Голови комітетів Ради висловили недовіру організації роботи Разумкова і залишили засідання Погоджувальної ради, - спікерка "Слуги народу" Палійчук

Глави парламентських комітетів висловили недовіру організації роботи спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Глави парламентських комітетів залишили засідання Погоджувальної ради. У такий спосіб вони висловили недовіру організації роботи Голови Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

На з'їзді "Слуги народу" в Трускавці ухвалено рішення, що процедура відкликання з посади Разумкова розпочнеться 4 жовтня.

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.

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