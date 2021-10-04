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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі в країну, - прокурор Вепхвадзе

У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі в країну, - прокурор Вепхвадзе

За нібито сприяння експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі в незаконному перетині грузинського кордону заарештували двох осіб. Їх звинувачують у приховуванні злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ще дві особи заарештовані за приховування злочину, який стане надбанням гласності найближчим часом. Маршрут в'їзду Михеіла Саакашвілі відомий слідству, ведеться розслідування", - заявив прокурор Леван Вепхвадзе.

Читайте також: Саакашвілі потрапив до Грузії через морський порт Поті, - ЗМІ

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Також читайте: Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Топ коментарі
+4
В ящике из под ********, в обход таможни, это и называется нелегально. Хоть с паспортом, хоть ветеринарной книжкой.
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04.10.2021 13:35
+4
А когда в тюрьму сядет тот кто гражданина Украины из Украины с мешком на голове из Украины выбрасывал? А так же минера кто минировал КПВВ и поезд в котором ехал Саакашвили. Или Конституция Украины не для всех написана? Кстати и о пересечении границы Украины думаю никаких пометок нету. Тоесть официально Саакашвили не покидал Украину а значит и не мог незаконно в нее проникать.
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04.10.2021 13:44
+3
а у нас нормуль. все на свободе, кто михуила в Украину затаскивал.
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04.10.2021 13:36
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Михо никого не ботся
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04.10.2021 13:23 Відповісти
Карлсону обламали пропейлер, бу-га-га-га
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04.10.2021 13:53 Відповісти
Ну вообще все правильно, содействие незаконному пересечению границы это статья.
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04.10.2021 13:23 Відповісти
Как Ленин в разливе

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04.10.2021 13:24 Відповісти
А чем закусывали вожди?
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04.10.2021 13:34 Відповісти
Плотью буржуев скорее всего.
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04.10.2021 13:40 Відповісти
Разве что крайней. На газетке особого разгуляя на видно.
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04.10.2021 14:12 Відповісти
Сейчас Наденька принесет чего-то пожевать борцам за светлое будущее трудового народа.
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04.10.2021 14:23 Відповісти
Наденька сложнее яичницы ничего не умела. Не для того мама борчиню выращивала.
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04.10.2021 14:31 Відповісти
Судя по пейзажу, дело происходит осенью. Даже Надя сумела бы принести пару яблок с огурцами. Либо порезать хлебушка с сальцом. Не надо о ней так плохо думать. Пускай не очень приятная внешне, но она же тоже живой человек.
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04.10.2021 14:39 Відповісти
Пламенная, или длиннопламенная рэволюционерка. Просто поднадоела международному аферисту в свое время.
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04.10.2021 14:52 Відповісти
Заказали известному художнику картину на тему «чЛЕНИН В ПОЛЬШЕ».
Через некоторое время приезжает комиссия,видит добротно исполненное полотно.На нем изображен шалаш,шашлыки на костре,вокруг куча пустых бутылок и окурков.Из шалаша торчат две пары ног.
Художник поясняет:
- Вот это ноги Надежды Константиновны,а это - Феликса Эдмундовича.
- Позвольте,а где же Ленин?
- А Ленин в Польше !!!
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04.10.2021 13:44 Відповісти
А українська влада мала би цим двом дати по ордену.
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04.10.2021 13:24 Відповісти
"Президент Украины в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство."

А якого ж ляда ти повернув йому громадянство? Тепер мороч собі голову з цим баламутом.
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04.10.2021 13:31 Відповісти
Мабуть на підставі закону.
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04.10.2021 13:40 Відповісти
А что Саакашвили не гражданин Грузии? Вы уже определитесь там. Ато дело завели как на гражданина Грузии а в страну видите ли вьехал нелегально. Хотя в Грузии уже мафиозные кланы полностью захватили власть, которых при Михо в клетках держали.
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04.10.2021 13:34 Відповісти
В ящике из под ********, в обход таможни, это и называется нелегально. Хоть с паспортом, хоть ветеринарной книжкой.
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04.10.2021 13:35 Відповісти
а у нас нормуль. все на свободе, кто михуила в Украину затаскивал.
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04.10.2021 13:36 Відповісти
А когда в тюрьму сядет тот кто гражданина Украины из Украины с мешком на голове из Украины выбрасывал? А так же минера кто минировал КПВВ и поезд в котором ехал Саакашвили. Или Конституция Украины не для всех написана? Кстати и о пересечении границы Украины думаю никаких пометок нету. Тоесть официально Саакашвили не покидал Украину а значит и не мог незаконно в нее проникать.
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04.10.2021 13:44 Відповісти
учите матчасть, а потом несите чушь.
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04.10.2021 14:00 Відповісти
эээ... а Ваш ник переводится как "Зелене лайно"?
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04.10.2021 14:01 Відповісти
Зелёный лист.
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04.10.2021 14:04 Відповісти
я знал, что там орфографическая ошибка.
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04.10.2021 14:10 Відповісти
Я думал им премию и награды государственные дадут за это. Абсурд какой то.
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04.10.2021 13:38 Відповісти
Вдуматься только, все что инкриминируют Саакашвили ето то что он садил бандитов не по воровским законам и не по ихним понятиям.
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04.10.2021 13:39 Відповісти
вот и вдумайся. иначе не писал бы такую чушь.
хотя... вижу, что вдумываться нечем.
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04.10.2021 14:27 Відповісти
Мишико, тебя, что, в багаже везли?
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04.10.2021 13:57 Відповісти
Операция "трест -2". Завершилась успехом.
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04.10.2021 14:45 Відповісти
В Україні карається приховування тільки тяжких і особливо тяжких злочинів.
В Грузії, схоже, совок - карають за хотєлками осіб, які фальсифікували вибори.
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04.10.2021 15:26 Відповісти
 
 