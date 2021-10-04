Україна йде за помірним сценарієм пандемії COVID-19, але ситуація може швидко змінюватися, - Кузін

Україна на сьогодні йде за помірним сценарієм пандемії COVID-19. Але ситуація може швидко змінитися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна виданню "Фокус".

За його словами, зараз багато найрізноманітніших прогнозів розвитку пандемії COVID-19 в Україні, але в довгостроковій перспективі вони погано працюють.

"Усі прогнози показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я", - уточнив він.

Кузін також підкреслив, що ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливі сценарії розвитку подій.

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"...Оптимістичний, песимістичний і помірний, за яким ми зараз якраз рухаємося, але ситуація може швидко змінюватися", - зазначив головний санітарний лікар.

Він додав, що на рівні кожної області є ще дві-три резервні лікарні для прийому пацієнтів із COVID-19. На сьогодні налічується приблизно 40 000 ліжок, у разі погіршення ситуації можна розгорнути до 70 000, а з урахуванням резервних - до 90 000 ліжок

"Але ми маємо розуміти, що у разі навантаження в 70 000 система охорони здоров'я вже не може адекватно надавати ургентну медичну допомогу, тобто можуть виникнути проблеми з плановими операціями, з лікуванням інфарктів, інсультів, інших хвороб. Тому МОЗ сьогодні закликає всіх вакцинуватися, щоб не допустити цього", - зазначив Кузін.