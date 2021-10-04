Нові обличчя обернулися офшорним мурлом, приховують податки, щоб не платити в бюджет, - Гриценко

Президент Володимир Зеленський і його дорогі друзі-офшорника роками недоплачували податки нашим солдатам, вчителям, лікарям, пенсіонерам. Більше того, вони продовжують цю практику досі.

Про це написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Де вихід? Там де вхід... Президент і його любі друзі - офшорники, вони роками недоплачували податки нашим солдатам, нашим учителям, лікарям, пенсіонерам; вони продовжують цю ганебну практику й дотепер, хоча мали і мають можливість змінити законодавство таким чином, щоби офшори бізнесу в нашій країні потрібні не були, щоби податки сплачували всі і тут, в Україні, щоби солдат, лікар, учитель, пенсіонер жили гідно", - зазначив він.

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"А тепер - увага! Ці слова свого часу я публічно адресував президенту-олігарху Януковичу, пізніше президенту-олігарху Порошенку. Потім населення обрало Зе-команду нових облич, з обіцяними ними новими цінностями і новою якістю. На жаль, нові обличчя обернулися таким самим старим офшорним мурлом, яке, як і папєрєдніки, ховало і продовжує ховати свої статки в офшорах; недоплачувало раніше й недоплачує зараз податки нашій країні, нашим солдатам, учителям, нашим лікарям і пенсіонерам; так само нове/старе офшорне мурло не змінює законодавство заради нормальних умов для бізнесу (свого власного і заодно бізнесу всіх підприємців країни), навпаки - офшорне мурло намагається загнати легальний бізнес під плінтус, при тому не зачіпаючи інтересів придворних олігархів", - додав Гриценко.

"Де вихід, запитаєте? Там де вхід, як завжди. На виборчій дільниці. Лише там можуть відбутися зміни для країни. За однієї лише умови: коли більшість із голосуючих будуть народом, відповідальними і свідомими громадянами. Поки що ця умова є недосяжною: тупого і продажного населення на дільниці приходить більше ніж народу. Які ще резонансні подіі чи катаклізми змінять співвідношення народ-населення - на користь народу і на користь гідного майбутнього нашої країни? Можете дорікати, але я не знаю відповіді. Може, знаєте Ви?" - резюмував політик.





Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.