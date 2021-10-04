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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі написав із в'язниці листа до грузинських громадян: "Дні антинародного режиму полічені"

Саакашвілі написав із в'язниці листа до грузинських громадян:

Затриманий минулої п'ятниці колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав з в'язниці листа до грузинських громадян, в якому заявив про необхідність продовження боротьби проти "антинародного режиму".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лист зачитав у понеділок журналістам адвокат Саакашвілі Дмитро Садзаглішвілі.

"Дні антинародного режиму полічені. Я пишаюся вами", - пише Саакашвілі.

Читайте: Саакашвілі потрапив до Грузії через морський порт Поті, - ЗМІ

Садзаглішвілі також зазначив, що адвокати зроблять "все можливе, щоб звільнити його (Саакашвілі. - Ред.) з ув'язнення". При цьому він не став говорити про деталі захисту експрезидента.

Як заявив журналістам інший адвокат Бека Басилая, Саакашвілі виглядає бадьоро, незважаючи на продовження оголошеного голодування.

Адвокати Саакашвілі заявляють, що всі звинувачення грузинського правосуддя проти нього мають політичний характер.

Найближчими годинами у в'язниці в місті Руставі прихильники опозиції планують провести масштабну акцію на підтримку експрезидента. За інформацією грузинських опозиційних телеканалів, МВС вже мобілізує додаткові сили для захисту периметра в'язниці.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Також читайте: Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) затримання (4339) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+13
Феноменальний длб
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04.10.2021 12:54
+9
Против этого урода,зедебилы должны были еще вчера возбудить уголовное дело за незаконное пересечение границы Украины! Но все молчат.Где там гбр и ген.прокурорша да и бакланов со своими чертями? Не интересно,а это ваши служебные обязанности!!
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04.10.2021 13:06
+6
А может он не видит другого способа похудеть.
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04.10.2021 12:59
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Феноменальний длб
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04.10.2021 12:54 Відповісти
А может он не видит другого способа похудеть.
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04.10.2021 12:59 Відповісти
Його б на велотренажер і під'єднати до електричної мережі!
І тільки встигай колумбійськи порошок підносити
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04.10.2021 13:12 Відповісти
Может счас так и будет
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04.10.2021 13:13 Відповісти
Да, "похудеет", как Гадя Савченко.
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04.10.2021 14:39 Відповісти
И вечный бой, покой нам только снится !(с)
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04.10.2021 12:54 Відповісти
"Репортаж с петлей на шее."
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04.10.2021 14:37 Відповісти
незабаром на всіх екранах - "Краватка-2"!
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04.10.2021 12:56 Відповісти
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04.10.2021 13:11 Відповісти
Смешно, да оппозиция даже не протестует против результатов выборов, о чем он там лепечет.
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04.10.2021 12:58 Відповісти
Ну йому з-за ґрат видніше.
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04.10.2021 12:59 Відповісти
Да правильно карлсон пишет! Он зелоха имел в виду! ( или куда он там его имел)
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04.10.2021 13:00 Відповісти
Молодец! Настоящий лидер Нации!
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04.10.2021 13:01 Відповісти
рассмешил !
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04.10.2021 13:03 Відповісти
А оно тут с утра всех смешит.
Ну, денежку отрабатывает.
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04.10.2021 13:06 Відповісти
походу это гордон строчит..)
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04.10.2021 13:07 Відповісти
Какой нации? Скока человек за него вышло?
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04.10.2021 13:03 Відповісти
Садись, 2!
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04.10.2021 13:04 Відповісти
Сижу за решеткой
в темнице сырой
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04.10.2021 13:01 Відповісти
Вскормленный , продажный
Козёл не молодой.
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04.10.2021 13:05 Відповісти
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора

Мтацминду хотел увидеть. Тбилисо. Дедушку Валико. Зачем ему международные линии.
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04.10.2021 13:12 Відповісти
еще не отпустил волшебный порошок
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04.10.2021 13:02 Відповісти
вы все не поняли
под "сочтены" он имел в виду что начал на стене камеры засечки по дням делать чтобы не потеряться с календарем
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04.10.2021 13:04 Відповісти
мда... наверное, под коксом сложно и до двух засечки посчитать.
посчитал - отписался.
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04.10.2021 13:23 Відповісти
"Дни антинародного режима сочтены"!

Это он про Украину?
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04.10.2021 13:04 Відповісти
Клоун
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04.10.2021 13:04 Відповісти
Против этого урода,зедебилы должны были еще вчера возбудить уголовное дело за незаконное пересечение границы Украины! Но все молчат.Где там гбр и ген.прокурорша да и бакланов со своими чертями? Не интересно,а это ваши служебные обязанности!!
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04.10.2021 13:06 Відповісти
Олег Петрович ed2c8e0a , как и Зеленский , да Петрович ????
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04.10.2021 13:07 Відповісти
Конечно Президент Зеленский лидер Нации
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04.10.2021 13:25 Відповісти
санитары! запарольте вай-фай!
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04.10.2021 13:29 Відповісти
Тут був такий відбитий один зебіл, Адвокатик. Цікаво, який зараз нік у цієї холери.
Так дістав уже людей (не лише я скаржилася адмінам), бо писав, що тля - Батько українського народу.

Убить мало.
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05.10.2021 04:27 Відповісти
в штабе зеленского одним клоуном меньше
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04.10.2021 13:10 Відповісти
Точно сценарій ГеБні відпрацьовує.
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04.10.2021 13:10 Відповісти
Саакашвили красава,борец по духу,у нас похожим был Ющенко,но сдулся.
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04.10.2021 13:12 Відповісти
Між цими двома людьми все ж таки колосальна різниця.
Міхо авантюрист по натурі. А Ющенко -- державник.
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04.10.2021 15:31 Відповісти
Зельц напрягся)
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04.10.2021 13:18 Відповісти
От цікаво, яких-таких простих рішень треба було натворити в Україні, щоб від них ховатись в грузинській тюрмі?
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04.10.2021 13:23 Відповісти
он решил, что на шконке в реформарованной тюрьме сподручнее, чем на голом полу офиса простых решений.
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04.10.2021 13:27 Відповісти
Шлак
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04.10.2021 13:28 Відповісти
Міхо, терміново пиши книгу "Моя боротьба" поки Клоун тебе на гастролі не забрав.
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04.10.2021 13:30 Відповісти
Странный тип этот Саакашвили, - от молодой любовницы сбежал в тюрьму...
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04.10.2021 13:38 Відповісти
Президент как и капитан. Должен быть с народом. Неважно экс или действующий. Это у нас - один хатынку прыдбав у Америци( коммунист засранный) и ликуется в Германии ,второй разворовал с олигархами,третий обисрався зи страху и спадкоемця призначив кремливского,передостанний в Испании гниздо звив для втечи,останний тильки пугае всих але його нихто не боиться.
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04.10.2021 13:49 Відповісти
Та дайте ему з/п в полмиллиона и "антинародный режим" моментально превратится в чудных няшек)
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04.10.2021 13:49 Відповісти
Его надо на обследование к психиатру.
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04.10.2021 13:52 Відповісти
Світле вічномайбутнє знову не за гррами - лупайте сю скалу...
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04.10.2021 13:54 Відповісти
А кто ж теперь на его должности работать будет? Или он отгулы взял на 10 лет
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04.10.2021 13:57 Відповісти
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04.10.2021 14:03 Відповісти
Видать Мишу и в грузинской тюрьме снабжают коксом?
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04.10.2021 13:57 Відповісти
Полтора года целый "офис простых решений и результатов" за деньги украинских налогоплательщиков изучал плюсы и минусы двух вариантов: жить на воле в Украине или сидеть в грузинской тюрьме. И сделанный ими выбор несколько напрягает...
https://ibigdan.livejournal.com/27355361.html
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04.10.2021 14:03 Відповісти
Главное, что зарплата в Украине капает...
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04.10.2021 14:05 Відповісти
Что ж ты старый потаскун, поматросил Анжелу Ясько и в турму от ответственности спрыгнул..???
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04.10.2021 15:06 Відповісти
"Октябрьские тезисы"?
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04.10.2021 15:12 Відповісти
 
 