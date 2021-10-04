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олігарх (918) США (20980) боротьба (84) Разумков Дмитро (1526) Закон про олігархів (149)

Разумков про боротьбу з олігархами: Мені більше імпонує використовуваний у США механізм. В Україні антикорупційних органів достатньо

Разумков про боротьбу з олігархами: Мені більше імпонує використовуваний у США механізм. В Україні антикорупційних органів достатньо

В Україні створено достатню кількість державних органів, які мають боротися з корупцією.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Докорів сумління через закон по олігархам у мене немає, так, його ухвалив не я, а ВР. Якщо ми говоримо про боротьбу з олігархами, насправді в різних країнах світу була своя технологія. Мені найбільше імпонує і зрозумілий той механізм, який використовується у США. Це серйозне антитрестове антимонопольне законодавство і законодавство про лобізм. Плюс, не забувайте, якщо ми говоримо про корупційний вплив бізнесу на політику, то це ми вже говоримо не про олігархів, а про корупцію. А для корупції у нас створена достатня кількість органів, які з нею мають боротися: і САП, і НАБУ, і НАЗК, і ВАКС і ДБР. У нас вистачає, це комплексне питання. Я максимально швидко готовий цей законопроєкт направити, щоб він набув чинності", - зазначив глава парламенту.

Також читайте: За відкликання Разумкова "слуги народу" зібрали приблизно 190 підписів, - Корнієнко

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Топ коментарі
+12
Ага. Почти. И дружно проголосовали за закон.

Повторю еще раз. Идет речь не о борьбе с олигархами от слова совсем. Идет речь о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами? Под его властью есть ГПУ, ГБР, СБУ и АМКУ. Это все его ближайшие друзья. Кто мешает им сейчас бороться в условиях абсолютной власти в стране?
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04.10.2021 14:18
+9
Законов в Украине принято достаточно, только они не выполняются, и органов антикоррупционных выше крыши, но они не работают, и это при обильном финансировании за наш счет. Всем давно должно стать понятным, что власть устраивает теперешняя ситуация, она настроена на личное обогащение, на все остальное ей плевать...
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04.10.2021 14:13
+7
он не работает
под этим соусом там гнобят оппозицию и ставят бизнес на счетчик в пользу партии
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04.10.2021 14:29
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Задёргались олигархи . Значит страна на правильном пути
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04.10.2021 14:11 Відповісти
Ага. Почти. И дружно проголосовали за закон.

Повторю еще раз. Идет речь не о борьбе с олигархами от слова совсем. Идет речь о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами? Под его властью есть ГПУ, ГБР, СБУ и АМКУ. Это все его ближайшие друзья. Кто мешает им сейчас бороться в условиях абсолютной власти в стране?
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04.10.2021 14:18 Відповісти
налоги на свыше 20 млн. долларов США суммарно активы пассивы долги и налог 90% и на вывоз капитала 100% и все сразу закончится в смысле олигархов...и причем дабы не умыкивались налоги считать не одного а всех его жона любовница доча собачка хомячок водитель мама любит скорость прабабушка 250 лет и так далее..всех и со всех дать налоги даже если по документам пенсия у прабабушки 2000 гривен...
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04.10.2021 15:28 Відповісти
НЕуважаемые люди о своих проблемах.
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04.10.2021 14:11 Відповісти
... Они могут только коррупцию возглавить...тут надо что то другое, наверное электронное ,чтобы не подкупили
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04.10.2021 14:12 Відповісти
Законов в Украине принято достаточно, только они не выполняются, и органов антикоррупционных выше крыши, но они не работают, и это при обильном финансировании за наш счет. Всем давно должно стать понятным, что власть устраивает теперешняя ситуация, она настроена на личное обогащение, на все остальное ей плевать...
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04.10.2021 14:13 Відповісти
...вот в этой области как раз неплохо было бы перенимать опыт Китая
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04.10.2021 14:16 Відповісти
Другая цивилизация, и при этом коррупции там не меньше, а намного больше.
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04.10.2021 14:18 Відповісти
ты даже не представляешь сколько коррупции и олигархов в китае
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04.10.2021 14:21 Відповісти
...зная способности коммунистов в этой области - могу догадываться Но разве метод плох?
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04.10.2021 14:23 Відповісти
он не работает
под этим соусом там гнобят оппозицию и ставят бизнес на счетчик в пользу партии
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04.10.2021 14:29 Відповісти
Конечно Разумков у нас создано много органов по борьбе со всем, чем угодно. Но различными ухищрениями, при их создании, создана ситуация, когда они не могут нормально работать. Органы есть, а результатов по топ-коррупции за 7 лет нет, одни рассказы о рассказах и 300-т долларовые взяточники, вместо миллиоников
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04.10.2021 14:18 Відповісти
Миллиардники рулят...
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04.10.2021 14:19 Відповісти
разумков, ты прекрасно понимаешь, что эти органы не борются , а назначаются олигархами, гнида ты продажная
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04.10.2021 14:18 Відповісти
На совещании в Раде сегодня Порошенко сидел рядом с Бойко...Разумков говорил, что закон об олигархах не правильный...Ну ну.
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04.10.2021 14:20 Відповісти
зебіл, місця на погоджувальній раді розподілені відповідно до Регламенту, який в цій частині приймався ще наприкінці дев'яностих. Вчи матчасть.
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04.10.2021 14:30 Відповісти
тупее ничего придумать не смог, зебил?
или тебе про регламент у подоляка не рассказали?
Так напомню, что в ВР слуги урода и жопоблок постоянно вместе голосуют
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04.10.2021 14:41 Відповісти
любой кореш, который попадает в немилость к Зе!другану, начинает нести правду и поступать по-закону. (с) народная примета.
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04.10.2021 14:32 Відповісти
Все правильно сказал - антитрастовые, демонополизация и законы о лоббизме. Остальное это ппопулистский писдеж
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04.10.2021 15:26 Відповісти
Коли орган - є , але він не працює ... називається імпотенція
Коли органів багато , і ні один з них не працює -
https://new-retail.ru/business/motivatsiya_kak_upravlencheskaya_impotentsiya1978/ Мотивация как управленческая импотенция
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04.10.2021 16:51 Відповісти
 
 