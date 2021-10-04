До армії РФ за шість років незаконно призвали 34 тисячі кримчан, - прокуратура АРК

У тимчасово окупованому Криму РФ незаконно призвали до лав своїх Збройних сил уже понад 34 тисячі українців. Таку цифру підрахували за останні шість років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру АР Крим та міста Севастополя.

"Починаючи з 2015 року, окупанти незаконно провели 13 призовних кампаній, змусивши служити в Збройних силах РФ понад 34 тисячі кримчан", - йдеться в повідомленні.

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Крім того зазначено, що 1 жовтня 2021 року окупаційна адміністрація почала чергову незаконну кампанію.



