Сьогодні новий посол Грузії дасть Україні додаткову інформацію у справі Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Новий посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі сьогодні може дати додаткові роз'яснення у справі Міхеіла Саакашвілі українській стороні. У Грузії підтверджують, що в цій справі вже були контакти з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi.

"Сьогодні наш новий посол в Україні вручить копії вірчих грамот в МЗС України і, за необхідності, додаткову інформацію у справі Міхеіла Саакашвілі", - відповів міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані щодо видачі його Україні.

За його словами, особу можна видати, якщо вона вчинила кримінальний злочин у цій країні.

"Що стосується наших відносин з українцями, то у нас дуже хороші, плідні контакти. На рівні прем'єр-міністра, міністра закордонних справ у нас теж була комунікація з цього питання", - додав міністр.

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Він також підкреслив, що днями Міністерство закордонних справ України вже зверталося по роз'яснення щодо інциденту з Саакашвілі до грузинського посольства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України викликав посла Грузії через затримання Саакашвілі.

Колишнього президента затримали 1 жовтня після того, як той прибув у країну напередодні місцевих виборів. Саакашвілі утримується під вартою, оскільки відносно нього винесено вирок до тюремного ув'язнення.

МЗС України вже заявив про намір захищати його, оскільки він є українським громадянином.