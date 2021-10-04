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До армії РФ за шість років незаконно призвали 34 тисячі кримчан, - прокуратура АРК

До армії РФ за шість років незаконно призвали 34 тисячі кримчан, - прокуратура АРК

У тимчасово окупованому Криму РФ незаконно призвали до лав своїх Збройних сил уже понад 34 тисячі українців. Таку цифру підрахували за останні шість років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру АР Крим та міста Севастополя.

"Починаючи з 2015 року, окупанти незаконно провели 13 призовних кампаній, змусивши служити в Збройних силах РФ понад 34 тисячі кримчан", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму відкрили ще 17 кримінальних справ за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

Крім того зазначено, що 1 жовтня 2021 року окупаційна адміністрація почала чергову незаконну кампанію.

До армії РФ за шість років незаконно призвали 34 тисячі кримчан, - прокуратура АРК 01
До армії РФ за шість років незаконно призвали 34 тисячі кримчан, - прокуратура АРК 02

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Топ коментарі
+3
А скільки мільйонів українців було незаконно призвано в окупаційну російську (вона ж красная, савєцкая, рабочє-крєстьянская...) армію?
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04.10.2021 13:24
+2
да покуй
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04.10.2021 13:17
+1
Не украинцев,а манкуртов. За уральский хребет нах всех.
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04.10.2021 13:10
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Не украинцев,а манкуртов. За уральский хребет нах всех.
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04.10.2021 13:10 Відповісти
пушечное мясо, дармовое, запуганое гэбнёй,
а руцкие грязные свиньи никогда не отказываются грести жар чужими копытами
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04.10.2021 13:16 Відповісти
Они и в Афганистан отправляли в основном украинцев, узбеков, белорусов.
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05.10.2021 02:09 Відповісти
да покуй
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04.10.2021 13:17 Відповісти
А что там насчет разрабатывания закона о амнистии и признании документов выданных окупантами? Глядишь еще и признают военные билеты выданных окупационной администрацией. Расчет на то что у украинской власти нет яиц.
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04.10.2021 13:20 Відповісти
А скільки мільйонів українців було незаконно призвано в окупаційну російську (вона ж красная, савєцкая, рабочє-крєстьянская...) армію?
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04.10.2021 13:24 Відповісти
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04.10.2021 13:25 Відповісти
Якщо вони прийняли громадянство Росії, тоді все законно.
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04.10.2021 13:34 Відповісти
Надеюсь служили они не дальше Солнечного Магадана.??
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04.10.2021 13:37 Відповісти
Не, практически все призывники службу проходят в Крыму
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04.10.2021 13:43 Відповісти
Скот не имеет права голоса.
Они какцапов один раз пригласили, теперь имеют то что заслужили.
По правде сказать, было бы справедливо если бы все, кто бегал на "референдумы", кто звал кацапов в Украину, кто жег украинские паспорта, оскорблял украинских военных, оказались в кацапской армии.
И не просто в армии а в "горячей точке".
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04.10.2021 13:50 Відповісти
А мне вот интересно, чем российская армия хуже/лучше украинской? Людей призывного возраста в любой случае призвали бы в армию и им впринципе всё равно в какую армию их призвали.
На референдумы бегали обычные меркантильные людю, а вот что делали два десятка тысяч военных Украинской армии когда пришли зелёные человечки? напомню, украинскую территорию отжали без единого выстрела, ниодин патриот не попытался защитить целостность своего государства. Так чего же требовать от народа, даже если армия отказалась защищать свои территории? Сразу за тебя отвечу - да , я тупой ватник .
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04.10.2021 14:50 Відповісти
Для того что бы задавать вопрос что делали 20 000 украинских военных, нужно сперва ответить, что происходило с украинской армией с 1991 года по 2014 год.
Вот тогда и станет понятно, что она делала и где была.
Ну и по поводу собственно людей: в Одессе и Днепре, тоже были попытки создать если и не кусок парашки, то во всяком случае, помойку вроде лугандона.
И именно люди не дали это сделать.
И далее: как относиться к человеку, который прожив всю свою жизнь в Украине, Украину ненавидит, считает что Украина ущемляет какие то там его права и зовет войска другого государства, чтобы уничтожить Украину?
Мне кажется ответ очевиден.

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04.10.2021 15:18 Відповісти
Тоесть в Одессе и Днепре обычные люди смогли оказать сопротивление, а в Крыму армия даже не попыталась? С армией всё понятно, позорное поведение.
Если луганск вновь будет полноценной территорией Украины то вы так же будете их лугандонами называть? Представляю как приятно людям которые там живут, которые хотят быть Украинской территорией и не звали никакие войска. Они там страдают , а в нагрузку их свои же лугандонами называют. Надо быть очень сидьным патриотом, что бы не перестать хорошо относиться к своей стране.
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04.10.2021 15:28 Відповісти
Почему я должен уважать таких людей и сочувствовать им?
Они целенаправленно звали врага в Украину, когда люди отстаивали свои гражданские права на Майдане.
А по поводу страдают, так тут очень много таких, которые считают что люди, дескать ошиблись, надо понять и простить!
Ну а я считаю что за все ошибки надо заплатить.
Ошибки бывают разные, есть очень даже дорогостоящие.
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04.10.2021 15:34 Відповісти
И по поводу армии, я выше написал, не надо перекручивать.
В 2014 году, армии практически не было.
Сейчас в 2021 году, армия есть.
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Понимаешь какая штука. Украинская армия давно вернула бы территорию Донбасса, но есть вероятность что Кремль тут же броситься "защищать" русских. И против полномасштабной агрессии России, Украина ничего не сможет сделать, это во первых. А во вторых, попытка освободить оккупированные территории Донбасса военным путём, приведёт к многочисленным жертвам среди мирного населения... Сейчас единственный правильный вариант, просто ждать. Когда власть в Кремле сменится, Украина вернёт эту территорию мирным путем
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05.10.2021 02:20 Відповісти
Видимо я как то непонятно выразился. Попробую по другому: было и есть огромное количество людей которые никого никуда не звали, они не хотели отделяться и они хотели жить в Украине. Сейчас они там страдают из-за дебилов, а ты их называешь лугандонами. За какую ошибку они должны заплатить, за то что родились там?
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04.10.2021 17:05 Відповісти
я правильно понимаю - это тоже "наши люди"?
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04.10.2021 18:06 Відповісти
Интересно, в армию какой страны призывают жителей ОРДЛО?
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05.10.2021 02:05 Відповісти
 
 