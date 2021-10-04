Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Луганщині, - Міноборони

Станом на 11:00 ранку 4 жовтня зафіксовано 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, за минулу добу, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойових втрат не зафіксовано.