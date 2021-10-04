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Пєсков про можливість зустрічі Зеленського і Путіна до кінця року: Ніяких передумов для цього немає

Пєсков про можливість зустрічі Зеленського і Путіна до кінця року: Ніяких передумов для цього немає

У Кремлі не бачать передумов для проведення до кінця року зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи може відбутися зустріч Путіна і Зеленського до кінця року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що, чесно кажучи, жодних передумов для цього немає. Ніяких нових елементів тут теж не з'явилося", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи може відбутися зустріч Путіна із Зеленським до кінця року.

При цьому Пєсков наголосив, що президент РФ ніколи не відкидав можливості проведення такої зустрічі. "Крім того, він говорив про те, що теж готовий її провести, але спочатку добре було б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати. І ось тут ніякого просування ми поки що не відфіксували", - сказав прес-секретар президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна працює над зустріччю Зеленського і Путіна. Для президента РФ це буде складна розмова, - Кулеба

Нагадаємо, минулих вихідних Зеленський заявив, що готовий провести зустріч із Путіним, зазначивши, що переговори тет-а-тет можуть бути результативними. Але, на його думку, російська сторона не хоче проводити зустріч у такому форматі, оскільки вона може мати принести несподіваний результат.

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Топ коментарі
+3
Зеля, шанс встретиться с }{уйлом у тебя остался только в Гааге.
Если вы оба до неё доживёте.
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04.10.2021 13:48
+2
Но если Зеля попросит на коленях то мы подумаем.))
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04.10.2021 13:34
+2
Неожиданный результат у бубочки всегда- в памперсе этот результат!
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04.10.2021 13:41
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Но если Зеля попросит на коленях то мы подумаем.))
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04.10.2021 13:34 Відповісти
Ішо? Ніяких гарантій ,шо вову чекає кремлівська сцена разом з шайкою95?
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04.10.2021 13:35 Відповісти
До кінця року звісно немає, але десь в квітні цілком можливо, на рубльовці..
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04.10.2021 13:35 Відповісти
кремлёвские военные преступники боятся Президента Зеленского,потому что знают, что Президент Зеленский отстаивает интересы Украины
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04.10.2021 13:36 Відповісти
Сідай, знов двійка.
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04.10.2021 13:37 Відповісти
Зебуин иди в спам, метит каждую статью
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04.10.2021 13:40 Відповісти
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04.10.2021 13:46 Відповісти
зеле опять депиляцию делать, все уже заросло
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04.10.2021 13:40 Відповісти
Ну да, на пианини недипилированность играть мешает, можно октавы попутать.
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04.10.2021 13:54 Відповісти
Неожиданный результат у бубочки всегда- в памперсе этот результат!
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04.10.2021 13:41 Відповісти
Может сдохнет пыня до конца года.
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04.10.2021 13:45 Відповісти
клонують
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04.10.2021 14:10 Відповісти
Зеля, шанс встретиться с }{уйлом у тебя остался только в Гааге.
Если вы оба до неё доживёте.
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04.10.2021 13:48 Відповісти
а ради чего извините нужна встреча с убийцей?
чтобы снова унизиться?
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04.10.2021 13:56 Відповісти
нехай припіздент на коліна стане і попросе аудієнцію. як рабсіянє роблять.
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04.10.2021 14:09 Відповісти
Пока нету смысла встречи.После Омана всё идёт по плану. пУтина плану.
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04.10.2021 14:14 Відповісти
Ну і Слава Богу!
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04.10.2021 14:30 Відповісти
занят фуйло, ой занят- не вздохнуть , ни пукнуть
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04.10.2021 15:00 Відповісти
ну дайте!!!! дайте сопле - заглянуть в жо*у ху*лу!!!!! что ж вы гады делаете???????
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04.10.2021 18:09 Відповісти
 
 