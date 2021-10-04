Рада в 2020 прийняла антиофшорний закон, було зроблено все, щоб ні Зеленський, ні будь-хто інший не ухилявся від сплати податків, - Гетманцев
Президент Зеленський зробив все можливе, щоб ні він сам, ні будь-хто інший не використовував механізм ухилення від сплати податків у бюджет України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу", глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев.
За його словами, в розслідуванні журналістів, "не вистачає однієї важливої деталі".
"Саме команда Зеленського через трохи більше пів року після приходу до влади і продажу Зе згаданих офшорів - в січні 2020-го прийняла перший антиофшорний закон (antiBEPS), яким обклала податками контрольовані іноземні компанії (в народі КІКи або офшори), вдосконалила регулювання трансфертного ціноутворення, розширила поняття іноземного представництва та обклала податками операції з продажу іноземних активів за кордоном (пам'ятаєте, Ленінську кузню?), а трохи раніше прийняла закони для автоматичного обміну податковою інформацією про наших резидентів зі 100 країнами світу", - підкреслив парламентарій.
Таким чином, за словами Гетманцева, Зеленський зробив все можливе, щоб ні Зеленський, будь-хто ще в країні не використовував цей механізм, не сплачуючи податки в бюджет.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
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30 ноября 2020 года Рада проголосовала ПРОТИВ обложения налогами офшоров до 24 года!
ЗА обложения налогами офшоров проголосовала ЕС и Голос.
ПРОТИВ обложения голосовали 4 фракции: прислуга, матькивщина опезежопники и замайбах!
А офшорки зельцмана под управлением шефирки до сих пор получают бабки от бени , кацапов и коррупции!
ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...
Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського через офшори 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?
А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?
Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
сколько зеля заплатил налогов с дивидентов от тех компаний которые он якобы "отдал" шефиру и баканову и сколько уплачено налогов с дохода от роялти которые он получает из кацапии до сих пор
Видно он не понял , теперь он для цивилизованного мира стоит в одном ряду с Лукашенко ,Путиным и всякими там "Мгуабге".
Теперь либо он нас затаскивает в автократический режим ,либо мы от него избавляемся.
Тот самый народ, который послушно, следуя указкам из телевизора, проголосовал сначала за Зе, а потом за полностью подконтрольное монобольшинство кухарок, фотографов и домохозяек во главе с тамадой, тот самый народ, который радостно хрумает попкорном, когда смещают главу независимого нацбанка, или когда стращают судей, пытаясь подмять под себя судебную власть, тот самый народ, который почему-то твердо уверен, что богатые люди не должны лезть в политику и защищать собственные деньги в собственной стране, короче именно народ виноват и должен осознавать свою ответственность, а не валить все на одного-единственного клоуна, по недоразумению попавшего в президенты.
Не было бы Зе - проголосовали бы за коня с двумя х..ями, "по приколу", "абы не порошенко", и вообще "хуже не будет".
А вот теперь - хавай.те.
Вина избирателей -не наказуема, в отличии от вины действующих Президента и Головы ВР.
"вина избирателей не наказуема" - как это ненаказуема? Наказуема холодильником как минимум!
А для следующей власти президент зеленский уже стал отличным примером - примером, как грамотно выходить во власть - критика без конструктива, просто вёдра помоев на оппонентов; открытая ложь, которую устаёшь опровергать; ну и огромное количество зачастую противоречивых обещаний. Типа защитникам окружающей среды пообещать сократить производство искусственных шуб, а зоозащитникам пообещать сократить производство шуб из шкур животных.
Это был отличный пример, вошедший в историю, и следующая власть будет действовать точно так же. Никто не будет взывать к уму (вот это вот "думай"), будут пускать пыль в глаза. Потому что это выигрышная стратегия.
Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
Поэтому здесь нет никакого противоречия. Вы можете обратиться к депутату или партии со своим предложением с тем что бы они от своего имени предложили закон, но напрямую нет.
Для этого существуют выборы.
Да холодильник, услуги ЖКХ, пенсии и т.д и т.п. - наказывают, но речь идет об уголовной ответсвенности. Нельзя судить за выбор.
Согласен с тем, что показал как входить во власть. Но он еще показал, что бомж не может стать директором.
"Если мы продаем с вами большое предприятие, которое расположено на территории Украины, путем продажи корпоративных прав его собственника за границей, в Украине должен платиться налог на репатриацию. Так как это доход с источником происхождения из Украины."
т.е. если есть предприятие в Украине и его владелец продает его прогоняя бабки через офшор то с этого платятся налоги. потому как минимум половина сделки проходит в Украине. так было и раньше в общем то
т.е. этот "классный" закон касается ТОЛЬКО продажи ТОЛЬКО недвижимости в Украине ТОЛЬКО через офшор
все
вот слова самого гетьманцева в 2020 году
https://biz.nv.ua/finance/antiofshornyy-zakon-kak-budet-rabotat-i-kogo-kosnetsya-getmancev-novosti-ukrainy-50073698.html
Це нагорода нам, покарання чи випробування?
(с) ФБ
Ну вот просто интересно.
серлешь
гетьманцев
радуцкий
и прочие зеслуги говорит о том что удар попал в цель
Що Зеленський такого зробив? Приїхав кортежем близько 11:00 підписав закон, прийнятий в Раді і поїхав в 18:00.
Дивимось про цей закон:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66520 Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України Ініціатор(и) законопроекту:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66520 Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)
Головний комітет:
Гетманцев Д.О. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
Інші комітети:
Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджету
Радіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політики
Климпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
Де тут Зеленський?
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Или Гетманцев рассказвает сказки?