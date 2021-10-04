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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Держприкордонслужба почала службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Він перетнув кордон нелегально, - Бутусов

Держприкордонслужба почала службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Він перетнув кордон нелегально, - Бутусов

В Одесі розпочато службове розслідування за фактом перетину державного кордону України директором виконкому Нацради реформ Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 жовтня в Грузії затримано колишнього президента Міхеіла Саакашвілі. Він перебував у розшуку за трьома статтями кримінального кодексу цієї країни, і було порушено нову кримінальну справу - за фактом незаконного перетину державного кордону Грузії", - пише Бутусов.

За його словами, Саакашвілі перетнув кордон нелегально. З чуток, він міг перетнути кордон на морському поромі, що вийшов з Чорноморська в Батумі у вантажному автотранспорті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі потрапив до Грузії через морський порт Поті, - ЗМІ

"За даними джерел Цензор.НЕТ, в Держприкордонслужбі розпочато службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Виявляється, у прикордонній базі немає відміток про виїзд Саакашвілі з країни. А порядок огляду порома дуже строгий, машини відправляються на сканер", - зазначає журналіст.

"Можливо, в зв'язку з цими обставинами, а можливо, з інших причин, але начальника Одеського управління Держприкордонслужби на період службового розслідування відсторонено від займаної посади. Україні доведеться надати офіційні пояснення владі Грузії, яким чином Саакашвілі міг проникнути на територію непомітно від українських прикордонників", - резюмував він.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Також читайте: Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) кордон (4765) Грузія (1844) нелегали (383) Саакашвілі Міхеіл (2155) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+15
Як Ленін в опломбованому вагоні.
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04.10.2021 11:39
+14
Директор простих рішень здійснив просте рішення. Шо тут не ясно?
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04.10.2021 11:37
+10
Саакашвили выехал делать революцию в контейнере со жратвой.))
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04.10.2021 11:37
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Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах Украина стала "отстойником" для преступников из других стран. -Украина стала отстойником для преступников, - Саакашвили/ Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет".- А такое может заявить только террорист. Саакашвили и его команда планировали убийство, - Гарибашвили . Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
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04.10.2021 11:36 Відповісти
Паром в Іллічівську це дирка в кордоні, так було завжди, там 1000 способів потрапити в Україну та виїхати з України без документів і без потрапляння в базу ДПСУ. Просто потрібно трохи приплатити і так всі 30 років.
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04.10.2021 11:43 Відповісти
Потрібно відзначити що паромний комплекс Чорноморського морського торгового порту не має умов для огляду прикордонниками всіх вагонів та машин які заїжджають на паром. Там можна провести батальйон нелегалів, що і робиться регулярно, за гроші.
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04.10.2021 11:46 Відповісти
єдине, що треба відзначити так це те, що шмат лайна на прізвище саакашвілі плювати хтів (та власне й плює) на українське законодавство й вже двічі незаконно перетинав державний кордон України.
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04.10.2021 12:50 Відповісти
І правильно робив що перетинав кордон, це було на користь Україні і Грузії.
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04.10.2021 12:55 Відповісти
довбойоб.
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04.10.2021 13:02 Відповісти
Саакашвілі - колишній прикордонник. Для нього не проблема перетнути кордон в обхід встановлених процедур.
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04.10.2021 13:16 Відповісти
мені глибоко байдуже, що для нього проблема, а що ні.
мені небайдуже, що потвора, яка відверто нехтує законодавством України сере на голови українцям, що він є "патріотом" України, а частина українців радо жере цю його маячню.
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05.10.2021 06:47 Відповісти
ЗЕбеня своих дружбанов не бросает -
они становятся токсичными каловыми камнями этого организма и в конце концов погубят его
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04.10.2021 11:49 Відповісти
ЗЕбеня своих дружбанов не бросает.- А Михрютку бросит. И не потому что Ближний восток-дело тонкое. А потому что Зеленский не знал: По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили.
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04.10.2021 11:59 Відповісти
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тайно пересек границу своей страны в вентиляционной кабине трейлера.
Об этом https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI сообщил грузинский информационный портал CNews, пишет https://www.svoboda.org/a/mihail-saakashvili-pribyl-v-gruziyu-vospoljzovavshisj-treylerom/31490759.html Радио Свобода .

Политику помог водитель трейлера, который после доставки продуктов украинскому покупателю возвращался в Грузию.
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04.10.2021 11:36 Відповісти
Саакашвили выехал делать революцию в контейнере со жратвой.))
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04.10.2021 11:37 Відповісти
Як Ленін в опломбованому вагоні.
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04.10.2021 11:39 Відповісти
От тільки броньовика у Батумі не знайшлось😉
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04.10.2021 11:48 Відповісти
Саакашвілі плив в Грузію, як колись на Кубу Фідель Кастро, щоб зробити революцію і взяти владу. А вийшло як у імператора ЦАР Жана Беделя Бокасси - сів не на престол, а у в'язницю.
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04.10.2021 11:52 Відповісти
вот какая у нас граница, но миллиарды каждый год на погранцов выклянчиваются ежегодно....
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04.10.2021 11:37 Відповісти
Якщо цей боров непомітно перейшов кордон, то навчені кацапські диверсанти і поготів😟
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04.10.2021 11:42 Відповісти
Директор простих рішень здійснив просте рішення. Шо тут не ясно?
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04.10.2021 11:37 Відповісти
він звільнився з цієї контори "Складних рогів та простих копит"?
чи буде по 25 тис. долларів щомісяця одержувати поки сидить в грузинській тюрмі ?
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04.10.2021 11:54 Відповісти
чи соломяна вдова Яресько буде за нього одержувати ?
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04.10.2021 11:55 Відповісти
Михо Молодец!
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04.10.2021 11:37 Відповісти
Молодець біля овець.
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04.10.2021 11:53 Відповісти
Втік від Ясько? Іноді отакі фєвочкі можуть з@їбати😉
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04.10.2021 11:40 Відповісти
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04.10.2021 11:40 Відповісти
Каросон не знает границ
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04.10.2021 11:41 Відповісти
ну для Михо это нормально, он просто очень не любит границ
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04.10.2021 11:41 Відповісти
Він аферист по натурі. І ідіот, одночасно.
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04.10.2021 11:43 Відповісти
и стимуляторов нюхает много
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04.10.2021 11:53 Відповісти
Хорошо, что наш президент не аферист.
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04.10.2021 12:08 Відповісти
Это большая спецоперация, не раскрываю тайну, Михо выполняет важнейшую миссию, лет через шесть, возможно, прольется свет на это дияние, а может добавят.
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04.10.2021 11:42 Відповісти
😂
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04.10.2021 11:56 Відповісти
Михуел реально дурак, не успел еще на родине отсидеть скоро заработает реальный срок и в Украине, и такое было у грузин президентом.
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04.10.2021 11:42 Відповісти
Все как по маслу)зедерьмаки на.... Миху ,наобещав ему в три короба,играя на самомнении грузинского павлина...и отправили прямиком в тюрягу ...потом для вида повозмущались )то ж не прАтивный Порошенко -вышвырнул саака в Нидерланды,то честнейшие зебобы -в тюрягу,чтоб уже точно под ногами не мельтешил
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04.10.2021 11:42 Відповісти
Вова сдал карлсона
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04.10.2021 11:43 Відповісти
Человек невиновен пока обратное не докажет суд-ст.62 Конституции Украины
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04.10.2021 11:44 Відповісти
Требуй завести дело за злостное повторное нарушение закона о пересечении границы Украины этим слабоумным аферистом!
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04.10.2021 11:51 Відповісти
Ти це серйозно? І це про наші суди? Що ж ти такий короткий? Ти часом не Татаров?
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04.10.2021 11:51 Відповісти
суд ничего не доказывает. Ты уже за-ся
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04.10.2021 12:15 Відповісти
прикинулся мешком картошки?...
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04.10.2021 11:45 Відповісти
СБУ ищите банку варенья которой Карлсона заманили на паром!
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04.10.2021 11:45 Відповісти
этого заманили чурчхелой на палочке
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04.10.2021 12:19 Відповісти
Михо никогда не нарушал Закон.
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04.10.2021 11:47 Відповісти
Украине
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04.10.2021 11:52 Відповісти
а сейчас? а в 2017 г.?
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04.10.2021 11:56 Відповісти
А что есть решение суда?
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04.10.2021 11:58 Відповісти
Ты дурака не включай. Факт нарушения гос. границы был? И в Грузии решения суда нет, пока. Но вентилятора уже "приземлили "
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04.10.2021 12:12 Відповісти
Как нет в Грузии суда? У него уже 6+3 по двум делам. Остальное сейчас добавят.
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04.10.2021 13:40 Відповісти

И в Грузии решения суда нет
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04.10.2021 14:51 Відповісти
даже сбежать из страны не может так чтобы не подставить кучу людей
бедосик случайно не его внебрачный сын?
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04.10.2021 11:51 Відповісти
Какое руководство в Украине, такая и граница Вот зачем Зебильный харант этому Карлсону украинское гражданство вернул ? Чтобы Порошенко насолить? А теперь пусть сам и обтекает, Михо-прохиндей своим поступком плюнул прямо в Зе-морду
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04.10.2021 11:55 Відповісти
Саакашвілі своїм прикладом показав нашу гнилу прикордонну та взагалі всю систему.
Як у фільмі "Життя Девіда Гейла"
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04.10.2021 11:56 Відповісти
А що Чаусу можна, а Саакашвілі ні?
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04.10.2021 11:57 Відповісти
Просто Михо отрабатывал для Зели скрытые пути отхода !
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04.10.2021 11:57 Відповісти
А проти того, хто дозволив йому в'їхати в країну після видворення за нелегальний перетин кордону і повернув українське громадянство службове розслідування буде?
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04.10.2021 11:58 Відповісти
Михо преследуют олигархи и бандиты за его принципиальную позицию в борьбе с нарушителями Закона
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04.10.2021 11:59 Відповісти
и в чем эта борьба? И какие результаты этой борьбы?
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04.10.2021 12:13 Відповісти
поэтому он сам нарушает закон когда ему надо
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04.10.2021 12:43 Відповісти
Доречі:
Стаття 204-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
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04.10.2021 12:01 Відповісти
Саакашвили своим выездом показал очередную "дыру" в границе
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04.10.2021 12:04 Відповісти
Его что, вывезли в мешке, как паршивого кота?
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04.10.2021 12:15 Відповісти
Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников" Источник:
Да, это именно то, что в первую очередь заявит грузинская сторона в ответ на грозное надувание недолугих зелёных щек типа вызова в МИД грузинского посла. Ведь первое, что заявили эти дурачки - Саакашвили не пересекал границу Украины. И с таким Кулебой Украина должна противостоять лаврову, хоть лошади, но умной?
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04.10.2021 12:39 Відповісти
ахах клоунада ! типо заведут дело что бы дать запрос на экстрадицию ! ахахах

Цулукиани также прокомментировала вопрос возможной экстрадиции Саакашвили на Украину

"Экстрадиция на Украину из Грузии происходит только в том случае, когда человек, выдачу которого требует другая сторона, там привлечен к уголовной ответственности. Я не думаю, по крайней мере не знаю, чтобы Саакашвили был привлечен к уголовной ответственности в Украине. Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом", - заявила она.
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04.10.2021 12:59 Відповісти
Михо перенюхал.
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04.10.2021 13:06 Відповісти
Одно радует, это недоразумение таки свалило из Украины.
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04.10.2021 13:17 Відповісти
Был такой сралинский пограничник Карацупа немало он нарушителей китайско-советской границы задержал,пострелял..Но никто не пишет,что 99% из них -советскиеграждане,пытавшиеся убежать из коммунистического рая..А у наших пограничников и Ткачейс Бигусами вода в попе не держится.Стукачи.
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04.10.2021 13:24 Відповісти
заглянул пограничник в кузов трейлера, а там в корзинке для кинзы Саакашвили сидит. Не поверил пограничник своим глазам и закрыл брезент.
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04.10.2021 13:59 Відповісти
Так если пересёк границу нелегально---так кто угодно должен это проверять---но только не погранслужба. Это же их вина. И они же и проверяют? Себя? Ребятки---вы хорошо устроились!
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04.10.2021 20:38 Відповісти
 
 