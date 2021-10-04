У Чехії відкрито справу проти прем'єра Бабіша за купівлю нерухомості через офшори, - "Досьє Пандори"

Національний центр боротьби з організованою злочинністю, що входить у структуру поліції Чехії, почав розслідування проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша. Оскільки в зв'язку з витоком даних Pandora papers було виявлено, що прем'єр придбав через офшорну компанію замок у Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє поліція Чехії.

"Національний штаб по боротьбі з організованою злочинністю вживе заходів з цього питання не тільки щодо прем'єр-міністра Чеської Республіки, але і щодо всіх громадян Чеської Республіки, які фігурують у цій "справі". Однак зараз ми не будемо надавати більш детальну інформацію", - заявили в поліції.

У "досьє Пандори" опубліковані дані на 300 чеських громадян.

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Нагадаємо, згідно з "досьє Пандори" Бабіш купив через офшорну компанію на півдні Франції замок за більш ніж 20 млн доларів.