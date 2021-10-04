У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі в країну, - прокурор Вепхвадзе
За нібито сприяння експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі в незаконному перетині грузинського кордону заарештували двох осіб. Їх звинувачують у приховуванні злочину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ще дві особи заарештовані за приховування злочину, який стане надбанням гласності найближчим часом. Маршрут в'їзду Михеіла Саакашвілі відомий слідству, ведеться розслідування", - заявив прокурор Леван Вепхвадзе.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Через некоторое время приезжает комиссия,видит добротно исполненное полотно.На нем изображен шалаш,шашлыки на костре,вокруг куча пустых бутылок и окурков.Из шалаша торчат две пары ног.
Художник поясняет:
- Вот это ноги Надежды Константиновны,а это - Феликса Эдмундовича.
- Позвольте,а где же Ленин?
- А Ленин в Польше !!!
А якого ж ляда ти повернув йому громадянство? Тепер мороч собі голову з цим баламутом.
хотя... вижу, что вдумываться нечем.
В Грузії, схоже, совок - карають за хотєлками осіб, які фальсифікували вибори.