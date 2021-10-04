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Зеленський (22411) РНБО (2243) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2800)

Разумков заперечує, що зрадив ідеї "СН": Ні в програмі президента, ні партії ми не говорили, що підемо в РНБО замість судів

Разумков заперечує, що зрадив ідеї

Спікер ВР Дмитро Разумков запевняє, що він не зрадив жодного принципу, з яким ішов на вибори разом зі "Слугою народу".

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я більше за конкретику, в чому я відірвався (від "Слуги народу". - Ред.). Я пам'ятаю всі принципи й обіцянки, які давали виборцям. Якщо ми говоримо про РНБО, я не пам'ятаю ні в програмі президента, ні "Слуги народу", щоб ми говорили, що ми йтимемо в РНБО замість судів", - зазначив він.

При цьому він зауважив, якщо у "слуг народу" є конкретні претензії щодо цього питання, він готовий їх обговорювати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Направлення до Апарату ВР не того закону, за який голосували, - фальсифікація. Як тільки отримаю коректний текст щодо олігархів, відразу підпишу, - Разумков. ВIДЕО

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Топ коментарі
+6
А зачем суды если десяток друзей Нелоха могут порешать что угодно в СНБО.
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04.10.2021 13:19
+5
лицемер! никто тебе не мешал голосовать против а не воздерживаться всякий раз...
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04.10.2021 13:18
+5
Зеленский и его соратники причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

Вот такой у нас Голоборьдько.
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04.10.2021 13:23
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лицемер! никто тебе не мешал голосовать против а не воздерживаться всякий раз...
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04.10.2021 13:18 Відповісти
народ защищать некому- а главных ворюг- олигархов прямь вся страна встала
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04.10.2021 13:19 Відповісти
В наші суди? Він що знущається?
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04.10.2021 13:19 Відповісти
Особенно когда у руля был тупицкий и который до сих пор чето там по поводу компенсации выделывается за то время как был отстранен от работы
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04.10.2021 14:46 Відповісти
А зачем суды если десяток друзей Нелоха могут порешать что угодно в СНБО.
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04.10.2021 13:19 Відповісти
ВІН ЇХ УРИЄ -яваспородивявас ... класика!
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04.10.2021 13:21 Відповісти
Да нам все равно как вы будете давить ахметок и беней,через снбо или через обнс,главное давите уже их,а вот про давление на малый бизнес при помощи законов от фаната лукашенки гетьмановича мы не договаривались.
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04.10.2021 13:21 Відповісти
расстрєл решеніеєм троєк как прі Сталіне!!!
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04.10.2021 13:23 Відповісти
Поставить к стенке ахметку - да хоть единица.
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04.10.2021 13:32 Відповісти
Ахмєтці участь БЄні не гріє душу, тому він скорше стане грати за цивілізованими правилами , ніж ... Далі перелік- або у Раші на других ролях, чи для Заходу ізгоєм
тай Пінчуку теж- скоро й його канали почнуть уривати БЄню...
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04.10.2021 13:43 Відповісти
Да нам все равно как вы будете давить

Так само все починалося на кацапії 20 років тому.
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04.10.2021 13:24 Відповісти
Справа в тому, що ахмети та бені під дію цього закону не потрапляють. Вони по цьому закону НЕ ОЛІГАРХИ.
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04.10.2021 13:31 Відповісти
Так я не закон обсуждаю.
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04.10.2021 13:33 Відповісти
Ты хочешь, чтобы граждан Украины ограничивали в каких-то правах без законов и судов? С помощью чего-то типа сталинских троек?
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04.10.2021 13:38 Відповісти
Зеленский и его соратники причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

Вот такой у нас Голоборьдько.
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04.10.2021 13:23 Відповісти
А какие у зелени ещё идеи кроме набивания собственного кармана?
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04.10.2021 13:24 Відповісти
А справді цікаво, ЗЕублюдки будуть замовляти соцопитування Центру імені Батька Разумкова?
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04.10.2021 13:25 Відповісти
будуть. Проблема ДмитраРазумкова в тому, що в тій конторі заправляють не його друзі; а ті, хто купив в друзів ОлександраРазумкова фірму разом з його іменем.
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04.10.2021 13:32 Відповісти
теж інтрига... Хоча, їхні усі "соци" відрізнялися від рез-тів Рейтингу в трішки правдивіші рез-ти
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04.10.2021 13:45 Відповісти
Стопудово: якщо і відхилився від лінії партії, то разом з партією.
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04.10.2021 13:27 Відповісти
Я самого начала понимал что он жопу свою быстро продаст. У него на морде написало продаюсь за деньги.
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04.10.2021 13:28 Відповісти
Передайте тов. Сталину. Произошла трагическая ошибка!
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04.10.2021 13:29 Відповісти
Чудовищная ошибка была в оригинале.
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04.10.2021 13:58 Відповісти
Верно. По памяти.
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04.10.2021 14:10 Відповісти
не такий вже ти і розумний, розумков, якщо тебе зелені дурні змогли на ланцюжок посадити
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04.10.2021 14:01 Відповісти
Так в тому то і справа, що НЕ змогли.
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04.10.2021 14:25 Відповісти
а по новині виглядає так, що він замотиляв хвостиком
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04.10.2021 14:29 Відповісти
Т.е. нищета + олигархи по мнению Димы есть добро?
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04.10.2021 14:26 Відповісти
 
 