Іноземні посли в Україні користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах. Це потрібно змінювати, - Кулеба
Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я міністр, який найменше в Україні зустрічається з послами "Великої сімки", хоча це мої безпосередні підопічні. Я вважаю, що взагалі іноземні посли в Україні користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах. І це теж те, що потрібно змінювати. Це наша внутрішня проблема, бо ми самі собі її створили", - сказав Кулеба в інтерв'ю агентству.
Міністр пояснив, що іноді українські посли не можуть потрапити до його візаві, міністрів в інших країнах світу, бо є 33 рівні, з якими їх змушують переговорити до цього.
"Давайте нарешті почнемо себе поважати. Це жодним чином не впливає на моє особисте ставлення до іноземних послів тут, вони всі чудові люди, і посли G7 дуже гарні у нас зараз, я вдячний їм за те, що вони дійсно хочуть допомагати Україні. Але якісь базові правила взаємної поваги мають у відносинах існувати", - підкреслив міністр.
Глава МЗС зауважив, що відмова від партнерозалежності не передбачає відмови від партнерів.
"Ми маємо їм бути вдячні за підтримку, ми маємо поважати їх, але треба припинити постійно грати другим номером щодо партнерів", - вважає Кулеба.
Водночас міністр висловив думку, що партнерозалежність - це стиль української дипломатії, напрацьований за багато років.
"Він не є єдиним стилем, ми і в минулому в низці випадків показували характер, але загалом такий стиль був. Я просто виріс у цьому, я дуже добре відчуваю, про що йдеться. Це дуже проста ситуація, яку можна описати так: "Давайте щось зробимо? Нехай спочатку зроблять партнери, а ми приєднаємося" або "Давайте скажемо партнерам, що ми цим не вдоволені? Ні. Навіщо дратувати партнерів?" Ось про відхід такої ментальності я говорю, коли кажу, що ми повинні позбутися партнерозалежності", - пояснив він.
Глава МЗС України вказав, що Україна не боїться бути першою і не боїться говорити партнерам правду.
"Ми не боїмося бути першими, не боїмося ухвалювати рішення ініціативно, проаналізувавши контекст. І ми не боїмося говорити партнерам правду. Тому що якщо ти не дотримуєшся таких ліній, то твій статус міжнародних відносин повільно деградує, і ти можеш сто разів пишатися, що в тебе у стрічках новин немає жодних конфліктів з партнерами або обміну якимись різкостями, але у сфері реальної політики відбуватиметься деградація твого статусу у відносинах", - сказав Кулеба.
Міністр підкреслив, що хоче, щоб Україну поважали, ставилися до неї, як до рівної, щоб Україною захоплювалися, бо вона не боїться бути першою.
"Те, що мені зараз нав'язують ярлик, що я хочу усіх з усіма пересварити, це просто елемент внутрішньополітичної боротьби. Але я хочу лише одного - щоб Україну поважали, ставилися до неї, як до рівної, щоб Україною захоплювалися, тому що вона не боїться бути першою", - додав він.
Водночас на питання про те, чи викликає невдоволення з боку партнерів, коли Україна говорить зараз постійно про членство в НАТО, Кулеба зазначив, що "партнери теж говорять нам іноді щось, що викликає в нас невдоволення, але вони продовжують нам це говорити".
"Розмова президента Байдена та президента Зеленського в цьому плані була дуже щирою, тому що президент Зеленський говорив якісь речі дуже прямо, і президент Байден говорив у відповідь дуже прямо. Я дуже задоволений, що ця розмова відбулася саме так, без поплескувань по плечу і дипломатичних реверансів. Потрібно навчитися говорити на рівних. Це те, що не помічають ЗМІ, експерти. Якщо ти не ведеш рівну розмову, твій статус починає деградувати. Це не видно одразу, тебе не принижують напряму, але твій статус починає деградувати, починаючи від рівня, на якому приймають посла, до великих політичних ініціатив", - пояснив він.
Міністр підкреслив, що Україна дуже цінує партнерство, і знає, що партнери дуже цінують Україну, але потрібно навчитися діяти першими.
"Наприклад, рішення про закриття авіасполучення з Білоруссю ми ухвалили до того, як його ухвалив ЄС. Ти бачиш щось - ти дієш, йдеш вперед. Це інша культура ведення міжнародних справ", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить… […] …вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества.
вы с какой СОВКОВОЙ методички это списали ? 😀😀
Немає в Україні більше дипломатів, тільки сімейка плазунів кулеб....
І взагалі , що це за суб'єктивний фактор в політиці ?! завжди думав, що в переговорах такого рівня (де всім відомо хто є хто і що має) коли в тебе сильна позиція- то ти автоматично відповідно себе ведеш і вимагаєш шмат згідно з власним статусом і у співвідношенні до вкладеного, плюс трішки за понти. Контрагенти це розуміють і не сперечаються. А якщо будучи в слабкій позиції вимагаєш зайвого - то просто не домовишся і залишишся при власних інтересах поза грою . Ще й думать про тебе будуть як про недоговороздатного. І наступного разу не запросять до гри, а будуть рішать в тебе за спиною.
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Для этого руководство нашей страны должно иметь стальную волю и титановые яйца. Прекратить любые экономические отношения с государством-агрессором, ввести максимально жесткий визовый режим, запрет на поездки украинцев к оккупантам, полное эмбарго на любую торговлю.
Не ныть и не просить денег, а ДЕЙСТВОВАТЬ. И начинать это нужно было давно ! Вот тогда появится и уважение к нам. Но даже если сделать это сейчас - уважение точно появится.
Сказав міністр один, Кулеба,
А я б додав до цього ще б, -
Вся розкіш піде на кулеб.
Так что плохого в переводчиках? Кто тебя обидел?
Причем дело было до войны, они приехали в Газпром - ПРОСИТЬ.
Будешь понты колотить, когда научишься зарабатывать а н просить.
как говорится - если ты такой умный, то почему такой бедный.
Это я про Кулебу и внешнюю политику Зели, похожую на слона в посудной лавке.
Просто зізнайтесь собі, що вас коробить від того що ваша мова перестала бути мовою міжнародного спілкування. Так сталось і вже нічого з цим не поробиш. Прийміть це і стане легше.
Може розмовною "підзаборною" і так, бо вона лунає з кожної праски, але щоб домовленості в технічній царині фіксувати письмово , потрібна людина яка вміє добирати відповідні слова. А у міленіалів з цим проблема.
А точність в термінології з потенційними кидалами більш ніж потрібна, враховуючи що всі наші відносини з ордою так чи інаше конфліктні і призводять у кращому випадку до міжнародних судів.
А стосовно "Поставив под удар энергетическую безопасность страны. Аналогия с понтовитым заемщикиком" - то , як показали наступні події , саме плазування перед ханом на пузі, призвело до того що нам завищили ціну понад ринкову, хоча ми НЕ ПРОСИЛИ, А КУПУВАЛИ за валюту як і всі. Свідоцтвом тому є рішення стокгольмського суду. А , потім , докучі, ще й напали і відкраяли шмат землі. Десь читав , що така поведінка називається "віктимною". Коли жертва провокує своєю безпорадністю хижака до нападу. Тому не надо нам тут "втірать" про мишебратсво і пропагувати поведінку здобичі. Ваша орда не така вже й великі і страшна. І зовсім неприваблива ні культурно, ні цивілізаційно, ні фінансово. В принципі, взагалі ніяк не цікава. Такий собі "Пакистан" на краю географії - далекий, незрозумілий і чужий.
Це я до того, що Івченко був правий коли не став плазувати перед ханом. А ви в своєму пристосуванстві і "какаяразніца"- ні.
те що там говорить Кулеба то інша частина розмови. ми її не обговорювали
я так понимаю ситуацию
Министр говорил именно о проблемах в общении украинских послов с главами МИД стран пребьівания , и как их решить. Респект !
Хочуть їх в стойло поставити. Зеленський же у нас Найвеличніший, а G7 цього не помічає.
Лукашенко приблизно з цього починав
І, взагалі, хто у допомогу потребує: G7 від України чи Україна від G7? (риторично)