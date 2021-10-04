Держприкордонслужба почала службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Він перетнув кордон нелегально, - Бутусов

В Одесі розпочато службове розслідування за фактом перетину державного кордону України директором виконкому Нацради реформ Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 жовтня в Грузії затримано колишнього президента Міхеіла Саакашвілі. Він перебував у розшуку за трьома статтями кримінального кодексу цієї країни, і було порушено нову кримінальну справу - за фактом незаконного перетину державного кордону Грузії", - пише Бутусов.

За його словами, Саакашвілі перетнув кордон нелегально. З чуток, він міг перетнути кордон на морському поромі, що вийшов з Чорноморська в Батумі у вантажному автотранспорті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі потрапив до Грузії через морський порт Поті, - ЗМІ

"За даними джерел Цензор.НЕТ, в Держприкордонслужбі розпочато службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Виявляється, у прикордонній базі немає відміток про виїзд Саакашвілі з країни. А порядок огляду порома дуже строгий, машини відправляються на сканер", - зазначає журналіст.

"Можливо, в зв'язку з цими обставинами, а можливо, з інших причин, але начальника Одеського управління Держприкордонслужби на період службового розслідування відсторонено від займаної посади. Україні доведеться надати офіційні пояснення владі Грузії, яким чином Саакашвілі міг проникнути на територію непомітно від українських прикордонників", - резюмував він.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Також читайте: Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.