Інформація про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну не відповідає дійсності, - глава Оператора ГТС Макогон

Глава Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що інформація про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну не відповідає дійсності.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У пресі поширюється інформація про те, що "Газпром" відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали у українських ПСГ", - написав Макогон..

Зазначимо, що згідно з даними угорського оператора газотранспортної системи FGSZ, транзит російського газу через територію України нібито відновлено.

Станом на 8:50 ранку понеділка, 4 жовтня, потік газу через пункт "Берегове" становив понад 2 млн куб. м/год.

Також читайте: Транзит газу до Угорщини через Україну тимчасово припинявся (оновлено)

Нагадаємо, з 1 жовтня російський "Газпром" зупинив транзит природного газу через територію України в напрямку Угорщини.

Заявки на транзит газу не надійшли, попри те, що потужності по Україні на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік - з 1 жовтня 2021-го до 30 вересня 2022-го.