УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 109 5

Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Луганщині, - Міноборони

Ворожий БПЛА

Станом на 11:00 ранку 4 жовтня зафіксовано 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ за добу 4 рази зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Як повідомлялося раніше, за минулу добу, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойових втрат не зафіксовано.

Автор: 

безпілотник (4148) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где дроны-истребители? Или ждете когда враг первым их начнет применять на фронте?
показати весь коментар
04.10.2021 12:45 Відповісти
Мабуть за податки ШмарклІ за фільми 96 кварталу збудований?Слава з.********
показати весь коментар
04.10.2021 12:45 Відповісти
Ага. Это Песков чего то там говорил про гражданский конфликт в Украине.
показати весь коментар
04.10.2021 12:57 Відповісти
В это время благодаря зебилам украинские БПЛА пересекают диагональ гаража, в котором пылятся.
показати весь коментар
04.10.2021 13:14 Відповісти
ну вы хоть платочком - вслед ему помахали?
показати весь коментар
04.10.2021 18:01 Відповісти
 
 