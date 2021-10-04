Рада в 2020 прийняла антиофшорний закон, було зроблено все, щоб ні Зеленський, ні будь-хто інший не ухилявся від сплати податків, - Гетманцев

Президент Зеленський зробив все можливе, щоб ні він сам, ні будь-хто інший не використовував механізм ухилення від сплати податків у бюджет України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу", глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, в розслідуванні журналістів, "не вистачає однієї важливої деталі".

"Саме команда Зеленського через трохи більше пів року після приходу до влади і продажу Зе згаданих офшорів - в січні 2020-го прийняла перший антиофшорний закон (antiBEPS), яким обклала податками контрольовані іноземні компанії (в народі КІКи або офшори), вдосконалила регулювання трансфертного ціноутворення, розширила поняття іноземного представництва та обклала податками операції з продажу іноземних активів за кордоном (пам'ятаєте, Ленінську кузню?), а трохи раніше прийняла закони для автоматичного обміну податковою інформацією про наших резидентів зі 100 країнами світу", - підкреслив парламентарій.

Таким чином, за словами Гетманцева, Зеленський зробив все можливе, щоб ні Зеленський, будь-хто ще в країні не використовував цей механізм, не сплачуючи податки в бюджет.

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Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.