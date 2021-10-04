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Кулеба про можливе виключення України із "зеленого списку" ЄС: Хочеш подорожувати - вакцинуйся

Кулеба про можливе виключення України із

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що влада працює над утриманням України в "зеленому списку" ЄС. Однак, якщо COVID-захворюваність буде істотно зростати, то виключення не уникнути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави МЗС в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо працювати над тим, щоб утримати Україну в списку, але якщо будуть об'єктивні обставини істотного збільшення цифр захворюваності, ми не зможемо це зробити", - сказав Кулеба.

За його словами країна вже досягла істотних успіхів у питанні визнання українських COVID-сертифікатів.

"Тому я закликаю всіх вакцинуватися, тому що вакцина - це не тільки ваше здоров'я і життя, це також ваша можливість вільно подорожувати навіть в умовах пандемії. Адже ми з вами повинні розуміти, що виключення України із "зеленої зони" насправді цікавить не дуже великий шар українського суспільства, яке подорожує. Такі правила: хочеш подорожувати - вакцинуйся", - додав Кулеба.

Також читайте: Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати, - Кулеба

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Топ коментарі
+5
из-за вас дураков зеленожопых по любому исключат!
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04.10.2021 14:13
+3
Як на виборах голосують, так по світу і подорожують. Прямі причинно-наслідкові зв'язки.
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04.10.2021 14:35
+3
Ну вот пусть путешесвенники и колются, а тем, кто едет на работу, эти зеленые зоны до лампочки, да и зима скоро, конец сезона. И да, путешественники из крыма и ордло, уколотые спутником, вакцинированными считаются? Их же сотни тысяч с биометрическими паспортами.
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04.10.2021 15:00
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из-за вас дураков зеленожопых по любому исключат!
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04.10.2021 14:13 Відповісти
Сча ущемлённые антиваксеры снова взвоют
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04.10.2021 14:14 Відповісти
Всё верно .а то даже маску не надевают
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04.10.2021 14:15 Відповісти
За масочки:

https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-rosii-z-za-nepravilno-odyagnutih-masok-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-z-vilnoi-borotbi-videdo.htm Збірну Росії під оплески пасажирів зняли з літака по дорозі на чемпіонат світу з вільної боротьби.
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04.10.2021 14:15 Відповісти
Ой, а почему же небольшой слой путешествует-то? Почему венским кофе наслаждаются на все?))
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04.10.2021 14:16 Відповісти
За какой х.................. путешествовать, за пенсию 2400? Никакая вакцина не поможет. Опустись на Землю.
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04.10.2021 14:18 Відповісти
Як на виборах голосують, так по світу і подорожують. Прямі причинно-наслідкові зв'язки.
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04.10.2021 14:35 Відповісти
Ну вот пусть путешесвенники и колются, а тем, кто едет на работу, эти зеленые зоны до лампочки, да и зима скоро, конец сезона. И да, путешественники из крыма и ордло, уколотые спутником, вакцинированными считаются? Их же сотни тысяч с биометрическими паспортами.
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04.10.2021 15:00 Відповісти
А тем кто переболел и вакцинация не нужна?Сегодня в Украине вакцинировано по подсчёту Минздрава около 8 миллионов граждан.А кто нибудь ведёт статистику о переболевших и не требующих вакцинации?Берём самую малую цифру 10 миллионов переболевших,которые не только не обращались к врачу,а и переболели ещё в самом начале пандемии.Итого плюсуем к 8 учётным миллионам,10 переболевших и получаем цифру 18 миллионов тех,кто может свободно путешествовать
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04.10.2021 15:10 Відповісти
Это им покуй.
Гланое шмурдяк колоть каждые полгода.)
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04.10.2021 15:13 Відповісти
Так вот это и плохо,когда система поддающаяся паническому психозу,начинает клепать непродуманные и нелогичные решения.
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04.10.2021 15:19 Відповісти
С их точки зрения все логично и продумано. Вопросы болели/не болели, заболеете/не заболеете их не интересуют. Их интересует вопрос вакцинировался/не вакцинировался. Все.
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04.10.2021 15:49 Відповісти
Ну у меня знакомый с астмой,когда заболел,начал писать Завещание.Переболел нормально,жив здоров,Завещание сжёг.Зачем ему вакцинация?
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04.10.2021 15:56 Відповісти
Вы не поняли. Вакцинация нужна не ему. Вакцинация нужна власти. Причем регулярная.
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04.10.2021 15:58 Відповісти
Власть на закупку вакцин запланировала 8 лярдов.Зачем,когда она не всем нужна?Можно сэкономить,если грамотно подойти к вопросу
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04.10.2021 16:01 Відповісти
Вооооот. В том то все и дело - зачем... Тем не менее у них данный вопрос не возникает. Они знают зачем.
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04.10.2021 16:15 Відповісти
Мабуть на новую курточку как у Степанова
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04.10.2021 16:28 Відповісти
Это Вы сказали - не я.
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05.10.2021 01:08 Відповісти
Бигфарма и продажные чиновники и учёные теперь не признают природный иммунитет, который по факту во много раз лучше вакционного.
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04.10.2021 15:24 Відповісти
Что ж,значит не будем путешествовать! Не велика беда,да и не за что,если честно. Но колоться неизвестным шмурдяком,после того как переболел,уж простите...
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04.10.2021 15:12 Відповісти
Так и есть. Знакомый после болезни кольнулся, чтобы сэкономить на тесте для поездки и чуть не крякнул.
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04.10.2021 15:25 Відповісти
У меня есть знакомый, который на пятый день после второй дозы заболел ковидом
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04.10.2021 16:20 Відповісти
Колитесь на здоровье) отдайте им свои деньги, поверьте в их вранье. Пьяный проспится, драк никогда.
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04.10.2021 15:41 Відповісти
Передайте этому зеленому ********, что вакцинированных китайским шмурдяком, который лично пиарил офшорный клоун, никуда в европе не пускают.
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04.10.2021 16:19 Відповісти
 
 