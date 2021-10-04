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Гриценко Анатолій (388) Зеленський (22411) офшор (496)

Нові обличчя обернулися офшорним мурлом, приховують податки, щоб не платити в бюджет, - Гриценко

Нові обличчя обернулися офшорним мурлом, приховують податки, щоб не платити в бюджет, - Гриценко

Президент Володимир Зеленський і його дорогі друзі-офшорника роками недоплачували податки нашим солдатам, вчителям, лікарям, пенсіонерам. Більше того, вони продовжують цю практику досі.

Про це написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Де вихід? Там де вхід... Президент і його любі друзі - офшорники, вони роками недоплачували податки нашим солдатам, нашим учителям, лікарям, пенсіонерам; вони продовжують цю ганебну практику й дотепер, хоча мали і мають можливість змінити законодавство таким чином, щоби офшори бізнесу в нашій країні потрібні не були, щоби податки сплачували всі і тут, в Україні, щоби солдат, лікар, учитель, пенсіонер жили гідно", - зазначив він.

Читайте також: Рада в 2020 прийняла антиофшорний закон, було зроблено все, щоб ні Зеленський, ні будь-хто інший не ухилявся від сплати податків, - Гетманцев

"А тепер - увага! Ці слова свого часу я публічно адресував президенту-олігарху Януковичу, пізніше президенту-олігарху Порошенку. Потім населення обрало Зе-команду нових облич, з обіцяними ними новими цінностями і новою якістю. На жаль, нові обличчя обернулися таким самим старим офшорним мурлом, яке, як і папєрєдніки, ховало і продовжує ховати свої статки в офшорах; недоплачувало раніше й недоплачує зараз податки нашій країні, нашим солдатам, учителям, нашим лікарям і пенсіонерам; так само нове/старе офшорне мурло не змінює законодавство заради нормальних умов для бізнесу (свого власного і заодно бізнесу всіх підприємців країни), навпаки - офшорне мурло намагається загнати легальний бізнес під плінтус, при тому не зачіпаючи інтересів придворних олігархів", - додав Гриценко.

"Де вихід, запитаєте? Там де вхід, як завжди. На виборчій дільниці. Лише там можуть відбутися зміни для країни. За однієї лише умови: коли більшість із голосуючих будуть народом, відповідальними і свідомими громадянами. Поки що ця умова є недосяжною: тупого і продажного населення на дільниці приходить більше ніж народу. Які ще резонансні подіі чи катаклізми змінять співвідношення народ-населення - на користь народу і на користь гідного майбутнього нашої країни? Можете дорікати, але я не знаю відповіді. Може, знаєте Ви?" - резюмував політик.

Нові обличчя обернулися офшорним мурлом, приховують податки, щоб не платити в бюджет, - Гриценко 01
Нові обличчя обернулися офшорним мурлом, приховують податки, щоб не платити в бюджет, - Гриценко 02

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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Топ коментарі
+19
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04.10.2021 12:38
+13
До влади дорвалась шпана з підворотні.
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04.10.2021 12:39
+13
зЕублюдки те ещё, без сомнений! а если Толя открыл рот, то пусть расскажет про "департамент избыточного имущества"...
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04.10.2021 12:41
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04.10.2021 12:38 Відповісти
Жадібність фраєра губить!

ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...

Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?

А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?

Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
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04.10.2021 14:21 Відповісти
До влади дорвалась шпана з підворотні.
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04.10.2021 12:39 Відповісти
зЕублюдки те ещё, без сомнений! а если Толя открыл рот, то пусть расскажет про "департамент избыточного имущества"...
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04.10.2021 12:41 Відповісти
И излишней земельки
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04.10.2021 12:50 Відповісти
и че там у дерибанщика оборонки со своими офшорами?
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04.10.2021 13:11 Відповісти
Есть такая примета...если вдруг нарисовался пан анатоль...то значит скоро возможны выборы..
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04.10.2021 12:42 Відповісти
Пора косить бабло на патриотической теме. Аукцион - Кто больше даст за оттягивание голосов. А то поиздержался Онотоле за 3 года.
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04.10.2021 12:53 Відповісти
А я шокований! Анатоль робить вигляд, що він до зелені не має жодного стосунку. 😊 А хто-хто зробив їх разом?
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04.10.2021 13:10 Відповісти
вступлю у 95й квартал, мож бригадіром поставлять...
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04.10.2021 12:43 Відповісти
Зато как Гетманцев сверкая часами за 40 штук баксов, требует это от простолюда. Оцените красоту. Квартальцы!
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04.10.2021 12:44 Відповісти
слышу топот ратиць
игорешка несется в тему
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04.10.2021 12:45 Відповісти
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04.10.2021 12:53 Відповісти
Як тобі таке,Ігор Л?
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04.10.2021 12:46 Відповісти
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04.10.2021 12:53 Відповісти
Ну что офшоры,никто же не погиб,ну и что роттердам плюс никто же не пострадал,лицемерные мрази.
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04.10.2021 12:48 Відповісти
Я так понимаю предвыборная президентская гонка уже началась? Как бы у Гриценко опять фальстарт не получился. Не о выборах говорить нужно, а требовать выполнение обязательств перед избирателями и принятия необходимых для этого законов. Ибо где гарантия, что когда мы выберем того же Гриценко, то он запретит оффшоры.
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04.10.2021 12:53 Відповісти
Житие бедного преподавателя на Дамбе в Конче. Кстати, согласно декларации львиная часть этого участка была куплена как-раз в бытность его министром.

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04.10.2021 12:59 Відповісти
Политика и власть грязная штука. Так или иначе замазаны все. Вопрос можно вести только о размерах. Но тем не менее как-то нужно с этим бороться. Я написал свой пост просто потому, что Гриценко начал говорить о выборах. Хотя до них еще далековато.
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04.10.2021 13:16 Відповісти
Я просто знаю стоимость сотки в этом месте. Там рядышком живут Ахметка и прочие "небожители". И думаю что выборы уже маячат. Не просто так активно за Розумкова взялись. При досрочных президентских спикер ВР становится и.о. президента.
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04.10.2021 13:22 Відповісти
Честно говоря пока не вижу ситуации в политикуме, которые даже косвенно намекали бы на досрочные выборы. Возможно что-то упускаю из виду. Но покуда вот такое мое суждение. Сколько там осталось до конца каденции Зеленского - 2 года по большому счету? Тут даже чисто организационно толком не успеть. Мне это больше фальстарт напоминает. И с фильмом этим про оффшоры квартала и опять же с Гриценко. Ну а там разумеется посмотрим что да как будет разворачиваться. Ну а в отношении Разумкова мне кажется там больше внутрипартийные разборки относительно сил влияния.
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04.10.2021 13:29 Відповісти
Есть финт ушами, который когда-то делал и Саак. Принять популистские и бесполезные законы и пока народ не понял что и как, пока социология позволяет, подать в отставку и провести досрочные выборы. Но для этого нужен свой глава ВР, т.к на время выборов вся власть переходит к нему. Поэтому так усиленно и пихают в кресло спикера Стефанчука. Отсюда и весь цирк последних недель.
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04.10.2021 13:36 Відповісти
Что-то пока не наблюдаю, чтобы Зеленский в отставку подавать собирался. Даже признаков не вижу. Тут даже наоборот такое впечатление складывается, что он на второй срок идти собирается.
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04.10.2021 13:38 Відповісти
Этот движ начался еще летом. Это и есть хитрый вариант второго срока. Поэтому, кстати, и заморозили тарифы для населения до апреля. Правда за счет бизнеса, но то такое.
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04.10.2021 14:05 Відповісти
Ну посмотрим на сколько Вы правы. Возможно Вы видите больше чем я.
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04.10.2021 15:42 Відповісти
Будем посмотреть. Все зависит от социологии.
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04.10.2021 15:49 Відповісти
Да уж. Покуда нам ничего другого собственно не остается.
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04.10.2021 15:50 Відповісти
Кстати, час назад нам объявили новые тарифы эл.энергии для бизнеса. Подорожало сразу на 50 коп.
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04.10.2021 15:53 Відповісти
Ну этим не удивили. Все знали что будет дорожать. По-моему еще летом такая информация пробегала. Я уже тарифы даже не отслеживаю и не пытаюсь понять логику их образования. Еще с времен каденции Петра. По-моему сейчас тарифы это баланс между хотелками олигархов и стремом власти нарваться на народные протесты.
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04.10.2021 15:57 Відповісти
Это не для народа. Это для бизнеса. Здесь себе не отказывают с 2019 года. Стоимость выросла более чем в 2 раза. А потом народ удивляется ценам на товары и услуги. За все платит конечный "дядя Вася" потребитель.
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04.10.2021 16:02 Відповісти
Спасибо, кэп. Я знаю, то в конце концов весь праздник жизни оплачивает конечный потребитель. Тут даже простой пример на сливах. В этом году их большой в Украине урожай. Оптовая цена упала до 7-8 грн за кг. При этом на базаре 14-18 грн. за кг. В маркетах до 40 грн за кг доходит.
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04.10.2021 16:11 Відповісти
Будет ли он сдавать Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или унижать украинский язык? Нет, не будет. Есть ли у него какие-то обязательства перед Игорем Коломойским? Заверил, что нет никаких", - сообщил Гриценко.

"Когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными - тогда я, наверное, проголосую (за Зеленского во втором туре - ред.), чтобы дать ему и стране шанс", - сообщил он и добавил, что они "договорились продолжить общение".
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04.10.2021 12:54 Відповісти
Грыць сам приложил руку ик этому,пора бы уже как истинному офицеру застрелиться но Мостовая пестик не даёт Анатолию вот так.
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04.10.2021 12:54 Відповісти
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04.10.2021 12:55 Відповісти
Полковника никто не ждет.
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04.10.2021 13:00 Відповісти
Эти слова в свое время я публично адресовал президенту-олигарху Януковичу, позже президенту-олигарху Порошенко. Затем населения выбрало Зе-команду новых лиц, с обещанными ими новыми ценностями и новым качеством. К сожалению, новые лица обернулись таким же старым оффшорным мурлом, которое, как и папередники, скрывало и продолжает прятать свое состояние в оффшорах;
Усього пару речень - а скільки обісрав зразу
Ну а що про Юльку ?
А що про жопоблоківців ?
Непорядок !
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04.10.2021 15:50 Відповісти
Невзирая на истерики оппонентов команда Зеленского уверенно ведёт Украину в европейское сообщество. Молодцы!
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04.10.2021 13:03 Відповісти
ухаха агитками времён кукарекания зелиного папани в анти сионском комитете начали кидаться подоляковские
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04.10.2021 13:06 Відповісти
...петрович, доктор Охлобыстин тебе, похоже, так и не помог Прими мои соболезнования...
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04.10.2021 13:57 Відповісти
Ааааа)грицацуев сам топил за зекрысу,а теперь про "тупое продажное " население заволал -капец цирк))))))))
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04.10.2021 13:07 Відповісти
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04.10.2021 13:08 Відповісти
Ну настаящий палковнек!
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04.10.2021 13:10 Відповісти
Як активізувалися зеботи!!
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04.10.2021 13:13 Відповісти
зараз порохоботи і зеляботи почнуть суперечку ) , хто у них більший офшорник, хто більше грошей заховав у офшори,
у кого де дачі і квартири прикуплені
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04.10.2021 13:15 Відповісти
Згоден на 100%
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04.10.2021 13:20 Відповісти
Навіщо багато розповідати коли можна просто порівняти скільки податків сплатили компанії під контролем Порошенка і скільки сплатив Квартал 95 та беніни прокладки..
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04.10.2021 13:31 Відповісти
Толик,так это было понятно и до выборов,умным людям. Как там твоя шахматная студия? Как успехи?
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04.10.2021 13:58 Відповісти
Банда офшорників захопила владу.
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04.10.2021 14:03 Відповісти
С подачи Гриценко в руководствоМинобороны пришли старые совковые солдафоны .только за это надо Гриценко в мусорный бак бросить
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04.10.2021 14:07 Відповісти
На останніх виборах Гриценко мене здивував: фактично він мочив Пороха на користь Зе-шмарклі. Не думаю, що він настільки наївний і не уявляв, що таке Каломойський і Зе-блювота. Зараз знову надів біле пальто і невідомо, кому зараз він підіграє
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04.10.2021 14:26 Відповісти
Для себя любимого и играет,т.к.до "зеленого корыта"не был допущен..
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04.10.2021 14:40 Відповісти
Так, якби він, як "єдиний кандидат від дем.сил", обрав хоча б нейтральну позицію на другий тур, тоді б мав моральне право наразі дорікати.
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04.10.2021 15:38 Відповісти
Все зеля, собирай чумоданы. Тебе и твоему кодлу пора. Следующий през в уши уже на*ет по крупному, поверите в честные глаза.
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04.10.2021 15:46 Відповісти
А Толяну підспідничнику, єфрейтору, краще помовчати. Вчи їх грати в шахмати, ти першим дурив нарід.
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04.10.2021 16:00 Відповісти
 
 