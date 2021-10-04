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Новини
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Зеленський (22411) офшор (496) Офіс Президента (1998) Подоляк Михайло (305)

Офшорний скандал Зеленського прокоментував позаштатний піар-радник ОП: Тоді бізнес так захищався

Офшорний скандал Зеленського прокоментував позаштатний піар-радник ОП: Тоді бізнес так захищався

В Офісі Президента запевняють, що президент Володимир Зеленський нібито бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють "особливостями ринку" тих часів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на слова радника керівника Офісу Президента, позаштатного піар-радника ОП Михайла Подоляка.

"На мій погляд, необхідно об'єктивно оцінювати будь-яку інформацію. В "офшорному" матеріалі, уточню, мова йде про бізнес-події 2012 року і раніше. Про бізнес, який до речі, абсолютно ніколи не був пов'язаний з державними фінансами або державними адміністративними можливостями. Вельми показово, що журналісти не "накопали" взагалі нічого за період після інавгурації в 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства", - заявив він.

Також читайте: Нові обличчя обернулися офшорним мурлом, приховують податки, щоб не платити в бюджет, - Гриценко

Так радник президента прокоментував розслідування про офшорні схеми, оприлюднене напередодні.

На думку Подоляка, розслідування про ранні періоди існування бізнесу Кварталу містить "масу припущень, припущень і конспірологічних прив'язок".

За його словами, практично в повному обсязі все це вже озвучувалася під час передвиборної кампанії 2019 року, опонентом Зеленського Петром Порошенком.

"Реанімувати зараз цю інформацію про частини бізнес-практик 2000-х або першої половини 2010-х років вважаємо дивним. Якщо згадати тодішній формат держави, то при владі були такі люди, як Янукович, в 2012 році міністром економіки у Януковича працював Порошенко. Логічно, що для всіх бізнесів у країні в той час актуальним завданням було - юридично захистити свої компанії і свої кошти від неправомірного вилучення з боку корумпованих чиновників", - зауважив Подоляк.

Читайте: Порошенко про офшори Зеленського: Президент - не Голобородько, спільно з Коломойським було вкрадено $40 млн

Подоляк стверджує, що після того часу в залежності від реформування держави бізнес позбавляється від старих засобів захисту як від надлишкових, а все бізнес-практики "Студії Квартал 95", мовляв, були і залишаються прозорими і "білими". Відповідно, юридичних претензій щодо них ніколи не було і бути не може, заявляє радник президента.

За словами Подоляка, спроби пристебнути історію "Кварталу" до історії "Приватбанку" також не засновані на фактах і є чистою конспірологією.

Він вказує на те, що звинувачення осіб, пов'язаних з "Приватбанком" в махінаціях, датуються часом від 2008 року, але "реальний процесуальний результат розслідувань був досягнутий тільки після зміни влади в 2019 році і завдяки політичному лідерству Володимира Зеленського".

Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Автор: 
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Топ коментарі
+22
"Бизнес защищался" воруя деньги с "Привата", которые потом покрыли за счёт бюджета. Сумма украденного- 5,5 млрд$. На каждого проголосовавшего за наркошу зебила почти по 500$. Потрудитесь вернуть.
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04.10.2021 14:04
+18
...петрович, тебе уже пора
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04.10.2021 14:03
+17
...верим каждому слову
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04.10.2021 14:02
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Президент Зеленский никогда не нарушал Закон и тем более сейчас не нарушает. Не нужно обращать внимание на козни оппонентов,нужно идти к намеченной цели
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04.10.2021 14:01 Відповісти
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04.10.2021 14:02 Відповісти
Виводити мільярди з Приватбанку це захищатися ?!
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04.10.2021 15:00 Відповісти
Спитайте у Петровича.
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04.10.2021 15:01 Відповісти
..почитайте Историю ваша оця Вавка все делает по лекалу ситуации Германия после Версальского позора....коглда своими действиями жадностью тупостью наглостью... еврейская ассоциация в Германии привела по сути к власти Гитлера.... а потом вкусила по полной то же будет и в Украине...
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04.10.2021 15:24 Відповісти
...петрович, тебе уже пора
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04.10.2021 14:03 Відповісти
в отделение открытых черепно-мозговых травм
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04.10.2021 14:07 Відповісти
Надіюсь це сарказм?
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04.10.2021 14:03 Відповісти
Петрович,чого мовчиш?
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04.10.2021 14:04 Відповісти
А что говорить? И так всем понятно
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04.10.2021 14:08 Відповісти
Оце відповідь. Типа- "чтобы да,так нет"?
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04.10.2021 14:16 Відповісти
естественно что понятно - во всем мире это называется КОРРУПЦИЯ..
именно про эту коррупцию вислюк оманський постоянно кричит, верно?
сам совершая коррупционные действия
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04.10.2021 14:39 Відповісти
Ви не праві. Зєлєнскій не здійснюж корупційних діянь. Він ці ціяння прикриває і очолює. СтаршОй він по корупції. СтаршОй, а не виконавець шістковий. 😊
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04.10.2021 15:07 Відповісти
Нет он на полном серьёзе. Просто не обращайте внимания на сумасшедшего.
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04.10.2021 14:05 Відповісти
А яка саме ціль хоч?
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04.10.2021 14:04 Відповісти
Цель одна:
"Украсть ВСЁ, что можно!... и еще немного."
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04.10.2021 14:31 Відповісти
"Президент Зеленский никогда не нарушал Закон и тем более сейчас не нарушает."

смишно....
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04.10.2021 14:06 Відповісти
Так можно и про Гитлера сказать. Это не смешно ,это преступление еврея против Украины.
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04.10.2021 14:20 Відповісти
Укол монтировкой получил?
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04.10.2021 14:08 Відповісти
Побыдляк это ты? Узнали тя
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04.10.2021 14:11 Відповісти
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04.10.2021 14:11 Відповісти
советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский. - это тот человек словам которого ты доверяешь?Для тебя это авторитет? Знавес,зелюк, занавес...
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04.10.2021 14:11 Відповісти
Он даже когда ворует, не нарушает Закон. Он же бубочка мамина.
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04.10.2021 14:14 Відповісти
...верим каждому слову
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04.10.2021 14:02 Відповісти
Так вроде 5 % в казну стоимость отбеливателя?
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04.10.2021 14:03 Відповісти
"Отмазывал Овоща, отмазываю Зелю!", - Подоляк.
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04.10.2021 14:03 Відповісти
Грабеж банков и отмывание награбленного через структуры зеленского - это не есть бизнес. Это есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
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04.10.2021 14:03 Відповісти
Пішли відмазки.
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04.10.2021 14:03 Відповісти
Подоляк? Дальше можно не читать. И так уже третий год "космические корабли бороздят просторы Мирового океана..."))
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04.10.2021 14:03 Відповісти
"Бизнес защищался" воруя деньги с "Привата", которые потом покрыли за счёт бюджета. Сумма украденного- 5,5 млрд$. На каждого проголосовавшего за наркошу зебила почти по 500$. Потрудитесь вернуть.
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04.10.2021 14:04 Відповісти
У Порошенко небыло особенностей были только открыты щета для продажи Липецкой фабрики А у вас особенности появились на 40 000 000
млн $
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04.10.2021 14:04 Відповісти
Что-что было открыто? Щета?
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04.10.2021 14:30 Відповісти
Да уж верить автору про изнасилованную девушку в Доме Профсоюзов мелко плавает хер подоляк как его патрон по пенькам
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04.10.2021 14:04 Відповісти
эта "защита" - недополученные налоги на зарплаты учителей, врачей, разваленная армия и милостыня вместо пенсии

Подоляк, ты смешон в оправданиях воровства ЗЕбени !
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04.10.2021 14:04 Відповісти
Мда... по факту Зеля оказался замазан абсолютно во всём, в чём обвинял Пороха... но зелебобиков это не сильно смущает...
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04.10.2021 14:05 Відповісти
За інформацією від подоляка - Коломойський просто робінгудив в Україні. Він не крав гроші з бюджету, він крав у багатих, які розміщували гроші в Приватбанку, і віддавав бідним, як оті зеленські, шефіри та інші слуги.
А Порошенко не дав йому такої можливості та покрив усе крадене з біджету України.
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04.10.2021 14:13 Відповісти
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04.10.2021 14:05 Відповісти
Скажите, ЗеДолбни, это какие то другие офшоры, правильные или нет?
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04.10.2021 14:06 Відповісти
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04.10.2021 14:12 Відповісти
Чего?ничего себе зекрысин бизнес защищается-приват ограбил,налоги до сих пор Украине не платит -ляпота)и да,с какого зегнида вопила на стадионе про офшоры?
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04.10.2021 14:06 Відповісти
Стаду нравилось, вот и вопило.
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04.10.2021 14:16 Відповісти
вопрос не в офшорах
вопрос в сотрудничестве с преступником беней по отмыванию денег
штаты этого не пропустят 100%
все западные газеты пишут не про офшоры а именно про то что через них выводилось и мылось бабло бени
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04.10.2021 14:06 Відповісти
Ну вот, а вы разволновались.
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04.10.2021 14:07 Відповісти
а в кино обещали по-другому

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04.10.2021 14:08 Відповісти
...так по охотнику и трофей
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04.10.2021 14:11 Відповісти
Офшорный барыга!
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04.10.2021 14:09 Відповісти
Бла-бла-бала виноват Порошенко Скучно унылые морды жОПЫ... П"зда вам близиться
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04.10.2021 14:09 Відповісти
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам.

В тексте отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников.

Что сказано о президенте Зеленском и Украине:

Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ (Баканов), Зеленский передал 25% своих акций в офшоре близкому другу (Шефир), который сейчас работает его советником, офшоры собственников компании "Квартал 95" использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне.

Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя ее.

Оффшорные компании, которые перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка", совладельцем которого был Коломойский. Кроме того, перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также были частью истории с отмыванием грязных денег.

Как по мне, эта история должна даже затмить предательство Зеленского в операции по задержанию "вагнеровцев" - так как безоговорочно доказывает, что всё его президентство построено на лжи, отмывании денег и финансовой зависимости от Коломойского. Также это реальный повод для начала процедуры импичмента. Но захочет ли начать такую процедуру зелёное моностадо? Риторический вопрос.

https://www.facebook.com/groups/530933064089225/user/100011830050778/?__cft__[0]=AZUBPyrSRoeKh3G4ancVPn8vsa4gf4dgVgY4MTv_YVF9-***************************************************************************************-MTjm76ca46IuY16gynH_Zb2itsjiR-qRFR8QdmAceSJ9QXiLQu47_3E8KlUfIp2HtDCW9A5H5IK7NoEGweR&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp
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04.10.2021 14:12 Відповісти
Друг мой,это надо постить везде, сильный комент!
Молодец,спасибо.
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04.10.2021 14:22 Відповісти
Ауєть защіта. Скомуніздити 40 лярдів зелені...

По цій логіці можна і згвалтування неповнолітніх як самозахист кваліфікувати.
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04.10.2021 14:13 Відповісти
А контрабандв та євробляхи це захист від сплати мита та податків, брехня в деклараціях - захист від розголошення приватної інформації щодо фінансового стану, втікання від поліції - захист від затримання.
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04.10.2021 15:12 Відповісти
Лично для меня претензий по шоу к Зеленскому нет. Там украсть попросту нечего.
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04.10.2021 14:14 Відповісти
По этому оно грабило приват банк и не платит налоги со своего "шоу"?а у нас претензии есть ,поэтому зекрысе пожизненное с конфискацией -хай вся его семейка поживет,как те кто платил за них налоги.
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04.10.2021 14:33 Відповісти
Если не платил,то пусть отвечает. Но как это возможно сделать ? Малый бизнес изнывает от пристального внимания нологовиков. А там реально крупные суммы. О которых все знают. Ну и в цене билета уже заложен налог. Это легко проконтролировать.По условиям контрактов.
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04.10.2021 15:03 Відповісти
Вот же гниды зеленые, до сих пор мочат человека, который стал путину поперек глотки в 2014-м. Впарили лохам из 73%, что этот человек - враг народа, а зеленый клоун - его слуга, и, судя по рейтингам, пипл продолжает радостно хавать все это зеленое дерьмо кремлевского разлива. Даже после победы дважды не сидевшего зэка я не был настолько разочарован в соотечественниках.
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04.10.2021 14:16 Відповісти
Дебилов голосивших за писькограя необходимо пожизненно лишить права голосовать и принимать участие в управлении государством
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04.10.2021 14:25 Відповісти
Якщо слідувати логіці позаштатного піар-радника преЗедента, то можна вибирати президентом гвалтівника, серійного вбивцю, контрабандиста... Головне, щоб на посту президента він не займався своєю чорною справою.
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04.10.2021 14:17 Відповісти
понимаете ли, времена тогда тяжелые были, лютые были времена, поэтому то Зеленский и его компашка тупо не платили налоги в Украине, от слова "ваще"... налоги пусть платит народ, а "величайший лидор современности" он же не лох какой-то, он налоги в Украине не платит, а тупо все свои десятки миллионов баксов выводит в оффшоры, за рубеж, там покупает виллы в Италии, в Лондоне ... а теперь к малому и среднему бизнесу приходят налоговики и все, что недоплатил и украл ЗЕленый оффшорник, выбивают у ФОПов и предпринимателей ... ЗЕленый оффшорник должен ответить за все!!!
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04.10.2021 14:22 Відповісти
Печерский холм:
Фильм "Офшор 95" заставляет иначе оценить покушение на Сергея Шефира. Представляете себе? Под автоматный огонь чуть не попал тайный держатель и официальный владелец всех бизнесов Владимира Зеленского. Вы представляете себя какая паника царила в тот день в окружении президента Украины?

Вот честно, мы не уверенны, что организаторы покушения знали об этой детали. Зато теперь об этом знает пол-мира.

Церковь Свидетелей Покращення:
Вчора трапилося масове прозріння: ті, кому роками не давали спати 3000$ на офшорі Порошенка, раптом зрозуміли, що офшори - це ЗАКОННО. Як тепер жити?

Але інфоволонтери Подоляка навмисно замовчують головний факт в історії з офшорами Зеленського: проблема не в тому, що у Зе є офшори, а в тому, що ці офшори приймали участь у схемі Коломойського по відмиванню вкрадених з Приват Банку грошей.

Volodymyr Omelyan:

Пригадаймо пафосний виступ Володимира Зеленського на трибуні Генасамблеї ООН про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра зі словами, що це було постріли в реформи і українську демократію.

Тепер вони звучать особливо цинічно, коли на всіх шпальтах світових ЗМІ Сергій Шефір фігурує як керівник офшорів Зеленського, партнер Зеленського у відмиванні грошей олігарха Коломойського і власник елітної нерухомості у Лондоні.

Або, як сказав Андрій Єрмак, «виступ Президента України на Генасамблеї ООН був одним з найочікуваніших і мав потужний ефект».

Фейкова боротьба з олігархами і корупцією президента Зеленського стає вже публічним світовим фактом.

Він вже більше не смішний недолугий блазень на найвищій державній посаді, а досвідчений корупціонер і аферист з мінімум 10-річним стажем.
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04.10.2021 14:36 Відповісти
Украина должна стать самым выгодным офшором в мире!
Как видим, "социальное государство" не работает! Богатые налоги прячут в офшорах, защищаясь от соцпоппулизма))
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04.10.2021 14:40 Відповісти
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04.10.2021 14:45 Відповісти
Объективности ради,Зеля не воровал из бюджета,не монополизировал отрасли и не зарабатывал на политике,как это делают олигархи.Так,шо из Зели олигарх как из Промокашки балерина
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04.10.2021 14:48 Відповісти
он не воровал - он недоплачивал налоги
он зарабатывал на политике и на политиках
он обычный мошенник - он фиктивно "продал" свой бизнес и продолжает получать с него дивиденды в свои же офшорки продавая свои поделки кацапам и сейчас
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04.10.2021 14:54 Відповісти
Офшор это уклонение от налогов,

т .е. воровство из бюджета
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04.10.2021 14:58 Відповісти
Эта нога, у того у кого надо нога....
" Берегись автомобиля".....
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04.10.2021 15:05 Відповісти
Зеленский!

Не обращай внимания на всяких злопыхателей и продолжай дальше славное дело воровства из бюджета! Раньше воровал миллионами, теперь воруй миллиардами - статус уже позволяет.

И не забудь повысить налоги и коммуналку нищебродам - только ввергнув зебобиков в нищету, ты поможешь протрезвению их мозгов!

Посыпай лохторат дустом! Бгггггггггг )
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04.10.2021 15:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Як на око визначити, який офшор правильний, а який - зовсім неправильний? Чому глядачам "Сватів" і це, і все інше - фіолетово? Чим «вагнергейт» і «пандорагейт» будуть перебивати інформаційно? Про усе це й не тільки Роман Чайка говоритиме з народним депутатом VIII скликання, громадським діячем Андрієм Левусем, офіцером резерву ЗСУ, волонтером Мирославом Гаєм, головною редакторкою агенції "Слідство.Інфо" Анною Бабінець, міністром інфраструктури України (2016-2019) Володимиром Омеляном, народним депутатом від "Європейської солідарності" Володимиром Ар'євим, а також журналістом, засновником проєкту «Наші гроші» Юрієм Ніколовим. Дивіться «ЧАС Ч» одразу після випуску "Часу новин" о 15:30.
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04.10.2021 15:25 Відповісти
зеленский, продолжай грабить Украину. статус позволяет.
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04.10.2021 15:33 Відповісти
Да, лохи сделали выбор, лохи должны страдать.
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04.10.2021 15:41 Відповісти
Ну що, лохи 73% ось і це є офшори Порошенко? Ви за ці офшори три роки кричали? Виявилося, що це ваш Косоворотка туди виводив ваші грошенята. То що будете робити "сметуни"? Чи ви є прості тупі сцикуни?
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04.10.2021 15:52 Відповісти
вот и славненько
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04.10.2021 16:11 Відповісти
Два заядливі офшорники вирішили фуями помірятись.… У кого офшор довший.
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04.10.2021 16:53 Відповісти
Маємо наувазі Пе і Зе
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04.10.2021 16:54 Відповісти
Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным"...
А мы считаем странным - это наличие Буратино в кресле Короля...
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04.10.2021 17:16 Відповісти
Півник розкукурікався зеДебіла образили.
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04.10.2021 18:08 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/try-misiatsi-ihnoruvannia-anna-babinets-pro-reaktsiiu-zelenskoho-na-zapytannia-zhurnalistiv-shchodo-ofshoriv-kvartalu-95-256630.html "Три місяці ігнорування": Анна Бабінець про реакцію Зеленського на запитання журналістів щодо офшорів "Кварталу 95"
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
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04.10.2021 19:17 Відповісти
Розстріляти гандона разом з вовком татаровим та тупицьким
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04.10.2021 23:10 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/pravookhorontsi-maiut-pereviryty-rukh-koshtiv-iz-pryvatbanku-do-ofshornykh-kompanii-zelenskoho-avtorka-ofshor-95-256667.html Правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній Зеленського - авторка "Офшор 95"
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.
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05.10.2021 10:28 Відповісти
 
 