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ВР (14812) відставка (1455) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2800)

СН поки не відправила у ВР зібрані підписи за відкликання спікера, - Разумков

СН поки не відправила у ВР зібрані підписи за відкликання спікера, - Разумков

Станом на поточний момент "Слуга народу" ще не направила до Апарату ВР зібрані підписи за відкликання голови парламенту.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз підписних листів (із зібраними підписами, - Ред.) ще не було. Коли надійдуть - буде запущена процедура. Вона займає до 10 днів. Готується звіт голови ВР. Ці матеріали повинні бути роздані всім депутатам ... Буде 226 - буде новий глава ВР, не буде 226 - будемо працювати далі", - зазначив він.

Коментуючи вчорашню заяву глави держави Володимира Зеленського про те, що Разумков активно обговорює в ЗМІ інформацію про процедуру відкликання спікера, Разумков зазначив: "Я не користуюся послугами радників і політтехнологів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не планую збирати підписи за імпічмент президенту, - Разумков

Говорячи про можливість позбавлення його депутатського мандата, Разумков зазначив: "за законом - ні, а за фактом все може бути".

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Топ коментарі
+3
Парубій говорив погано, але в тему, а це наче та потвора, що ******** ана.л, то хай тарить зелю в дупло, то ж знатний пі.дар.
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04.10.2021 12:56
+1
Разумков звичайно ще та відморозок(як і більшість людей, що причетні до становлення презекоМандійвської влади в Україні) проте серед всього того прозеленського біосміття можна було виділити підвищений рівень інтелекту.
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04.10.2021 12:53
+1
или потеряли
или не все подписи подделали
или всрались
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04.10.2021 12:54
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Спикер стефанчук равносилен спикеру последнему порошеновскому, не помню фамилию)
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04.10.2021 12:50 Відповісти
Парубій говорив погано, але в тему, а це наче та потвора, що ******** ана.л, то хай тарить зелю в дупло, то ж знатний пі.дар.
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04.10.2021 12:56 Відповісти
ждет жертвенный барашек, когда его зарежут зеленые соратники - надеется еще что может обойдется как то
- цепляется бедолага за жизнь спикера
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04.10.2021 12:50 Відповісти
Разумков звичайно ще та відморозок(як і більшість людей, що причетні до становлення презекоМандійвської влади в Україні) проте серед всього того прозеленського біосміття можна було виділити підвищений рівень інтелекту.
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04.10.2021 12:53 Відповісти
или потеряли
или не все подписи подделали
или всрались
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04.10.2021 12:54 Відповісти
лиця нові - лайно старе
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04.10.2021 12:54 Відповісти
Не вижу лиц, всё свиньи рыла.
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04.10.2021 14:00 Відповісти
Ой как обидно,из туза в шестерки,это тебе наказание за проталкивание законов которые агент кремля гетьманович переписал у путина.
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04.10.2021 12:55 Відповісти
та да... теперь в общем зале без кортежа и охраны щеки надувать будет...
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04.10.2021 13:10 Відповісти
Да и депутатства могут лишить, если прошел по партийным спискам.
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04.10.2021 14:03 Відповісти
 
 