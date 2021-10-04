За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб. Виявлено 169 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 169 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 235 985), зафіксовано 12 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу захворіли 94 жінки віком від 20 до 89 років, 63 чоловіки віком від 20 до 87 років, 6 дівчаток від 2 до 15 років і 6 хлопчиків від 3 до 15 років.

Також зафіксували 12 летальних випадків від вірусу (всього 5450).

За добу госпіталізували 21 хворого на коронавірус і 158 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

24 жителі столиці подолали коронавірус (загалом 221 434).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Оболонському (46), Дарницькому (23) та Святошинському (18).

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