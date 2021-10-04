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офшор (496) Чехія (1561) досьє (18) Бабіш (39)

У Чехії відкрито справу проти прем'єра Бабіша за купівлю нерухомості через офшори, - "Досьє Пандори"

У Чехії відкрито справу проти прем'єра Бабіша за купівлю нерухомості через офшори, -

Національний центр боротьби з організованою злочинністю, що входить у структуру поліції Чехії, почав розслідування проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша. Оскільки в зв'язку з витоком даних Pandora papers було виявлено, що прем'єр придбав через офшорну компанію замок у Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє поліція Чехії.

"Національний штаб по боротьбі з організованою злочинністю вживе заходів з цього питання не тільки щодо прем'єр-міністра Чеської Республіки, але і щодо всіх громадян Чеської Республіки, які фігурують у цій "справі". Однак зараз ми не будемо надавати більш детальну інформацію", - заявили в поліції.

У "досьє Пандори" опубліковані дані на 300 чеських громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові обличчя обернулися офшорним мурлом, приховують податки, щоб не платити в бюджет, - Гриценко

Нагадаємо, згідно з "досьє Пандори" Бабіш купив через офшорну компанію на півдні Франції замок за більш ніж 20 млн доларів.

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Топ коментарі
+20
а у нас выступил гетьманцев и распедалил что журналисты лохи и вообще имели в виду что надо брать пример с вовы
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04.10.2021 14:42
+15
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04.10.2021 14:45
+11
это финиш
подоляк таки начал набирать сотрудников по бомж-приемникам

в трех странах заведены уголовные дела по поводу искусственного банкротства привата коломойским и боголюбовым а у этого животного "приват душила лерка"
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04.10.2021 15:10
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Рейтинг дефолт и прочие графики придумали саме из команды Петра. Почему если Валерия так любила нашу страну и тут сколотила состояния, то после закрытия Привата скоропостижно скрылась в Лондоне?
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04.10.2021 15:58 Відповісти
зебил, ты реально идиот))
Fitch, Standard&Poor's - их у Порошенко придумали?)
Фітч Рейтинг (англ. Fitch Ratings) - одне з трьох провідних рейтингових агентств світу. Входить в групу компаній Fitch Group. Крім кредитного агентства, група включає компанію Fitch Solutions - компанія яка займається маркетингом продуктів та послуг Fitch Ratings. Крім того в групу входить Algorithmics - один із світових лідері в області оцінювання ризиків компаній.

В июле 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Приватбанка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, дефолт банка по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (дефолт).

18 сентября 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD».

23 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране.
Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD».
Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.
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04.10.2021 16:21 Відповісти
и да, напомню тебе немного про Гонтареву, которая признана в мире одним из лучших кризис-банкиром и работает сейчас в Лондонской школе экономики..
Знаешь такую школу?
или ты думаешь - Трускавецкая школа круче Лондонской школы экономики?

Ну, той самой что одна з структурних підрозділів Лондонського університету, занимает 2-е место в мире (после Гарвардского университета) в области общественных наук, 15 из 20 дисциплин входят в топ-10 лучших в мире, в том числе политология (3 место), экономика (5 место), журналистика (3 место), социальная политика (3 место), география (3 место) и социология (4 место).
ЛШЭ на протяжении многих лет относится к тройке самых престижных университетов Великобритании. Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты.

Просто так, для подгорания пердаков зебилов напомню, что:
1 жовтня 2018 року Валерія Гонтарева стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки. В якості співробітника Інституту Гонтарєва консультуватиме центробанки різних країн світу з теми монетарної політики.
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04.10.2021 16:23 Відповісти
То, что она профи - не вопрос. Но то, как они тут обанкротили с потрохом кучу банков по одной и той же схеме - это факт
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04.10.2021 22:41 Відповісти
Это были не банки а машины по отмыванию средств владельцев .Их правильно позакрывали
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05.10.2021 07:43 Відповісти
да, да, да

а остальные не отмывали))

и Приват ни разу тоже)))

ну-ну, специалист по отмыву
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05.10.2021 08:53 Відповісти
приват мыл впереди всех
но закрыть приват - значило обвалить всю экономику и всех бюджетников
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05.10.2021 10:58 Відповісти
на почитай для общего развития

https://project.liga.net/projects/nbu_privatbank/
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04.10.2021 15:32 Відповісти
Отмывание ворованного. Так понятно?
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04.10.2021 15:05 Відповісти
Приват банк тогда кому-то принадлежал и все что там было - имело владельца. Это не государственная компания, которую приватизировали либо выкупили за гроши, его построили с нуля и вложили кучу денег и усилий.
Владелец может взять деньги у себя, положить их на место, на другой счет и так далее.

Если бы Приват перестал платить % клиентам либо не смог выполнить любые другие обязательства - были бы вопросы.
А так халва, халва...
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04.10.2021 15:13 Відповісти
надо было дать обвалиться привату в котором у 90% населения Украины карты и счета. именно так хотел коломойский
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04.10.2021 15:18 Відповісти
Сейчас бы Беня уже сидел в тюрьме и не было бы у нас Осла квартального в президентах. Гонтарева спасла.
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04.10.2021 15:20 Відповісти
в стране начался бы хаос. ты представляешь сколько людей остались бы без денег?
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04.10.2021 15:27 Відповісти
Ну Гонтарева то нашла откуда возместить? Фонд гарантирования вкладов.
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04.10.2021 15:32 Відповісти
нет
были выпущены акции под госгарантии. порох и гонтарева лично пробивали в мвф и международном банке тему чтобы эти акции были приняты как докапитализации без фактического обеспечения
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Никогда не забуду Гонтареву и как она пробила, когда мне долг надо было возвращать, а доллар по 39,6 грн и еще особо его негде купить.
Пробила так пробила. За каких-то 10 дней с 21 гривны стало 39,6.

Пробивная! Обанкротила кучу людей и лекции читает как лохматить лохов.
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04.10.2021 16:00 Відповісти
так скажи спасибо зеленскому и коломойскому, который украл 5.5 млрд.долл через офшорные счета зеленского)
напомнить как все было?
курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 5 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.
Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
И да, напомню зебилам что ЗВР Украины осенью 2014 был около 5 млрд.долл. из которых 1,3...1.5 млрд.долл - в виде валюты..
Но для тупых зебилов - это за гранью понимания
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04.10.2021 16:25 Відповісти
Ну что поделать если ты лох и берешь кредит не в той валюте в которой получаешь доход.
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04.10.2021 18:54 Відповісти
Именно так Игорь и хотел? Может он потратил все деньги Привата в акции "Здай сепаратиста"?
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04.10.2021 15:22 Відповісти
это когда коломойша пиарился, но так ни за одного сепара Не заплатил, верно?
так чем же занимался коломойша.. дай припомнить официальную информацию .
...Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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04.10.2021 15:25 Відповісти
20 лярдов и 40 лямов - разные вещи, или уже не 20 лярдов, а скромные 40 лямов?
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04.10.2021 15:33 Відповісти
зебил, это ОДНА ИЗ многих операций коломойши.. в этот раз - вместе с братом путина.. Т,АК - доступно?
еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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04.10.2021 15:37 Відповісти
а это тебе для общего развития:

‎25.‎05.‎2021


Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674 533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам
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04.10.2021 15:39 Відповісти
сколько сепаратистов он оплатил? а как насчет того что он поставлял топливо в ВСУ в полтора раза дороже чем оно стоило на заправках?
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04.10.2021 15:26 Відповісти
Не думаете, что есть фирмы прокладки, которые на госзакупках сидят.
Для этого и делалось Прозоро
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04.10.2021 16:01 Відповісти
Думаем что ты набутылочный мойщик кала
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04.10.2021 22:37 Відповісти
Ты в курсе шо такое банк? Денег Коломойского там вообще не было. Деньги там хранили как население так и организации. А этот поц решил все кидануть - начал выдавать кредиты самому себе. И размещать там свои вклады под 600%. Так понятно?
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04.10.2021 15:19 Відповісти
и потом это дебильное 73% население выбрала клована коломойши.. считая самого коломойшу "незаслуженно обиженным, у которого отобрали банк"
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04.10.2021 15:26 Відповісти
Денег в банке нету, но прибыль же как-то получают...арендуют офисы, платят зарплаты.
Вы еще вижу совком живете
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04.10.2021 15:34 Відповісти
"прибыль же как-то получают" ах ты ж тварь каломойная

твой беня прокинул и разорил СОТНИ компаний

именно так он "как то" получал прибыль и "арендуют офисы"
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04.10.2021 22:39 Відповісти
Алексу Кибу респект за невероятно лаконичные и простые объяснения очень сложных вещей.

Именно на таком языке надо объяснять вено кидаемым лохам, что такое банковское дело.
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04.10.2021 21:50 Відповісти
Для дискуссии на эту тему вам не хватает знаний по банковскому делу.Есть такие понятия как невозвратные кредиты, рефинансирование, дефолт, контроль НБУ и т.д.Обыватель рассуждает только « Если бы Приват перестал платить % клиентам либо не смог выполнить любые другие обязательства..»Государство, учитывая долю Привата в сегменте финуслуг ( порядка 25% ), вовремя провело национализацию и не допустило дефолта банка, благодаря этому вкладчики и не понимают то происходило, зато хорошо понимали игроки фин.рынка.Почитайте хотя бы Википедию там о Привате написано доступным языком
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04.10.2021 16:17 Відповісти
Владелец взял деньги не "у себя", чмошный ты мойщик кала , а у вкладчиков банка!
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04.10.2021 22:34 Відповісти
семья зеленского (ленка) владеет домом в крыму и виллой в испании которую они сейчас выставили на продажу. это достаточно "семья"?
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04.10.2021 15:06 Відповісти
100% владеет.
Они могли и могу себе это позволить.
У них доход и такой бизнес, что спокойно это позволяет. Они же не с бюджета просили денег...Не строили солнечные электростанции...
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04.10.2021 15:14 Відповісти
серьезно? а по документам в Украине все компании 95 рыгатника всегда были УБЫТОЧНЫ!
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04.10.2021 15:16 Відповісти
Так и Липецкая фабрика всегда почти банкрот, но ее не продают
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04.10.2021 15:23 Відповісти
липецкая фабрика была остановлена ****** в марте 2014 года
налоги все платились в Украине и она была прибыльной
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04.10.2021 15:25 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/lipetskaya-fabrika-roshen-proigrala-v-rossii-sud-o-vyplate-nalogov-na-800-000 https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/lipetskaya-fabrika-roshen-proigrala-v-rossii-sud-o-vyplate-nalogov-na-800-000


а тут говорят, что платит в России и еще приплачивает сверху
кому верить?
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04.10.2021 15:35 Відповісти
тупое чмо
ты сам читал что тут привел? по суду со счетов фабрики списали налоги
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04.10.2021 15:37 Відповісти
да то, что не в 14 году закрылась, а в 17 еще работала
вот в чем история

чего не расскажут в офисах Петра
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04.10.2021 16:02 Відповісти
в липецке то хоть знают что "работала"?
не, ну у шмария тебе скажут что угодно, только вот по реестрам расейским - фабрика закрыта весной 2014.. рабочие уволены.. идут суды по поводу ЗАКРЫТОЙ фабрики..
но зебилы верят шмарию, повторяя его идиотизм))
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04.10.2021 16:11 Відповісти
п.с. ты банально не способно осознать что закрытие бизнеса и ликвидация бизнеса - это два РАЗНЫХ события (да, идиотизм зебилов проявляется даже в таких банальных вещах), между которыми проходит много лет.. иной раз до десятка лет) Причем - даже в западных странах)
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04.10.2021 16:14 Відповісти
Дуже просто перевірити.Шукаєш в інтернеті телефон таксі ліпецька,звониш питаєш чи працює фабрика,і вуаля відповідь.
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04.10.2021 21:31 Відповісти
А ти не картинки дивись, а першоджерело читай - британський The Guardian! Чи твоє утворення не дозволяє читати англомовні видання?
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04.10.2021 15:07 Відповісти
Гуардиану, как и многим СМИ нет дела до Украины ровно до того места, пока их не заинтересуют.
Видимо нашелся спонсор новостей
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04.10.2021 15:24 Відповісти
Читай статтю і не писатимеш дурниць! Там крім Зе ще з десяток політиків з усього світу назвали - включно з х@йлом!

Читати можеш? Яке у тебе утворення?)) Інгліш знаєш?
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04.10.2021 15:28 Відповісти
Почитал оригинал, лучше бы не читал.

Боты начали казаться уже умственноотсталыми.
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04.10.2021 15:31 Відповісти
During the campaign, Zelenskiy transferred his 25% stake in an offshore company to a close friend who now works as the president's top adviser, the files suggest.

Хріново ти інгліш знаєш... Так яке утворення у тебе?
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04.10.2021 15:34 Відповісти
Утворення тільки ракове. Через перекладач пишеш?
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Перевіряю кацапоязичних
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04.10.2021 15:38 Відповісти
ты просто низкооплачиваемый скорее всего
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04.10.2021 16:03 Відповісти
Думка тупих і неграмотних кацапоязичних людей, які коми в себе в постах не можуть правильно розставити, не цікавить...
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04.10.2021 16:09 Відповісти
неужели "нет дела"?)) а как же вчерашняя статья гдле прямо написано - "зеленский ворует вместе с коломойским"?)
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy?fbclid=IwAR3cw48qEJlq8UzkHWkbL2XetCmE3n2mv0kFwIRIVrzbwvE6b43MZyzga4Y https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy

Офшорные фирмы Зеленского и его соратников связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".
Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. В частности журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка".
Как говорится в расследовании, более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн офшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.
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04.10.2021 15:42 Відповісти
Відкриваємо авторитетне британське видання The Guardian і дивимося, хто там фігурує і хто там на основній фотці!
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful

Ти ніхто і звать тебе ніяк, а це світочі журналістики із The Guardian!
Чи The Guardian теж порохоботи?
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04.10.2021 15:03 Відповісти
Та это просто невозможно! Да нельзя же так. Вот так статья, лучше Бигуса в 1000 раз

Самое страшное, что в ней написано - "возможно у него есть недвижимость" "за несколько недель передал долю бизнеса"

Вы там что на мятных конфетах раскисли? Поплыли?
Зеленский - МИЛЛИОНЕР! У него 100% есть дорогая недвижимость ибо там он и фильмы снимает + это инвестиция.

Избавился от бизнеса? ВАУ...А что надо было это делать? Надо было людям по ушам кататься и бизнес себе оставить?

Нацепите на себя фиолетовые ленточки, чтоб было понятно ху из ху.
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04.10.2021 15:30 Відповісти
он не может быть миллионером потому что все его компании всегда показывали УБЫТОК!!!!
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04.10.2021 15:34 Відповісти
Тесла так же показала дикие убытки, но ее владелец №1 в мире по состоянию.

Какие же вы глупые.
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04.10.2021 15:37 Відповісти
тупой скот!
у теслы как у фирмы есть оборудование и недвижимость именно это и есть капитал. убытки показало автомобильное подразделение теслы два года назад. там давно все ок.
а у маска кроме теслы еще куча проектов достаточно прибыльных-
ты говно не запарился тыкаться мордой в свой кал?
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04.10.2021 15:40 Відповісти
Якраз №1 Маск став в 2021, коли Тесла вже перестала бути збитковою - вона в плюс в 2020 році вийшла взагалі-то...
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04.10.2021 16:07 Відповісти
Самое страшное,что в ней написано -грабеж привата и неуплата налогов)так что попала ваша зекрыса по самое не могу )
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04.10.2021 15:46 Відповісти
Криворогий шлимазл вовочка ВОР а не миллионер!

бабло он начал рубить на отмывании криминального расейского и бениного бабла на кинопроизводстве!
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04.10.2021 22:44 Відповісти
А у нас так всё и засохнет на уровне журналистского расследования.
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04.10.2021 14:54 Відповісти
Завтра и у нас начнется. Баканов возбудит дело о расхищении. Венедиктова направит прокуроров в Англию. Расследовать приобретение Бубочкой недвижимости за ворованное из Приватбанка.
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04.10.2021 15:04 Відповісти
Вот только Баканов и занимался схемами Квартала.
А Венедиктова коверты с баблом получает именно благодаря этим офшорам ЗЕ и Коломоя.

Да и ЗЕ стал президентом именно благодаря соучастию в преступлениях Коломойского.
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05.10.2021 08:57 Відповісти


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04.10.2021 15:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Як на око визначити, який офшор правильний, а який - зовсім неправильний? Чому глядачам "Сватів" і це, і все інше - фіолетово? Чим «вагнергейт» і «пандорагейт» будуть перебивати інформаційно? Про усе це й не тільки Роман Чайка говоритиме з народним депутатом VIII скликання, громадським діячем Андрієм Левусем, офіцером резерву ЗСУ, волонтером Мирославом Гаєм, головною редакторкою агенції "Слідство.Інфо" Анною Бабінець, міністром інфраструктури України (2016-2019) Володимиром Омеляном, народним депутатом від "Європейської солідарності" Володимиром Ар'євим, а також журналістом, засновником проєкту «Наші гроші» Юрієм Ніколовим. Дивіться «ЧАС Ч» одразу після випуску "Часу новин" о 15:30.
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04.10.2021 15:16 Відповісти


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04.10.2021 15:21 Відповісти
Офшор95 реально бомба...(не гірше Ваґнергейту, який так і не з'явився)
Дуже багато речей пояснює... Наприклад, чому БАКЛАНОВ - голова СБУ?(одне з перших призначення Зелінського на посту президента)
Звідки з'явився такий розворот Зелінського у бік патріотичної риторики?
Чого стріляли у Шифера?...
Чого Розумков?
І для чого Зелебобани збиралися у Трускавці? (Можливо був інсайд про вихід цього фільму, виробляли подальшу стратегію та проходили внутрішньопартійний інструктаж)
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04.10.2021 15:29 Відповісти
если там будут факты против Зе, если чего украл во время през срока - пусть отвечает.
но чувствую, опять будет пшик.
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04.10.2021 16:06 Відповісти
чувствую что будешь ты сидеть на бутылке пока не сконаешь
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04.10.2021 22:46 Відповісти
Т.е. отмывание криминальных финансов Коломойского - это ерунда?

А, когда ЗЕ стал президентом, он грязные деньги Коломоя на благотворительность раздал и отказался от всей недвижимости, купленной на эти деньги за границей?
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05.10.2021 08:55 Відповісти
С почином, г-н зеленский
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04.10.2021 18:10 Відповісти
Це тому, що у нього немає своєї прокурорши, керівника служби безпеки, керівника дбр, поліції.
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04.10.2021 18:16 Відповісти
Не..нам Европа не подходит... да, зеля ?
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04.10.2021 18:38 Відповісти
Тільки дегенерат міг вірити в простого хлопця з народу який зробив себе сам. Шкода що в Україні так багато дегенератів.
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04.10.2021 18:53 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/try-misiatsi-ihnoruvannia-anna-babinets-pro-reaktsiiu-zelenskoho-na-zapytannia-zhurnalistiv-shchodo-ofshoriv-kvartalu-95-256630.html "Три місяці ігнорування": Анна Бабінець про реакцію Зеленського на запитання журналістів щодо офшорів "Кварталу 95"
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
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04.10.2021 19:16 Відповісти
Вибори тут в Чеській республіці!)Викидують "шпіну"-бруд.Нічого не доб'ються.Йде мова,чи заплатив податки з того,що купив нерухомість в Франції через офшори.Бо в Чехії податки платять всі.І якщо він прем'єр,він має показувати приклад!
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04.10.2021 21:26 Відповісти
будь-який великий бізнес України в офшорах. Зе хоч це робив до приходу в політику, не маючи ніякого відношення до державного бюджету, і не маючи ніяких посад. На відміну від Порошенка, наприклад. І цього прем'єра. На нього тільки з цього і відкрили справу, що він політик. Чому не відкрили на Порошенко в минуле розслідування - його тоді теж розкрили. ТІЛЬКИ ВІН БУВ ЗА ПОСАДИ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ!
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05.10.2021 00:34 Відповісти
ЗЕ отмывал в офшорах криминальные деньги Коломойского.

Это нихрена не просто бизнес.
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05.10.2021 08:53 Відповісти
...негодяй!
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05.10.2021 06:55 Відповісти
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