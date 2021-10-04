ТСК Ради на цьому тижні розгляне питання трагедії під Іловайськом, - "слуга народу" Безугла

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України, яка раніше розглядала справу "вагнерівців", раптово вирішила перейти до розгляду Іловайської трагедії.

Про це розповіла народний депутат "Слуги народу", глава ТСК Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"А чи попередній Президент створював офшори під час боїв за Іловайськ? Перебуваючи на посаді! Це має стосунок до його дружби з Медведчуком? Чи щось інше? Чому під час Іловайська приймалися такі рішення? Чи розвідка давала дані про небезпеку? Чи були зливи інформації росіянам і що з відповідальними? Вони сидять чи їм Ок? Чи була держзрада? Як домовлялися з росіянами та про що? Наслідки? Що з добровольцями і чому з ними так вчинили? Які результати роботи ТСК у Парламенті попереднього скликання? Це не про виманювання трьох десятків бандитів, це про бої за нашу землю, яку забрали, а ми отримали сотні загиблих! Доберемось. Дослідимо. Розсекретимо. Має бути в суді. Опозиція відтягувала момент переходу ТСК до справи Іловайська. Та засідання вже цього тижня", - заявила Безугла.

Також читайте: Слідча комісія Ради з розслідування дій представників влади розгляне справу трагедії під Іловайськом, - Безугла

Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку:" там у вас бойовики ". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців.

Все це відбувається на тлі появи в ЗМІ інформації про те, що офшорні фірми Зеленського і його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів з "Приватбанку".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.