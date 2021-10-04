СН поки не відправила у ВР зібрані підписи за відкликання спікера, - Разумков

Станом на поточний момент "Слуга народу" ще не направила до Апарату ВР зібрані підписи за відкликання голови парламенту.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз підписних листів (із зібраними підписами, - Ред.) ще не було. Коли надійдуть - буде запущена процедура. Вона займає до 10 днів. Готується звіт голови ВР. Ці матеріали повинні бути роздані всім депутатам ... Буде 226 - буде новий глава ВР, не буде 226 - будемо працювати далі", - зазначив він.

Коментуючи вчорашню заяву глави держави Володимира Зеленського про те, що Разумков активно обговорює в ЗМІ інформацію про процедуру відкликання спікера, Разумков зазначив: "Я не користуюся послугами радників і політтехнологів".

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Говорячи про можливість позбавлення його депутатського мандата, Разумков зазначив: "за законом - ні, а за фактом все може бути".