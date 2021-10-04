Саакашвілі написав із в'язниці листа до грузинських громадян: "Дні антинародного режиму полічені"
Затриманий минулої п'ятниці колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав з в'язниці листа до грузинських громадян, в якому заявив про необхідність продовження боротьби проти "антинародного режиму".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Лист зачитав у понеділок журналістам адвокат Саакашвілі Дмитро Садзаглішвілі.
"Дні антинародного режиму полічені. Я пишаюся вами", - пише Саакашвілі.
Садзаглішвілі також зазначив, що адвокати зроблять "все можливе, щоб звільнити його (Саакашвілі. - Ред.) з ув'язнення". При цьому він не став говорити про деталі захисту експрезидента.
Як заявив журналістам інший адвокат Бека Басилая, Саакашвілі виглядає бадьоро, незважаючи на продовження оголошеного голодування.
Адвокати Саакашвілі заявляють, що всі звинувачення грузинського правосуддя проти нього мають політичний характер.
Найближчими годинами у в'язниці в місті Руставі прихильники опозиції планують провести масштабну акцію на підтримку експрезидента. За інформацією грузинських опозиційних телеканалів, МВС вже мобілізує додаткові сили для захисту периметра в'язниці.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І тільки встигай колумбійськи порошок підносити
Ну, денежку отрабатывает.
в темнице сырой
Козёл не молодой.
Туда, где за тучей белеет гора
Мтацминду хотел увидеть. Тбилисо. Дедушку Валико. Зачем ему международные линии.
под "сочтены" он имел в виду что начал на стене камеры засечки по дням делать чтобы не потеряться с календарем
посчитал - отписался.
Это он про Украину?
Так дістав уже людей (не лише я скаржилася адмінам), бо писав, що тля - Батько українського народу.
Убить мало.
Міхо авантюрист по натурі. А Ющенко -- державник.
https://ibigdan.livejournal.com/27355361.html