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Громадянина України засуджено до трьох років в'язниці за участь у протестах у Мінську

Громадянина України засуджено до трьох років в'язниці за участь у протестах у Мінську

У Білорусі засудили громадянина України до трьох років виправної колонії загального режиму за участь в акціях протесту в Мінську після президентських виборів 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Прокуратура заявила, що громадянин України Ф. в серпні-вересні 2020 року "в ході несанкціонованих масових заходів в центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту, перешкоджав нормальній роботі підприємств і організацій".

Крім того, його звинувачують у створенні і веденні Telegram-чату, в якому планувалося і обговорювалося нанесення протестної символіки і написів на різні елементи міського середовища.

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"Виступаючи в ролі організатора, Ф. підшукав і виготовив знаряддя і засоби злочину, в тому числі аерозольну фарбу в балончиках, кисті, рукавички, розчинник, трафарети. Розподілив ролі виконавців, а також особисто взяв участь в нанесенні на фасади не менше 27 будівель написів і зображень протестного характеру. В результаті таких дій завдано збитків на суму понад 2,5 тис. рублів", - заявили в прокуратурі.

Відтак суд засудив українця до позбавлення волі терміном на 3 роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму і конфіскації мобільного телефону.

Вирок суду не набрав законної сили, він ще може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше білоруський сайт "Зеркало" повідомив, що підсудного звуть Михайло Ференц. Він уродженець Донецька, з 2012 року живе в Білорусі. Українця затримали 16 вересня минулого року і спочатку хотіли вислати з Білорусі, але потім передумали.

На суді Михайло відмовився давати свідчення, тому зачитали протоколи допиту, де було написано, що чоловік вирішив створити чат і наносити зображення таргана, "Погоні" і написи "Дави режим дорогою". Знайомим писав радикальні речі, наприклад: "Потрібно громити авто правоохоронців, створювати макети вибухових пристроїв". Був творцем чату "Сміливі люди", адміністрував ще кілька.

МЗС України раніше вимагав звільнити українця Ференца, засудженого в Білорусі. Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Ференц буде подавати апеляцію. 

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Какие, всё-таки, мелочные эти белорусы.
Подумаешь, 2,5 тыс рублей - копейки.

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04.10.2021 14:20 Відповісти
Кулєба, займайся цим нашим співвічизником! А не Карлсоном, в якого паспортів - що блох в суки!
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04.10.2021 14:25 Відповісти
Беларусь под Россию легла еще очень давно. Пашу Гриба отдала и спросу с нее Гетьман никакого не взял. Бульбан уверовал в свою безнаказанность.
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04.10.2021 14:31 Відповісти
Давайте по сути. Нечего ходить нам в Минск и революции делать. Это их личное дело, белорусы делают революцию молчаливым стоянием на коленях с цветами либо пляской вокруг ОМОНа. Их выбор.
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04.10.2021 14:33 Відповісти
І от воно варте було того?!
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04.10.2021 14:42 Відповісти
Упіймати в Україні якогось гебнюка або мусора лукашистського і обміняти на нашого громадянина.
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04.10.2021 15:15 Відповісти
наприклад, боцмана
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04.10.2021 15:50 Відповісти
посмотрим... чем наш мид ответит..... вангую - кулеба молча утрется.....
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04.10.2021 18:15 Відповісти
 
 