для України про відносини з Китаєм, Кулеба відповів негативно.

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"Ні. У Сполучених Штатів є дві "червоні лінії", як модно зараз говорити. Це доступ Китаю до військових технологій і поширення китайських технологій у сфері 5G, кібербезпека загалом. Якщо ти починаєш з Китаєм "грати" в цих двох темах, ти відразу отримуєш дуже чіткі і прямолінійні сигнали від Сполучених Штатів. Подивіться на обсяг торгівлі Китаю і США. Коли я читаю у Facebook або в новинах всі ці страшилки про розворот України до Китаю або що Україна вчитиметься у Китаю, як управляти державою, що ми всіх зрадили, це пишуть або люди, просто позбавлені здорового глузду, або люди, які мають за контрактом відпрацьовувати поширення такого порядку денного", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що відчуває підвищення зацікавленості Китаю Україною.

"Я думаю, що у китайців взагалі є певний азарт щодо України, тому що їм просто цікаво, що це за країна така, в якій вони досі не змогли досягти того, чого досягли в інших країнах", - вважає Кулеба.

Він повідомив, то Україна буде рада здійснити візит президента України до Китаю і також буде рада прийняти голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні.

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"Також дуже важливо розуміти, що Росія є союзником Китаю. Відповідно, не можна боротися з Китаєм і при цьому в той чи інший спосіб не займатися стримуванням і боротьбою з Росією", - додав глава МЗС.