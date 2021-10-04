Держприкордонслужба почала службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Він перетнув кордон нелегально, - Бутусов
В Одесі розпочато службове розслідування за фактом перетину державного кордону України директором виконкому Нацради реформ Міхеілом Саакашвілі.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"1 жовтня в Грузії затримано колишнього президента Міхеіла Саакашвілі. Він перебував у розшуку за трьома статтями кримінального кодексу цієї країни, і було порушено нову кримінальну справу - за фактом незаконного перетину державного кордону Грузії", - пише Бутусов.
За його словами, Саакашвілі перетнув кордон нелегально. З чуток, він міг перетнути кордон на морському поромі, що вийшов з Чорноморська в Батумі у вантажному автотранспорті.
"За даними джерел Цензор.НЕТ, в Держприкордонслужбі розпочато службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Виявляється, у прикордонній базі немає відміток про виїзд Саакашвілі з країни. А порядок огляду порома дуже строгий, машини відправляються на сканер", - зазначає журналіст.
"Можливо, в зв'язку з цими обставинами, а можливо, з інших причин, але начальника Одеського управління Держприкордонслужби на період службового розслідування відсторонено від займаної посади. Україні доведеться надати офіційні пояснення владі Грузії, яким чином Саакашвілі міг проникнути на територію непомітно від українських прикордонників", - резюмував він.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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мені небайдуже, що потвора, яка відверто нехтує законодавством України сере на голови українцям, що він є "патріотом" України, а частина українців радо жере цю його маячню.
они становятся токсичными каловыми камнями этого организма и в конце концов погубят его
Об этом https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI сообщил грузинский информационный портал CNews, пишет https://www.svoboda.org/a/mihail-saakashvili-pribyl-v-gruziyu-vospoljzovavshisj-treylerom/31490759.html Радио Свобода .
Политику помог водитель трейлера, который после доставки продуктов украинскому покупателю возвращался в Грузию.
чи буде по 25 тис. долларів щомісяця одержувати поки сидить в грузинській тюрмі ?
И в Грузии решения суда нет
бедосик случайно не его внебрачный сын?
Як у фільмі "Життя Девіда Гейла"
Стаття 204-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Да, это именно то, что в первую очередь заявит грузинская сторона в ответ на грозное надувание недолугих зелёных щек типа вызова в МИД грузинского посла. Ведь первое, что заявили эти дурачки - Саакашвили не пересекал границу Украины. И с таким Кулебой Украина должна противостоять лаврову, хоть лошади, но умной?
Цулукиани также прокомментировала вопрос возможной экстрадиции Саакашвили на Украину
"Экстрадиция на Украину из Грузии происходит только в том случае, когда человек, выдачу которого требует другая сторона, там привлечен к уголовной ответственности. Я не думаю, по крайней мере не знаю, чтобы Саакашвили был привлечен к уголовной ответственности в Украине. Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом", - заявила она.