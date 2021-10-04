Офшорний скандал Зеленського прокоментував позаштатний піар-радник ОП: Тоді бізнес так захищався
В Офісі Президента запевняють, що президент Володимир Зеленський нібито бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють "особливостями ринку" тих часів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на слова радника керівника Офісу Президента, позаштатного піар-радника ОП Михайла Подоляка.
"На мій погляд, необхідно об'єктивно оцінювати будь-яку інформацію. В "офшорному" матеріалі, уточню, мова йде про бізнес-події 2012 року і раніше. Про бізнес, який до речі, абсолютно ніколи не був пов'язаний з державними фінансами або державними адміністративними можливостями. Вельми показово, що журналісти не "накопали" взагалі нічого за період після інавгурації в 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства", - заявив він.
Так радник президента прокоментував розслідування про офшорні схеми, оприлюднене напередодні.
На думку Подоляка, розслідування про ранні періоди існування бізнесу Кварталу містить "масу припущень, припущень і конспірологічних прив'язок".
За його словами, практично в повному обсязі все це вже озвучувалася під час передвиборної кампанії 2019 року, опонентом Зеленського Петром Порошенком.
"Реанімувати зараз цю інформацію про частини бізнес-практик 2000-х або першої половини 2010-х років вважаємо дивним. Якщо згадати тодішній формат держави, то при владі були такі люди, як Янукович, в 2012 році міністром економіки у Януковича працював Порошенко. Логічно, що для всіх бізнесів у країні в той час актуальним завданням було - юридично захистити свої компанії і свої кошти від неправомірного вилучення з боку корумпованих чиновників", - зауважив Подоляк.
Подоляк стверджує, що після того часу в залежності від реформування держави бізнес позбавляється від старих засобів захисту як від надлишкових, а все бізнес-практики "Студії Квартал 95", мовляв, були і залишаються прозорими і "білими". Відповідно, юридичних претензій щодо них ніколи не було і бути не може, заявляє радник президента.
За словами Подоляка, спроби пристебнути історію "Кварталу" до історії "Приватбанку" також не засновані на фактах і є чистою конспірологією.
Він вказує на те, що звинувачення осіб, пов'язаних з "Приватбанком" в махінаціях, датуються часом від 2008 року, але "реальний процесуальний результат розслідувань був досягнутий тільки після зміни влади в 2019 році і завдяки політичному лідерству Володимира Зеленського".
Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Будь ласка, зачекайте...
именно про эту коррупцию вислюк оманський постоянно кричит, верно?
сам совершая коррупционные действия
"Украсть ВСЁ, что можно!... и еще немного."
смишно....
млн $
Подоляк, ты смешон в оправданиях воровства ЗЕбени !
А Порошенко не дав йому такої можливості та покрив усе крадене з біджету України.
вопрос в сотрудничестве с преступником беней по отмыванию денег
штаты этого не пропустят 100%
все западные газеты пишут не про офшоры а именно про то что через них выводилось и мылось бабло бени
В тексте отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников.
Что сказано о президенте Зеленском и Украине:
Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ (Баканов), Зеленский передал 25% своих акций в офшоре близкому другу (Шефир), который сейчас работает его советником, офшоры собственников компании "Квартал 95" использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне.
Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя ее.
Оффшорные компании, которые перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка", совладельцем которого был Коломойский. Кроме того, перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также были частью истории с отмыванием грязных денег.
Как по мне, эта история должна даже затмить предательство Зеленского в операции по задержанию "вагнеровцев" - так как безоговорочно доказывает, что всё его президентство построено на лжи, отмывании денег и финансовой зависимости от Коломойского. Также это реальный повод для начала процедуры импичмента. Но захочет ли начать такую процедуру зелёное моностадо? Риторический вопрос.
https://www.facebook.com/groups/530933064089225/user/100011830050778/?__cft__[0]=AZUBPyrSRoeKh3G4ancVPn8vsa4gf4dgVgY4MTv_YVF9-***************************************************************************************-MTjm76ca46IuY16gynH_Zb2itsjiR-qRFR8QdmAceSJ9QXiLQu47_3E8KlUfIp2HtDCW9A5H5IK7NoEGweR&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp
Молодец,спасибо.
По цій логіці можна і згвалтування неповнолітніх як самозахист кваліфікувати.
Фильм "Офшор 95" заставляет иначе оценить покушение на Сергея Шефира. Представляете себе? Под автоматный огонь чуть не попал тайный держатель и официальный владелец всех бизнесов Владимира Зеленского. Вы представляете себя какая паника царила в тот день в окружении президента Украины?
Вот честно, мы не уверенны, что организаторы покушения знали об этой детали. Зато теперь об этом знает пол-мира.
Церковь Свидетелей Покращення:
Вчора трапилося масове прозріння: ті, кому роками не давали спати 3000$ на офшорі Порошенка, раптом зрозуміли, що офшори - це ЗАКОННО. Як тепер жити?
Але інфоволонтери Подоляка навмисно замовчують головний факт в історії з офшорами Зеленського: проблема не в тому, що у Зе є офшори, а в тому, що ці офшори приймали участь у схемі Коломойського по відмиванню вкрадених з Приват Банку грошей.
Volodymyr Omelyan:
Пригадаймо пафосний виступ Володимира Зеленського на трибуні Генасамблеї ООН про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра зі словами, що це було постріли в реформи і українську демократію.
Тепер вони звучать особливо цинічно, коли на всіх шпальтах світових ЗМІ Сергій Шефір фігурує як керівник офшорів Зеленського, партнер Зеленського у відмиванні грошей олігарха Коломойського і власник елітної нерухомості у Лондоні.
Або, як сказав Андрій Єрмак, «виступ Президента України на Генасамблеї ООН був одним з найочікуваніших і мав потужний ефект».
Фейкова боротьба з олігархами і корупцією президента Зеленського стає вже публічним світовим фактом.
Він вже більше не смішний недолугий блазень на найвищій державній посаді, а досвідчений корупціонер і аферист з мінімум 10-річним стажем.
Как видим, "социальное государство" не работает! Богатые налоги прячут в офшорах, защищаясь от соцпоппулизма))
он зарабатывал на политике и на политиках
он обычный мошенник - он фиктивно "продал" свой бизнес и продолжает получать с него дивиденды в свои же офшорки продавая свои поделки кацапам и сейчас
т .е. воровство из бюджета
" Берегись автомобиля".....
Не обращай внимания на всяких злопыхателей и продолжай дальше славное дело воровства из бюджета! Раньше воровал миллионами, теперь воруй миллиардами - статус уже позволяет.
И не забудь повысить налоги и коммуналку нищебродам - только ввергнув зебобиков в нищету, ты поможешь протрезвению их мозгов!
Посыпай лохторат дустом! Бгггггггггг )
А мы считаем странным - это наличие Буратино в кресле Короля...
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.