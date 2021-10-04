Пєсков про можливість зустрічі Зеленського і Путіна до кінця року: Ніяких передумов для цього немає

У Кремлі не бачать передумов для проведення до кінця року зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи може відбутися зустріч Путіна і Зеленського до кінця року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що, чесно кажучи, жодних передумов для цього немає. Ніяких нових елементів тут теж не з'явилося", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи може відбутися зустріч Путіна із Зеленським до кінця року.

При цьому Пєсков наголосив, що президент РФ ніколи не відкидав можливості проведення такої зустрічі. "Крім того, він говорив про те, що теж готовий її провести, але спочатку добре було б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати. І ось тут ніякого просування ми поки що не відфіксували", - сказав прес-секретар президента РФ.

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Нагадаємо, минулих вихідних Зеленський заявив, що готовий провести зустріч із Путіним, зазначивши, що переговори тет-а-тет можуть бути результативними. Але, на його думку, російська сторона не хоче проводити зустріч у такому форматі, оскільки вона може мати принести несподіваний результат.