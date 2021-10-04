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Рада в 2020 прийняла антиофшорний закон, було зроблено все, щоб ні Зеленський, ні будь-хто інший не ухилявся від сплати податків, - Гетманцев

Рада в 2020 прийняла антиофшорний закон, було зроблено все, щоб ні Зеленський, ні будь-хто інший не ухилявся від сплати податків, - Гетманцев

Президент Зеленський зробив все можливе, щоб ні він сам, ні будь-хто інший не використовував механізм ухилення від сплати податків у бюджет України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу", глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, в розслідуванні журналістів, "не вистачає однієї важливої деталі".

"Саме команда Зеленського через трохи більше пів року після приходу до влади і продажу Зе згаданих офшорів - в січні 2020-го прийняла перший антиофшорний закон (antiBEPS), яким обклала податками контрольовані іноземні компанії (в народі КІКи або офшори), вдосконалила регулювання трансфертного ціноутворення, розширила поняття іноземного представництва та обклала податками операції з продажу іноземних активів за кордоном (пам'ятаєте, Ленінську кузню?), а трохи раніше прийняла закони для автоматичного обміну податковою інформацією про наших резидентів зі 100 країнами світу", - підкреслив парламентарій.

Таким чином, за словами Гетманцева, Зеленський зробив все можливе, щоб ні Зеленський, будь-хто ще в країні не використовував цей механізм, не сплачуючи податки в бюджет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Предмету для скандалу немає, в Україні вже скоро власники ларьків матимуть офшорні компанії", - Сергій Лещенко. ВIДЕО

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) офшор (497) Гетманцев Данило (878)


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Топ коментарі
+36
простой вопрос к гетьманцеву
сколько зеля заплатил налогов с дивидентов от тех компаний которые он якобы "отдал" шефиру и баканову и сколько уплачено налогов с дохода от роялти которые он получает из кацапии до сих пор
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04.10.2021 11:09
+31
Ахахаха))))зекрыса вместе с беней украл деньги привата ,опудало-так что своими баснями можешь подтереться
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04.10.2021 11:08
+19
Так суть не столько в офшорах сейчас, как в выводе денег с "Привата" раньше....
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04.10.2021 11:09
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от гниле брехло...
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04.10.2021 11:07 Відповісти
Бреше? Немає антиофшорного закону?
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04.10.2021 13:13 Відповісти
Сам закон був принятий ще 07.07.2013. Далі вносилися зміни 15.07.15 та 23.11.18. Так що назвати бубочку першим борцуном з офшорами ніяк не можна. Навпаки зелені трохи послабили законодавство в частині розміру істотної участі.
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04.10.2021 13:40 Відповісти
гетьманцев брешет, как всегда!
30 ноября 2020 года Рада проголосовала ПРОТИВ обложения налогами офшоров до 24 года!
ЗА обложения налогами офшоров проголосовала ЕС и Голос.
ПРОТИВ обложения голосовали 4 фракции: прислуга, матькивщина опезежопники и замайбах!
А офшорки зельцмана под управлением шефирки до сих пор получают бабки от бени , кацапов и коррупции!
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05.10.2021 01:03 Відповісти
Шота я результатов голосования не смог найти.
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05.10.2021 01:15 Відповісти
Ахахаха))))зекрыса вместе с беней украл деньги привата ,опудало-так что своими баснями можешь подтереться
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04.10.2021 11:08 Відповісти
Видно, що кожен порохобот має, принаймні дві вищі освіти. Такі, як ви, пані Валерія, є елітою нашого народу.
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04.10.2021 11:22 Відповісти
Никто тебе ничего не должен,зебил,а тем более нормально с тобой общаться после того,как ты голосовал за "рассмеши комика" в воюющей стране с кризисной экономикой)
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04.10.2021 11:29 Відповісти
Кокие порохоботы? теперь корапельные сосныы
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04.10.2021 12:12 Відповісти
Жадібність фраєра губить!

ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...

Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського через офшори 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?

А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?

Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!








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04.10.2021 11:30 Відповісти
простой вопрос к гетьманцеву
сколько зеля заплатил налогов с дивидентов от тех компаний которые он якобы "отдал" шефиру и баканову и сколько уплачено налогов с дохода от роялти которые он получает из кацапии до сих пор
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04.10.2021 11:09 Відповісти
Мабуть відповіді не буде.
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04.10.2021 11:11 Відповісти
явамнічєвонєдолжєн...
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04.10.2021 11:13 Відповісти
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04.10.2021 11:22 Відповісти
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04.10.2021 11:30 Відповісти
І що? Зє!кон зворотньої сили немає, про що цей гетманцев триндить?
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04.10.2021 11:09 Відповісти
Так суть не столько в офшорах сейчас, как в выводе денег с "Привата" раньше....
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04.10.2021 11:09 Відповісти
В США Зеленскому последний предупреждение.
Видно он не понял , теперь он для цивилизованного мира стоит в одном ряду с Лукашенко ,Путиным и всякими там "Мгуабге".
Теперь либо он нас затаскивает в автократический режим ,либо мы от него избавляемся.
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04.10.2021 11:11 Відповісти
Яким чином ти хочеш позбавитись кловуна? Його обрав мудрий нарід на законних підставах.
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04.10.2021 11:14 Відповісти
Так и Яныка обрав народ на законних підставах - і шо воно йому дало?
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04.10.2021 11:27 Відповісти
Як би не Майдан, то царював би і далі.
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04.10.2021 11:29 Відповісти
Если президент держит капиталы в офшорах,значит он не доверяет украинской банковской системе за деятельность которой несет ответственность,соответственно у нас,избирателей нет причин доверять такому чиновнику.
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04.10.2021 11:12 Відповісти
а що, є такі що довіряють???? мабуть якісь божевільні хиба що
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04.10.2021 11:14 Відповісти
73%
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04.10.2021 11:16 Відповісти
вже давно не 73...але божевільних в цій країні вистачає...це точно!
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04.10.2021 11:27 Відповісти
Ну не совсем так. Как преЗЕдент он не несет никакой личной ответственности за банковскую систему, читаем Конституцию и определяемся какая ветвь власти за что отвечает. Но безусловно, как представитель правящей "партии" несет моральную ответственность.
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04.10.2021 13:48 Відповісти
это правда. Носієм суверенітету і єдиним джерелом всякої ху..ні в Україні є народ.

Тот самый народ, который послушно, следуя указкам из телевизора, проголосовал сначала за Зе, а потом за полностью подконтрольное монобольшинство кухарок, фотографов и домохозяек во главе с тамадой, тот самый народ, который радостно хрумает попкорном, когда смещают главу независимого нацбанка, или когда стращают судей, пытаясь подмять под себя судебную власть, тот самый народ, который почему-то твердо уверен, что богатые люди не должны лезть в политику и защищать собственные деньги в собственной стране, короче именно народ виноват и должен осознавать свою ответственность, а не валить все на одного-единственного клоуна, по недоразумению попавшего в президенты.

Не было бы Зе - проголосовали бы за коня с двумя х..ями, "по приколу", "абы не порошенко", и вообще "хуже не будет".

А вот теперь - хавай.те.
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04.10.2021 15:52 Відповісти
Народ не наделен законодательной властью, хотя и выбирает ВР. Депутаты не несут ответственности за свою деятельность (согласно Конституции). Персональную ответственность за соблюдение законов при принятии новых несет Голова ВР, и Президент (их подписи стоят под законами). Действующий Президент, как и Голова, может подвергнуться импичменту (хотя и очень тяжело, практически невозможно), после чего уже в качестве "рядового" гражданина может быть привлечен к ответственности. И да отвечать они будут персонально. Это принцип. Зерро уже наработал на свой срок. Другое дело что для этого надо профессионалы, и желание следующей власти, а зеленский станет действительно великим примером следующим президентам.

Вина избирателей -не наказуема, в отличии от вины действующих Президента и Головы ВР.
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04.10.2021 16:57 Відповісти
"народ не наделен... хотя и выбирает" - разве здесь нет никакой логической цепочки?

"вина избирателей не наказуема" - как это ненаказуема? Наказуема холодильником как минимум!

А для следующей власти президент зеленский уже стал отличным примером - примером, как грамотно выходить во власть - критика без конструктива, просто вёдра помоев на оппонентов; открытая ложь, которую устаёшь опровергать; ну и огромное количество зачастую противоречивых обещаний. Типа защитникам окружающей среды пообещать сократить производство искусственных шуб, а зоозащитникам пообещать сократить производство шуб из шкур животных.

Это был отличный пример, вошедший в историю, и следующая власть будет действовать точно так же. Никто не будет взывать к уму (вот это вот "думай"), будут пускать пыль в глаза. Потому что это выигрышная стратегия.
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04.10.2021 19:53 Відповісти
Попробуйте предложить закон - у Вас ничего не выйдет.
Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Поэтому здесь нет никакого противоречия. Вы можете обратиться к депутату или партии со своим предложением с тем что бы они от своего имени предложили закон, но напрямую нет.
Для этого существуют выборы.

Да холодильник, услуги ЖКХ, пенсии и т.д и т.п. - наказывают, но речь идет об уголовной ответсвенности. Нельзя судить за выбор.

Согласен с тем, что показал как входить во власть. Но он еще показал, что бомж не может стать директором.
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04.10.2021 21:22 Відповісти
про Оман не забувайте...там відбулося багато жахливого
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04.10.2021 11:12 Відповісти
Гончарук сказав що дізнаємось свого часу. Чекаємо.
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04.10.2021 11:16 Відповісти
о чем же тот самый "первый антиофшорный закон"? а вот о чем

"Если мы продаем с вами большое предприятие, которое расположено на территории Украины, путем продажи корпоративных прав его собственника за границей, в Украине должен платиться налог на репатриацию. Так как это доход с источником происхождения из Украины."

т.е. если есть предприятие в Украине и его владелец продает его прогоняя бабки через офшор то с этого платятся налоги. потому как минимум половина сделки проходит в Украине. так было и раньше в общем то

т.е. этот "классный" закон касается ТОЛЬКО продажи ТОЛЬКО недвижимости в Украине ТОЛЬКО через офшор
все

вот слова самого гетьманцева в 2020 году
https://biz.nv.ua/finance/antiofshornyy-zakon-kak-budet-rabotat-i-kogo-kosnetsya-getmancev-novosti-ukrainy-50073698.html
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04.10.2021 11:12 Відповісти
кстати, там гетьманцев попал в молоко с продажей кузни. налоги были уплачены в Украине с сделки сразу после оформления сделки.
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04.10.2021 11:13 Відповісти
и шо? уже не уклоняются или этот закон только сивочолого касается?)
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04.10.2021 11:13 Відповісти
Офшорний піаніст-олігарх, що відмиває гроші, приховує статки і не платить податки)
Це нагорода нам, покарання чи випробування?
(с) ФБ
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04.10.2021 11:13 Відповісти
это карма за голосование по приколу
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04.10.2021 11:59 Відповісти
Где там зесрань,которая волала,что фильм ни о чем и ничего не доказывает?))))
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04.10.2021 11:13 Відповісти
навіть якщо б там показали як Зеля особисто приймає чемодани з баблом, то сказали би що "це дідстроєно Порохом"
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04.10.2021 11:26 Відповісти
вони сказали що то "вирвано з контексту"
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Помним, помним! И по тарифам решение интересное нашли и контробандистов победили и санкции против воров и олигархов приняли. Только вот так сладко как при Зеленском воры контробандисты и олигархи не жили не при одном президенте, ну а люди соответственно наоборот.
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04.10.2021 11:14 Відповісти
Я конечно не украинец, и вообще пипл с боку, но вот мне стало интересно и думаю это было бы интересно и украинцам - а сколько налогов в казну уплатил сам прЗЕденд?

Ну вот просто интересно.
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04.10.2021 11:15 Відповісти
за все время своей деятельности почти ноль
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04.10.2021 11:16 Відповісти
ну слава богу, а я то думал вообще ничего, достойный сын израилев
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04.10.2021 11:29 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/sposterihach-diznavsia-skilky-podatkiv-splatyly-kompanii-v-iakykh-volodymyr-i-olena-zelenski-deklaruvaly-svoi-chastky-219185.html https://www.5.ua/polityka/sposterihach-diznavsia-skilky-podatkiv-splatyly-kompanii-v-iakykh-volodymyr-i-olena-zelenski-deklaruvaly-svoi-chastky-219185.html

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04.10.2021 11:18 Відповісти
та нічого...лише в Росії платив та в офшорах
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04.10.2021 11:24 Відповісти
Судя по декларации за 19 год 3.6 млн как физ лицо
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04.10.2021 22:57 Відповісти
так как они все засуетлись
серлешь
гетьманцев
радуцкий
и прочие зеслуги говорит о том что удар попал в цель
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04.10.2021 11:15 Відповісти
Точно. Запалала шапка на обрізаних
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04.10.2021 12:06 Відповісти
Наблюдается активизация зеленых крыс.
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04.10.2021 11:20 Відповісти
Ну, бреше Гетьманцев "Президент Зеленський зробив все можливе, щоб ні він сам, ні хто-небудь інший не використовував механізм ухилення від сплати податків в бюджет України"

Що Зеленський такого зробив? Приїхав кортежем близько 11:00 підписав закон, прийнятий в Раді і поїхав в 18:00.

Дивимось про цей закон:

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66520 Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України Ініціатор(и) законопроекту:

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66520 Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)

Головний комітет:

Гетманцев Д.О. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Інші комітети:

Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджету
Радіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політики
Климпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом

Де тут Зеленський?
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04.10.2021 11:26 Відповісти
Гетьманцев не озвучил маленькую деталь, закон приняли, но кому он н........ нужен, если не стоит.
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04.10.2021 11:31 Відповісти
Сцанина в глаза не прекращается.
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04.10.2021 11:33 Відповісти
Всё, что вы должны знать об этом Гетманцеве !

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.

В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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04.10.2021 11:36 Відповісти
кажется, этого олигарха пора выгонять из политики. Как считаете, зебараны?
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04.10.2021 16:00 Відповісти
Закон то прийнятий, але об нього ЗЄ ноги витер, а Сєрлєщ підтвердив, що кожен ларьок на офшор працює.
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04.10.2021 11:43 Відповісти
Гетьманцев чавить податками пересічних українців, а ЗЕ-лідор має право не платити податки, його вибрали 73%, то хай платять за нього
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04.10.2021 12:04 Відповісти
Вражає не те що хтось користується офшорами, а те коли ці люди стоять перед виборцями і несуть ахінею, що не знають Коломойского та брешуть всім у вічі що він порядна людина... Ганьба такій владі!!!!
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04.10.2021 12:12 Відповісти
Они что, все идут в ВР, чтобы безнаказанно брехать?
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04.10.2021 12:22 Відповісти
А Зеленский и его Квартал, почему-то как НЕ ПЛАТИЛ налоги, так и НЕ ПЛАТИТ!
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04.10.2021 12:44 Відповісти
5 июля, 2020 Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны. 11 зарегистрированных в Украине компаний, которые ранее принадлежали президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, занимались оптимизацией налогов, в том числе после начала войны на Донбассе. «Можно совершенно четко утверждать, что пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов. Подавляющее большинство компаний содержат в графе «Уплаченный налог на прибыль» за определенный год очень красноречивые нули».
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04.10.2021 13:38 Відповісти
А что сделано конкретно, кроме законов на бумаге? Сколько уплачено налогов, сколько легально продано собственности господами 95-го квартала?
Или Гетманцев рассказвает сказки?
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04.10.2021 12:53 Відповісти
всё верно.
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04.10.2021 12:58 Відповісти
Казки діда гетьманцева.
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04.10.2021 13:04 Відповісти
Президент Владимир Зеленский и его дорогие друзья-офшорники годами недоплачивали налоги нашим солдатам, учителям, врачам, пенсионерам...
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04.10.2021 13:09 Відповісти
Худоба 73% повірила.
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04.10.2021 13:11 Відповісти
А переписать фирму на шефира - это уже продажа или нет?)
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04.10.2021 13:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Як на око визначити, який офшор правильний, а який - зовсім неправильний? Чому глядачам "Сватів" і це, і все інше - фіолетово? Чим «вагнергейт» і «пандорагейт» будуть перебивати інформаційно? Про усе це й не тільки Роман Чайка говоритиме з народним депутатом VIII скликання, громадським діячем Андрієм Левусем, офіцером резерву ЗСУ, волонтером Мирославом Гаєм, головною редакторкою агенції "Слідство.Інфо" Анною Бабінець, міністром інфраструктури України (2016-2019) Володимиром Омеляном, народним депутатом від "Європейської солідарності" Володимиром Ар'євим, а також журналістом, засновником проєкту «Наші гроші» Юрієм Ніколовим. Дивіться «ЧАС Ч» одразу після випуску "Часу новин" о 15:30.
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04.10.2021 15:34 Відповісти
не продал а ПЕРЕДАЛ
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04.10.2021 15:38 Відповісти
Мене цікавить лиш одне,коли вже нарешті імпічмент оголошать?????????
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04.10.2021 15:40 Відповісти
кто кому огласит импичмент? ручное монобольшинство своему пахану? Ну-ну
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04.10.2021 16:03 Відповісти
 
 