УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8673 відвідувача онлайн
Новини
10 397 63
МЗС (4020) посол (1079) Кулеба Дмитро (3604)

Іноземні посли в Україні користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах. Це потрібно змінювати, - Кулеба

Іноземні посли в Україні користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах. Це потрібно змінювати, - Кулеба

Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я міністр, який найменше в Україні зустрічається з послами "Великої сімки", хоча це мої безпосередні підопічні. Я вважаю, що взагалі іноземні посли в Україні користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах. І це теж те, що потрібно змінювати. Це наша внутрішня проблема, бо ми самі собі її створили", - сказав Кулеба в інтерв'ю агентству.

Міністр пояснив, що іноді українські посли не можуть потрапити до його візаві, міністрів в інших країнах світу, бо є 33 рівні, з якими їх змушують переговорити до цього.

"Давайте нарешті почнемо себе поважати. Це жодним чином не впливає на моє особисте ставлення до іноземних послів тут, вони всі чудові люди, і посли G7 дуже гарні у нас зараз, я вдячний їм за те, що вони дійсно хочуть допомагати Україні. Але якісь базові правила взаємної поваги мають у відносинах існувати", - підкреслив міністр.

Глава МЗС зауважив, що відмова від партнерозалежності не передбачає відмови від партнерів.

"Ми маємо їм бути вдячні за підтримку, ми маємо поважати їх, але треба припинити постійно грати другим номером щодо партнерів", - вважає Кулеба.

Водночас міністр висловив думку, що партнерозалежність - це стиль української дипломатії, напрацьований за багато років.

"Він не є єдиним стилем, ми і в минулому в низці випадків показували характер, але загалом такий стиль був. Я просто виріс у цьому, я дуже добре відчуваю, про що йдеться. Це дуже проста ситуація, яку можна описати так: "Давайте щось зробимо? Нехай спочатку зроблять партнери, а ми приєднаємося" або "Давайте скажемо партнерам, що ми цим не вдоволені? Ні. Навіщо дратувати партнерів?" Ось про відхід такої ментальності я говорю, коли кажу, що ми повинні позбутися партнерозалежності", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Китай є торговельним партнером номер один. З ним потрібно дружити, зокрема для стримування Росії", - Кулеба

Глава МЗС України вказав, що Україна не боїться бути першою і не боїться говорити партнерам правду.

"Ми не боїмося бути першими, не боїмося ухвалювати рішення ініціативно, проаналізувавши контекст. І ми не боїмося говорити партнерам правду. Тому що якщо ти не дотримуєшся таких ліній, то твій статус міжнародних відносин повільно деградує, і ти можеш сто разів пишатися, що в тебе у стрічках новин немає жодних конфліктів з партнерами або обміну якимись різкостями, але у сфері реальної політики відбуватиметься деградація твого статусу у відносинах", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що хоче, щоб Україну поважали, ставилися до неї, як до рівної, щоб Україною захоплювалися, бо вона не боїться бути першою.

"Те, що мені зараз нав'язують ярлик, що я хочу усіх з усіма пересварити, це просто елемент внутрішньополітичної боротьби. Але я хочу лише одного - щоб Україну поважали, ставилися до неї, як до рівної, щоб Україною захоплювалися, тому що вона не боїться бути першою", - додав він.

Водночас на питання про те, чи викликає невдоволення з боку партнерів, коли Україна говорить зараз постійно про членство в НАТО, Кулеба зазначив, що "партнери теж говорять нам іноді щось, що викликає в нас невдоволення, але вони продовжують нам це говорити".

"Розмова президента Байдена та президента Зеленського в цьому плані була дуже щирою, тому що президент Зеленський говорив якісь речі дуже прямо, і президент Байден говорив у відповідь дуже прямо. Я дуже задоволений, що ця розмова відбулася саме так, без поплескувань по плечу і дипломатичних реверансів. Потрібно навчитися говорити на рівних. Це те, що не помічають ЗМІ, експерти. Якщо ти не ведеш рівну розмову, твій статус починає деградувати. Це не видно одразу, тебе не принижують напряму, але твій статус починає деградувати, починаючи від рівня, на якому приймають посла, до великих політичних ініціатив", - пояснив він.

Міністр підкреслив, що Україна дуже цінує партнерство, і знає, що партнери дуже цінують Україну, але потрібно навчитися діяти першими.

"Наприклад, рішення про закриття авіасполучення з Білоруссю ми ухвалили до того, як його ухвалив ЄС. Ти бачиш щось - ти дієш, йдеш вперед. Це інша культура ведення міжнародних справ", - сказав він.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
розкошів захотілося зеленим гнидам
показати весь коментар
04.10.2021 11:01
+7
Кому интересно, зайдите, к примеру, в Бразильское посольство, посмотрите на ту "роскошь"
показати весь коментар
04.10.2021 11:00
+7
показати весь коментар
04.10.2021 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да уж....вести из психушки
показати весь коментар
04.10.2021 10:59 Відповісти
Адресовано Кулебе и его шефу:
Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить… […] …вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества.
показати весь коментар
04.10.2021 11:37 Відповісти
« социалистического общества ?»
вы с какой СОВКОВОЙ методички это списали ? 😀😀
показати весь коментар
04.10.2021 14:54 Відповісти
Кому интересно, зайдите, к примеру, в Бразильское посольство, посмотрите на ту "роскошь"
показати весь коментар
04.10.2021 11:00 Відповісти
или в японское. Кабинет посла Японии - похож на библиотеку где-нибудь в Швеции. Голые стены и металлические стеллажи с папками. Посредине - стол из ИКЕА. Все.
показати весь коментар
04.10.2021 11:32 Відповісти
Посольство это не территория Украины считается. А послы там не живут)
показати весь коментар
04.10.2021 12:47 Відповісти
Бывал я и дома у посла (предыдущего). Не скажу, что шикарно. Большой дом, и только.
показати весь коментар
04.10.2021 12:50 Відповісти
розкошів захотілося зеленим гнидам
показати весь коментар
04.10.2021 11:01 Відповісти
У вас від сої мозок атрофувався, стаття геть про інше
показати весь коментар
04.10.2021 11:08 Відповісти
може не от сои....може от рождения...
показати весь коментар
04.10.2021 11:15 Відповісти
Молодец Кулеба!
показати весь коментар
04.10.2021 11:01 Відповісти
зп на карточку кинули раз так топишь с утра?)
показати весь коментар
04.10.2021 11:20 Відповісти
А хто ж вам дохтур?
показати весь коментар
04.10.2021 11:02 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 11:02 Відповісти
Доведено виборами 19 року.
показати весь коментар
04.10.2021 11:03 Відповісти
разумков мочит служек на согласительном совете ВР
показати весь коментар
04.10.2021 11:03 Відповісти
А почему нам про это сообщает пропагандонский путинский интерфакс.
показати весь коментар
04.10.2021 11:04 Відповісти
Вот это не в бровь, а в глаз!
показати весь коментар
04.10.2021 11:08 Відповісти
100 баллов
показати весь коментар
04.10.2021 14:56 Відповісти
Если ты не ведешь равный разговор, твой статус начинает деградировать.-Таки да. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. А образец: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
показати весь коментар
04.10.2021 11:07 Відповісти
Свой треш, когда папаша Кулебы является его подчиненным, послом Украины в Армении, Кулеба-младший не хочет менять.
Немає в Україні більше дипломатів, тільки сімейка плазунів кулеб....
показати весь коментар
04.10.2021 11:08 Відповісти
Кулеба гарно працює
показати весь коментар
04.10.2021 11:10 Відповісти
По яких результатах діяльності Кулеби ви зробили такий висновок?
показати весь коментар
04.10.2021 11:12 Відповісти
великий патріот, і захищає країну як лев ))
показати весь коментар
04.10.2021 11:14 Відповісти
Де результати? Чого він досяг своїми гоп-стоп-заявами?
показати весь коментар
04.10.2021 11:15 Відповісти
згоден , це дурість таке вслух озвучувати. як що вже ти це усвідомив - то потихеньку прогинай контрагентів під себе, а не вмикай як дівчинка "обідку".
І взагалі , що це за суб'єктивний фактор в політиці ?! завжди думав, що в переговорах такого рівня (де всім відомо хто є хто і що має) коли в тебе сильна позиція- то ти автоматично відповідно себе ведеш і вимагаєш шмат згідно з власним статусом і у співвідношенні до вкладеного, плюс трішки за понти. Контрагенти це розуміють і не сперечаються. А якщо будучи в слабкій позиції вимагаєш зайвого - то просто не домовишся і залишишся при власних інтересах поза грою . Ще й думать про тебе будуть як про недоговороздатного. І наступного разу не запросять до гри, а будуть рішать в тебе за спиною.
показати весь коментар
04.10.2021 12:06 Відповісти
А по-моему, просто подгавкивает зеленскому, научился плохому у начальника - хамить.
показати весь коментар
04.10.2021 11:41 Відповісти
Бендера понесло...
показати весь коментар
04.10.2021 11:09 Відповісти
Министр подчеркнул, что хочет, чтобы Украину уважали, относились к ней, как к равной, чтобы Украиной восхищались, потому что она не боится быть первой.
------------------------------
Для этого руководство нашей страны должно иметь стальную волю и титановые яйца. Прекратить любые экономические отношения с государством-агрессором, ввести максимально жесткий визовый режим, запрет на поездки украинцев к оккупантам, полное эмбарго на любую торговлю.

Не ныть и не просить денег, а ДЕЙСТВОВАТЬ. И начинать это нужно было давно ! Вот тогда появится и уважение к нам. Но даже если сделать это сейчас - уважение точно появится.
показати весь коментар
04.10.2021 11:09 Відповісти
я даже хочу, чтобы Украина разорвала отношения с Россией. Чтобы все убедились, что ни уважения в мире, ни денег в карманах украинцев нам это не прибавит.
показати весь коментар
04.10.2021 11:33 Відповісти
Поддержание активной торговли с оккупантами уважения в мире точно не прибавляет.
показати весь коментар
04.10.2021 12:43 Відповісти
Зелемойские грехи уже никто не догонит...
показати весь коментар
04.10.2021 11:10 Відповісти
Шо сие значит? Он хочет утопить в роскоши послов Украины в странах ЕС или утопить в нищете послов стран ЕС в Украине?
показати весь коментар
04.10.2021 11:11 Відповісти
- Нам більшу розкіш мати треба! -
Сказав міністр один, Кулеба,
А я б додав до цього ще б, -
Вся розкіш піде на кулеб.
показати весь коментар
04.10.2021 11:34 Відповісти
Я просто вырос в этом, я очень хорошо чувствую, о чем идет речь. Источник:
показати весь коментар
04.10.2021 11:12 Відповісти
Кулеба-клон бывшего главы Нафтогаза Ивченко, который приехал на переговоры в Газпром и потребовал переводчика. Кулеба, в силу большого ума тоже желает стать в демонстративную позу и не приним ать послов Ж7. Пусть мол, пройдут 33 уровня наших чиновников-потом я подумаю, принимать, не принимать....
показати весь коментар
04.10.2021 11:13 Відповісти
А что плохого в переводчиках? Ты не любишь переводчиков? Детская травма?
показати весь коментар
04.10.2021 11:17 Відповісти
Твои детские травмы-твоя проблема . И тебе, как человеку детства скажу-у взрослых это называется "дешевые понты",независимо кто их выкидывает, патриот или не патриот. Вместо решения стратегического вопроса газоснабжения, чувак, своей пацанской выходкой просто сорвал переговоры.
показати весь коментар
04.10.2021 11:30 Відповісти
Не сливайся так быстро. К примеру, я знаю нескольких переводчиков и могу сказать, что это понты, порой, совсем не дешёвые. Благодаря некоторым из этих моих знакомых переводчиков, кстати, на Нетфликс появился Украинский язык.
Так что плохого в переводчиках? Кто тебя обидел?
показати весь коментар
04.10.2021 11:32 Відповісти
Валера, украинцу требовать переводчика на переговорах с россиянами - это понты. Ни уважения к тебе не добавят. ни твою позицию в переговорах не усилят.
Причем дело было до войны, они приехали в Газпром - ПРОСИТЬ.
Будешь понты колотить, когда научишься зарабатывать а н просить.
как говорится - если ты такой умный, то почему такой бедный.
Это я про Кулебу и внешнюю политику Зели, похожую на слона в посудной лавке.
показати весь коментар
04.10.2021 11:35 Відповісти
Ты ищешь уважения у кацапов?
показати весь коментар
04.10.2021 11:57 Відповісти
не транслюйте свій власний комплекс меншовартості на інших. Ніхто не їхав до Газпрому "просить" , а їхали домовлятися. І за весь газ ми платили реальними грошима - вільноконвертованими доларами. Більше того, навіть переплатили понад існуючу тоді ціну на ринку. Це факт підтверджений рішенням Стокгольмського арбітражу.
Просто зізнайтесь собі, що вас коробить від того що ваша мова перестала бути мовою міжнародного спілкування. Так сталось і вже нічого з цим не поробиш. Прийміть це і стане легше.
показати весь коментар
04.10.2021 14:04 Відповісти
Парень-тебе внизу все расписали. Не поймешь, задавай вопросы дальше.
показати весь коментар
04.10.2021 11:54 Відповісти
Про уважение кацапов? Ты тоже у кацапов ищешь уважения?
показати весь коментар
04.10.2021 11:58 Відповісти
Парень-"тебе шашечки нужны, или ехать надо"? Это газовый кризис 2005-го. Контракта на поставку газа нет. Альтернативного поставщика, благодаря стараниям Кучмы нет.Чувака назначают, что бы разрулить вопрос, а он понты гоняет, тем самым срывая поставки газа! Так понимаю, шо и ты и Кулеба сделали бы то же самое?
показати весь коментар
04.10.2021 12:26 Відповісти
Так в чем проблема с переводчиками? кацапы сами верещат, что "нипарусски нипанимают" и требуют им всё переводить. Почему не должно работать и в другую сторону?
показати весь коментар
04.10.2021 12:27 Відповісти
напевно ви вже зовсім пристаркуваті коли думаєте що в цій країні всі вільно володіють російською.
Може розмовною "підзаборною" і так, бо вона лунає з кожної праски, але щоб домовленості в технічній царині фіксувати письмово , потрібна людина яка вміє добирати відповідні слова. А у міленіалів з цим проблема.
А точність в термінології з потенційними кидалами більш ніж потрібна, враховуючи що всі наші відносини з ордою так чи інаше конфліктні і призводять у кращому випадку до міжнародних судів.
показати весь коментар
04.10.2021 12:17 Відповісти
Не флудите. Ивченко 1963 года рождения и с высшим образованием, полученным на русском языке. Вы прекрасно понимаете, что со строны Ивченка это была выходка. Он захотел попонтоваться за государственный счет. Поставив под удар энергетическую безопасность страны. Аналогия с понтовитым заемщикиком, который придя за кредитом гонит понты про то какой он крутой и не желает предоставлять необходимые документы, или залог.
показати весь коментар
04.10.2021 12:55 Відповісти
шуфрич! Перелогинься
показати весь коментар
04.10.2021 13:29 Відповісти
, я так розумію, що для вас взагалі використання української мови в будь-яких сферах неприйнятне. І , неважливо це перемовини на державному рівні, чи звичайне спілкування в чаті як оцей. Імовірно , ви ще неприйняли факт того що Україна є держава, і досі живете в парадигмі "руського міра" де "намєстнікі" провінцій плазують за ніштяками до хана на пузі. Звісно , ваше право жити у внутрішній еміграції. Але невіщо ваше бачення нав'язувати іншим? особливо молодшим, для яких існування під російською окупацією є історією.

А стосовно "Поставив под удар энергетическую безопасность страны. Аналогия с понтовитым заемщикиком" - то , як показали наступні події , саме плазування перед ханом на пузі, призвело до того що нам завищили ціну понад ринкову, хоча ми НЕ ПРОСИЛИ, А КУПУВАЛИ за валюту як і всі. Свідоцтвом тому є рішення стокгольмського суду. А , потім , докучі, ще й напали і відкраяли шмат землі. Десь читав , що така поведінка називається "віктимною". Коли жертва провокує своєю безпорадністю хижака до нападу. Тому не надо нам тут "втірать" про мишебратсво і пропагувати поведінку здобичі. Ваша орда не така вже й великі і страшна. І зовсім неприваблива ні культурно, ні цивілізаційно, ні фінансово. В принципі, взагалі ніяк не цікава. Такий собі "Пакистан" на краю географії - далекий, незрозумілий і чужий.
показати весь коментар
04.10.2021 14:33 Відповісти
Дядьку! Агов! Ти хоча би маєш уявлення про що саме зараз мова?
показати весь коментар
04.10.2021 15:56 Відповісти
, конкретно в нашій з вами частині загальної розмови якраз і є предметом обговорення, те що форма має не менше значення ніж суть. а конкретно зараз в ситуації війни з ордою мова як форма є інструментом і ціллю у війні. тобто мова є як формою так і одночасно є і суттю.
Це я до того, що Івченко був правий коли не став плазувати перед ханом. А ви в своєму пристосуванстві і "какаяразніца"- ні.

те що там говорить Кулеба то інша частина розмови. ми її не обговорювали
показати весь коментар
04.10.2021 16:10 Відповісти
ДОГОВОР ОБЫЧНО ПОДПИСЫВАЕТСЯ НА ДВУХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ , потому важны правильные юридические формулировки .
я так понимаю ситуацию
показати весь коментар
04.10.2021 15:03 Відповісти
Да, так и было и будет. Но речь то идет не об том, на каких языках договор. Чувак, посланный в Газпром РЕШИТЬ вопрос по обеспечению Украины газом, начал тупо быковать и сорвал тем самым переговоры. Еще раз. Это все происходило после выборов Ющенко -Янукович, с третьим туром и проиграшем ставленника Москвы. Контракт на поставкугаза закончился. В Москве сидели и радостно потирали руки в ожидании когда Украина станет несанкционированно отобирать газ у европейских потребителей. Ющенко лоббирует назначение Ивченко главой Нафтогаза и отправляет в Газпром с задачей- добится подписания контракта с ЕДИНСТВЕННЫМ на тот момент монополистом. Ивченко, приехав, с понтами, первым делом обьявил, что будет разговаривать с чиновниками Газпрома только через переводчика ( причем ранее, когда Ивченко был в часном нефтегазовом бизнесе-прекрасно общался с этими же людьми на русском). Переговоры окончились не начавшись. После этого цена газа для Украины выросла втрое. Понты -дороже денег.
показати весь коментар
04.10.2021 15:53 Відповісти
Кулеба работает пресс-секретарем агента Штирлица,типа Козыря-дЕрмака...
показати весь коментар
04.10.2021 11:14 Відповісти
"Самая большая роскошь - єто роскошь человеческого общения" .
Министр говорил именно о проблемах в общении украинских послов с главами МИД стран пребьівания , и как их решить. Респект !
показати весь коментар
04.10.2021 11:17 Відповісти
из того что я увидел, его единственное предложение - начать унижать послов стран Бошой Семерки, которые находятся У НАС.
показати весь коментар
04.10.2021 11:36 Відповісти
иностранные послы в Украине / Старший приказал: Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. И: Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине».
показати весь коментар
04.10.2021 11:22 Відповісти
Я так розумію, що набридло Кулебі, Зеленському ляпаси отримувати від послів G7.
Хочуть їх в стойло поставити. Зеленський же у нас Найвеличніший, а G7 цього не помічає.

Лукашенко приблизно з цього починав

І, взагалі, хто у допомогу потребує: G7 від України чи Україна від G7? (риторично)
показати весь коментар
04.10.2021 11:42 Відповісти
Срочно дайте Кулебе "зеленную роскошь", а то у него закончилась и беднягу кумарит.
показати весь коментар
04.10.2021 14:13 Відповісти
Ага, це то хочеш соснути послам китаю чи рашки?
показати весь коментар
04.10.2021 15:15 Відповісти
Ми у казапів перейняли поклоніння перед закордонням.От же ж рабське сраковилизування…Ніяк гордість не найдемо в собі!
показати весь коментар
04.10.2021 16:50 Відповісти
А КЛИМКИН ТАК НЕ ГОВОРИЛ !!!
показати весь коментар
05.10.2021 07:44 Відповісти
 
 