Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Луганщині, - Міноборони
Станом на 11:00 ранку 4 жовтня зафіксовано 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойових втрат не зафіксовано.
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Владимир Ермоленко
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