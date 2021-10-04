Разумков про боротьбу з олігархами: Мені більше імпонує використовуваний у США механізм. В Україні антикорупційних органів достатньо
В Україні створено достатню кількість державних органів, які мають боротися з корупцією.
Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Докорів сумління через закон по олігархам у мене немає, так, його ухвалив не я, а ВР. Якщо ми говоримо про боротьбу з олігархами, насправді в різних країнах світу була своя технологія. Мені найбільше імпонує і зрозумілий той механізм, який використовується у США. Це серйозне антитрестове антимонопольне законодавство і законодавство про лобізм. Плюс, не забувайте, якщо ми говоримо про корупційний вплив бізнесу на політику, то це ми вже говоримо не про олігархів, а про корупцію. А для корупції у нас створена достатня кількість органів, які з нею мають боротися: і САП, і НАБУ, і НАЗК, і ВАКС і ДБР. У нас вистачає, це комплексне питання. Я максимально швидко готовий цей законопроєкт направити, щоб він набув чинності", - зазначив глава парламенту.
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Повторю еще раз. Идет речь не о борьбе с олигархами от слова совсем. Идет речь о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами? Под его властью есть ГПУ, ГБР, СБУ и АМКУ. Это все его ближайшие друзья. Кто мешает им сейчас бороться в условиях абсолютной власти в стране?
под этим соусом там гнобят оппозицию и ставят бизнес на счетчик в пользу партии
или тебе про регламент у подоляка не рассказали?
Так напомню, что в ВР слуги урода и жопоблок постоянно вместе голосуют
Коли органів багато , і ні один з них не працює -
https://new-retail.ru/business/motivatsiya_kak_upravlencheskaya_impotentsiya1978/ Мотивация как управленческая импотенция