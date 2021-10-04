У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі в країну, - прокурор Вепхвадзе

За нібито сприяння експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі в незаконному перетині грузинського кордону заарештували двох осіб. Їх звинувачують у приховуванні злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ще дві особи заарештовані за приховування злочину, який стане надбанням гласності найближчим часом. Маршрут в'їзду Михеіла Саакашвілі відомий слідству, ведеться розслідування", - заявив прокурор Леван Вепхвадзе.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

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Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.