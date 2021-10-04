Разумков заперечує, що зрадив ідеї "СН": Ні в програмі президента, ні партії ми не говорили, що підемо в РНБО замість судів

Спікер ВР Дмитро Разумков запевняє, що він не зрадив жодного принципу, з яким ішов на вибори разом зі "Слугою народу".

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я більше за конкретику, в чому я відірвався (від "Слуги народу". - Ред.). Я пам'ятаю всі принципи й обіцянки, які давали виборцям. Якщо ми говоримо про РНБО, я не пам'ятаю ні в програмі президента, ні "Слуги народу", щоб ми говорили, що ми йтимемо в РНБО замість судів", - зазначив він.

При цьому він зауважив, якщо у "слуг народу" є конкретні претензії щодо цього питання, він готовий їх обговорювати.

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