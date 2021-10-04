Голови комітетів Ради висловили недовіру організації роботи Разумкова і залишили засідання Погоджувальної ради, - спікерка "Слуги народу" Палійчук
Глави парламентських комітетів висловили недовіру організації роботи спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.
"Глави парламентських комітетів залишили засідання Погоджувальної ради. У такий спосіб вони висловили недовіру організації роботи Голови Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.
На з'їзді "Слуги народу" в Трускавці ухвалено рішення, що процедура відкликання з посади Разумкова розпочнеться 4 жовтня.
Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.
Топ коментарі
+21 Валерия Ларченко #413106
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+18 Алла Новосад #194524
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+13 Andriy Kalnyshevsky
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Всі глави комітетів - соснові "служки".
а встал я видел потураев и еще какой то конь педальный
Такой себе источник. Лучше бабу валю у подъезда спросите - она более авторитетней источник
Неужели еще кто то верит,что человек,рисовавший Зерейтинги за кало-мойские деньги,и прикрывавший улониста и предателя может быть порядочным....
нелизя работать по закону
если Ермак и при нем поцЗедент живут по-понятиям