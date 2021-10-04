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Новини
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Голови комітетів Ради висловили недовіру організації роботи Разумкова і залишили засідання Погоджувальної ради, - спікерка "Слуги народу" Палійчук

Голови комітетів Ради висловили недовіру організації роботи Разумкова і залишили засідання Погоджувальної ради, - спікерка

Глави парламентських комітетів висловили недовіру організації роботи спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Глави парламентських комітетів залишили засідання Погоджувальної ради. У такий спосіб вони висловили недовіру організації роботи Голови Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

На з'їзді "Слуги народу" в Трускавці ухвалено рішення, що процедура відкликання з посади Разумкова розпочнеться 4 жовтня.

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.

Також дивіться: Поки я голова ВР - тут буде працювати закон і Конституція. Потім може бути, як позаминулого четверга, - Разумков. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14971) недовіра (19) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+21
Главное,чтоб так же слажено продефилировали с зала суда в камеру)
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04.10.2021 12:31
+18
Нічого дивного.
Всі глави комітетів - соснові "служки".
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04.10.2021 12:23
+13
глянем теперь на "соцопросьі" центра разумкова)
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04.10.2021 12:25
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Нічого дивного.
Всі глави комітетів - соснові "служки".
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04.10.2021 12:23 Відповісти
Молодцы! Слаженная работа!
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04.10.2021 12:24 Відповісти
Главное,чтоб так же слажено продефилировали с зала суда в камеру)
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04.10.2021 12:31 Відповісти
Крысы они такие. , они всегда крысы.
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04.10.2021 12:24 Відповісти
Пархатые проститутки членососы Вовиного писсинюана
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04.10.2021 12:32 Відповісти
глянем теперь на "соцопросьі" центра разумкова)
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04.10.2021 12:25 Відповісти
вот и будет видно, правда они изгоняют Розумкова,или это план "б" на случай если Зе пролетит на выборах.
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04.10.2021 12:29 Відповісти
что то я такого не видел на трансляции
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04.10.2021 12:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ulyOHOI0wTw
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04.10.2021 12:43 Відповісти
было - когда Порох начал говорить о *********** )))))
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04.10.2021 12:44 Відповісти
так потом же главы комитетов выступали по запросу разумкова
а встал я видел потураев и еще какой то конь педальный
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04.10.2021 12:47 Відповісти
об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа"

Такой себе источник. Лучше бабу валю у подъезда спросите - она более авторитетней источник
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04.10.2021 12:30 Відповісти
Пора на разумчика уголовное дело открывать,хорошо служил болотным лягушкам,а теперь пусть поплачет от их злобности.
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04.10.2021 12:30 Відповісти
Ну уж нет так не договаривались,разыграть шоу - "Розумков наш враг" для дела нада,чтобы власть противному Порошенко не досталась,а вы тут уголовку шьете ,а Розумков на "боевом "задании.
Неужели еще кто то верит,что человек,рисовавший Зерейтинги за кало-мойские деньги,и прикрывавший улониста и предателя может быть порядочным....
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04.10.2021 12:59 Відповісти
Иди на со своим липецким потрохом,.это давно политический труп,воняющий и тухнущий.
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04.10.2021 13:02 Відповісти
Скоро ты пойдешь на со своим кипрским клоуном ,воимстину трупом политическим,который потерпел полное фиаско и в политике и в эеономике , это чмо смердело еще когда ты его выбирало
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04.10.2021 13:34 Відповісти
Брэхня: они ушли под разнос представителями разных фракций олигарха-зеленского, тарифной политики слуг урода, вагнергейта, оффшоров нелоха))) т т.д.
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04.10.2021 12:33 Відповісти
Так из 23 комитетов где-то 20 возглавляют обладатели трускавецких дипломов
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04.10.2021 12:34 Відповісти
Бубачка дав команду "Ату его!"
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04.10.2021 12:34 Відповісти
І не подумав, що може бути "отвєтка".
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04.10.2021 13:54 Відповісти
У этого сборища ущербных недоумков осталась альтернатива, либо оставить все, как есть и продолжать воровать, либо оказаться на улице с не известной перспективой, выбрали продолжать воровать, значит слова за народом Украины.
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04.10.2021 12:37 Відповісти
головки от комитетов выразили недоверие-
нелизя работать по закону
если Ермак и при нем поцЗедент живут по-понятиям
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04.10.2021 12:47 Відповісти
Гроші за прогул повернуть?
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04.10.2021 12:55 Відповісти
ЦИРК ПРОДОВЖУЄТЬСЯ, ТРЕБА Ж ЯКОСЬ ЩЕ БІЛЬШЕ ОЧОРНИТИ РАЗУМКОВА, ОСЬ І ШУКАЮТЬ ПРИВІД.
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04.10.2021 12:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8 https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8

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04.10.2021 13:18 Відповісти
Ти бач, а Стефанчуку довіряють проводити голосування з порушенням регламенту. Перейдуть до процедури голосування "руками і ногами" як це було в січні 2014 року при прийнятті "диктаторського" закону.
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04.10.2021 13:52 Відповісти
 
 