Ахметов у 2014 році через офшорні компанії купив літак, ринкова вартість якого перевищує $50 млн, - ЗМІ

Фінансовий моніторинг Британських Віргінських островів розслідував InvestCom, офшорну компанію олігарха Ріната Ахметова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

26 жовтня 2015 року у відповідь на запит регулятора, міжнародний провайдер Trident Trust вказав, що власник компанії не Рінат Ахметов, а Роман Бугайов, директор SCM Limited із 2008 року.

У коментарі журналістам пресслужба SCM заперечує зафіксований у Pandora Papers факт розслідування.

З документів провайдерів, доступних журналістам, точно також відомо, що Ахметов для міжнародних компаній реєстраторів "добре відомий клієнт" і часто користується їхніми послугами, зокрема, щоб узяти кредит у міжнародному банку на придбання елітного літака.

"Дуже терміново", - йдеться в темі листа, яке стосується олігарха Ріната Ахметова. Документ адресований провайдеру на Британських Віргінських островах, Trident Trust. Представники Ахметова наполягають на терміновій реєстрації двох нових офшорних компаній, Inglen Investments Limited і Pluscom Holdings Limited.

"Оскільки ми вважаємо, що у нас довгострокові відносини з TT (Trident Trust. - Ред.), ми не можемо надати жодної нової інформації, оскільки материнські компанії, а також бенефіціарний власник добре відомі агенту", - йдеться в листі від 29 жовтня 2014 року.

Провайдери беруть замовлення добре відомого клієнта того ж дня. Метою реєстрації нових компаній юристи вказують "володіння літаком".

"Уже через два місяці, 16 грудня 2014 року, одна з цих компаній-оболонок успішно отримує кредит у банку Credit Suisse на придбання реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X із бортовим номером P4-SCM. Сума кредиту не згадана в документах, однак ринкова вартість судна перевищує 50 млн доларів США", - йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що аналогічним літаком у різний час користувалися президенти Франції та Росії.

За даними журналістів, Trident Trust співпрацював з Ахметовим щонайменше до 2018 року, попри численні повідомлення в ЗМІ про його зв'язки з Полом Манафортом, який тоді розслідував Департамент юстиції США на предмет ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

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