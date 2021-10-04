Іноземні посли в Україні користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах. Це потрібно змінювати, - Кулеба

Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я міністр, який найменше в Україні зустрічається з послами "Великої сімки", хоча це мої безпосередні підопічні. Я вважаю, що взагалі іноземні посли в Україні користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах. І це теж те, що потрібно змінювати. Це наша внутрішня проблема, бо ми самі собі її створили", - сказав Кулеба в інтерв'ю агентству.

Міністр пояснив, що іноді українські посли не можуть потрапити до його візаві, міністрів в інших країнах світу, бо є 33 рівні, з якими їх змушують переговорити до цього.

"Давайте нарешті почнемо себе поважати. Це жодним чином не впливає на моє особисте ставлення до іноземних послів тут, вони всі чудові люди, і посли G7 дуже гарні у нас зараз, я вдячний їм за те, що вони дійсно хочуть допомагати Україні. Але якісь базові правила взаємної поваги мають у відносинах існувати", - підкреслив міністр.

Глава МЗС зауважив, що відмова від партнерозалежності не передбачає відмови від партнерів.

"Ми маємо їм бути вдячні за підтримку, ми маємо поважати їх, але треба припинити постійно грати другим номером щодо партнерів", - вважає Кулеба.

Водночас міністр висловив думку, що партнерозалежність - це стиль української дипломатії, напрацьований за багато років.

"Він не є єдиним стилем, ми і в минулому в низці випадків показували характер, але загалом такий стиль був. Я просто виріс у цьому, я дуже добре відчуваю, про що йдеться. Це дуже проста ситуація, яку можна описати так: "Давайте щось зробимо? Нехай спочатку зроблять партнери, а ми приєднаємося" або "Давайте скажемо партнерам, що ми цим не вдоволені? Ні. Навіщо дратувати партнерів?" Ось про відхід такої ментальності я говорю, коли кажу, що ми повинні позбутися партнерозалежності", - пояснив він.

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Глава МЗС України вказав, що Україна не боїться бути першою і не боїться говорити партнерам правду.

"Ми не боїмося бути першими, не боїмося ухвалювати рішення ініціативно, проаналізувавши контекст. І ми не боїмося говорити партнерам правду. Тому що якщо ти не дотримуєшся таких ліній, то твій статус міжнародних відносин повільно деградує, і ти можеш сто разів пишатися, що в тебе у стрічках новин немає жодних конфліктів з партнерами або обміну якимись різкостями, але у сфері реальної політики відбуватиметься деградація твого статусу у відносинах", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що хоче, щоб Україну поважали, ставилися до неї, як до рівної, щоб Україною захоплювалися, бо вона не боїться бути першою.

"Те, що мені зараз нав'язують ярлик, що я хочу усіх з усіма пересварити, це просто елемент внутрішньополітичної боротьби. Але я хочу лише одного - щоб Україну поважали, ставилися до неї, як до рівної, щоб Україною захоплювалися, тому що вона не боїться бути першою", - додав він.

Водночас на питання про те, чи викликає невдоволення з боку партнерів, коли Україна говорить зараз постійно про членство в НАТО, Кулеба зазначив, що "партнери теж говорять нам іноді щось, що викликає в нас невдоволення, але вони продовжують нам це говорити".

"Розмова президента Байдена та президента Зеленського в цьому плані була дуже щирою, тому що президент Зеленський говорив якісь речі дуже прямо, і президент Байден говорив у відповідь дуже прямо. Я дуже задоволений, що ця розмова відбулася саме так, без поплескувань по плечу і дипломатичних реверансів. Потрібно навчитися говорити на рівних. Це те, що не помічають ЗМІ, експерти. Якщо ти не ведеш рівну розмову, твій статус починає деградувати. Це не видно одразу, тебе не принижують напряму, але твій статус починає деградувати, починаючи від рівня, на якому приймають посла, до великих політичних ініціатив", - пояснив він.

Міністр підкреслив, що Україна дуже цінує партнерство, і знає, що партнери дуже цінують Україну, але потрібно навчитися діяти першими.

"Наприклад, рішення про закриття авіасполучення з Білоруссю ми ухвалили до того, як його ухвалив ЄС. Ти бачиш щось - ти дієш, йдеш вперед. Це інша культура ведення міжнародних справ", - сказав він.