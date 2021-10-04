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Новини
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Ахметов у 2014 році через офшорні компанії купив літак, ринкова вартість якого перевищує $50 млн, - ЗМІ

Ахметов у 2014 році через офшорні компанії купив літак, ринкова вартість якого перевищує $50 млн, - ЗМІ

Фінансовий моніторинг Британських Віргінських островів розслідував InvestCom, офшорну компанію олігарха Ріната Ахметова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

26 жовтня 2015 року у відповідь на запит регулятора, міжнародний провайдер Trident Trust вказав, що власник компанії не Рінат Ахметов, а Роман Бугайов, директор SCM Limited із 2008 року.

Ахметов у 2014 році через офшорні компанії купив літак, ринкова вартість якого перевищує $50 млн, - ЗМІ 01

У коментарі журналістам пресслужба SCM заперечує зафіксований у Pandora Papers факт розслідування.

З документів провайдерів, доступних журналістам, точно також відомо, що Ахметов для міжнародних компаній реєстраторів "добре відомий клієнт" і часто користується їхніми послугами, зокрема, щоб узяти кредит у міжнародному банку на придбання елітного літака.

"Дуже терміново", - йдеться в темі листа, яке стосується олігарха Ріната Ахметова. Документ адресований провайдеру на Британських Віргінських островах, Trident Trust. Представники Ахметова наполягають на терміновій реєстрації двох нових офшорних компаній, Inglen Investments Limited і Pluscom Holdings Limited.

"Оскільки ми вважаємо, що у нас довгострокові відносини з TT (Trident Trust. - Ред.), ми не можемо надати жодної нової інформації, оскільки материнські компанії, а також бенефіціарний власник добре відомі агенту", - йдеться в листі від 29 жовтня 2014 року.

Провайдери беруть замовлення добре відомого клієнта того ж дня. Метою реєстрації нових компаній юристи вказують "володіння літаком".

"Уже через два місяці, 16 грудня 2014 року, одна з цих компаній-оболонок успішно отримує кредит у банку Credit Suisse на придбання реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X із бортовим номером P4-SCM. Сума кредиту не згадана в документах, однак ринкова вартість судна перевищує 50 млн доларів США", - йдеться в розслідуванні.

Ахметов у 2014 році через офшорні компанії купив літак, ринкова вартість якого перевищує $50 млн, - ЗМІ 02

Зазначається, що аналогічним літаком у різний час користувалися президенти Франції та Росії.

За даними журналістів, Trident Trust співпрацював з Ахметовим щонайменше до 2018 року, попри численні повідомлення в ЗМІ про його зв'язки з Полом Манафортом, який тоді розслідував Департамент юстиції США на предмет ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

Також дивіться: "Предмету для скандалу немає, в Україні вже скоро власники ларьків матимуть офшорні компанії", - Сергій Лещенко. ВIДЕО

Автор: 

Ахметов Рінат (2358) офшор (497) літак (2901)


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Топ коментарі
+6
Если по словам имбицила Лещенко, скандала тут нет во всем., то почему люди должны честно платить налоги и тянуть с себя жилы, чтобы содержать ваш крысятник.
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04.10.2021 10:42
+5
риторический вопрос - достаточно взлянуть на люксовый автопарк на дорогах Киева - иностранцы в ****...
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04.10.2021 10:45
+3
Ну и шо? У нас многие могут купить самолет, открыли тайну. Это некоторым, как мне выпить 50 грамм. У них шо, плюс 12 на сегодня? в жилом помещении.
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04.10.2021 10:47
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Если по словам имбицила Лещенко, скандала тут нет во всем., то почему люди должны честно платить налоги и тянуть с себя жилы, чтобы содержать ваш крысятник.
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04.10.2021 10:42 Відповісти
риторический вопрос - достаточно взлянуть на люксовый автопарк на дорогах Киева - иностранцы в ****...
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04.10.2021 10:45 Відповісти
а в чем тут скандал? Самый богатый человек Украины купил себе самолет.
И что?
если он наворовал деньги - сажайте его за это.
А осуждать только за то что он богат - это жлобство и глупость.
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04.10.2021 11:20 Відповісти
Да за него никто и не говорит, он не госчиновник и не президент.
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04.10.2021 11:26 Відповісти
Ту-тууууу на вас всех в трубу.
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04.10.2021 10:42 Відповісти
Так а в чем тут скандал?! Он известно богатый человек, купил себе самолет через офшорку и? Где криминал?
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04.10.2021 10:45 Відповісти
Уклонение от налогов.
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04.10.2021 10:48 Відповісти
в уклонении от налогов обвиняют Манафорта. При чем тут Ахметов?
Я к Ахметову отношусь как к бандиту и все такое, но в чем шок новости? докажете что он убил или украл что-то - сажайте. Я поаплодирую.
А покупка самолета, даже ооочень дорогого - это ни разу не криминал.
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04.10.2021 11:22 Відповісти
обыкновенный СУ 27 которых не хватает в Украине стоит 27 млн долларов НОВЫЙ с завода... если бы скромный не олигарх Наперсток к самолету Фалькон прикупил бы с 10 штук СУ 27 можно было бы и закрыть глаза... человек так сказать внес в обороноспособность страны существенный вклад...
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04.10.2021 10:47 Відповісти
Ну и шо? У нас многие могут купить самолет, открыли тайну. Это некоторым, как мне выпить 50 грамм. У них шо, плюс 12 на сегодня? в жилом помещении.
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04.10.2021 10:47 Відповісти
Хочешь жить - убей партнера и завладей его имуществом. - Поняли ,лохи ? ))
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04.10.2021 10:48 Відповісти
Стань "собственником" бандитского общака.
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04.10.2021 10:53 Відповісти
Законопроект 5600 об увеличении налогов написал и принимают те, кто уходит от уплаты налогов.
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04.10.2021 10:51 Відповісти
Тю. Кому надо - в Жулянах два таких стоит с ВИП-салонами на продажу и дешевле. Правда, ЯКи...
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04.10.2021 10:51 Відповісти
Яки - "летающие гроби"?
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04.10.2021 10:55 Відповісти
Ну так уже давно пора вручить несколько ЯКов кое кому из наших олигархов
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04.10.2021 10:57 Відповісти
Всего 50 лямов? так это ж урон какой...мать моя мама Бенямойский чтобы сделать Зелю президентом а фрикцию СН потратил 200 ярдов долларов(его слова,не я придумал)и без всяких офшоров....
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04.10.2021 10:51 Відповісти
Ну это же Ахметов, кто ж его посадит.
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04.10.2021 10:57 Відповісти
Такого садить уже и не надо, есть другие способы...
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04.10.2021 11:11 Відповісти
а что, покупка самолета - это тяжкое преступление? Давно? С октября 1917 года?
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04.10.2021 11:23 Відповісти
Рано или поздно Ахметов сорвется, как сорвался Фирташ, как сорвался Беня, как сорвался Лазаренко и имуществом завладеют США, которые выжидают, чтобы уж наверняка.
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04.10.2021 11:04 Відповісти
Это чмо всю школу просидело на подоконнике, играя в карты. Вот как надо!
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04.10.2021 11:10 Відповісти
Субсидию не давать
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04.10.2021 11:11 Відповісти
У него на одном металлоломе такая экономия выходит, что может покупать по несколько самолетов в год.
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04.10.2021 11:18 Відповісти
А почему бы и нет. Дурачки за все заплатят по *зельоным тарифам*.
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04.10.2021 11:26 Відповісти
Самолет куплен, чтоб Благотворительный фонд Рината Ахметова продуктовые пакеты быстрее доставлял.
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04.10.2021 12:07 Відповісти
пффф.... І ЩО? Ось хату в Іспанії воно купило за 200 млн. євро! І все офіційно і законно, і всі знають, і нічого ви тому татарину не зробите...
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04.10.2021 12:17 Відповісти
зебилы, почему ахметов не сидит по антиолигархическому закону?
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04.10.2021 12:23 Відповісти
Жидовско-татарскмй людоед! Кучмовский байстрюк!
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05.10.2021 11:21 Відповісти
Все на своем месте! Просто хипстер навейпил в Украине. У модников свой путь и всегда все получается! Завистники.
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03.11.2021 17:18 Відповісти
 
 