УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8170 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
608 7
Грузія (1831) затримання (4312) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Сьогодні новий посол Грузії дасть Україні додаткову інформацію у справі Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Сьогодні новий посол Грузії дасть Україні додаткову інформацію у справі Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Новий посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі сьогодні може дати додаткові роз'яснення у справі Міхеіла Саакашвілі українській стороні. У Грузії підтверджують, що в цій справі вже були контакти з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi.

"Сьогодні наш новий посол в Україні вручить копії вірчих грамот в МЗС України і, за необхідності, додаткову інформацію у справі Міхеіла Саакашвілі", - відповів міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані щодо видачі його Україні.

За його словами, особу можна видати, якщо вона вчинила кримінальний злочин у цій країні.

"Що стосується наших відносин з українцями, то у нас дуже хороші, плідні контакти. На рівні прем'єр-міністра, міністра закордонних справ у нас теж була комунікація з цього питання", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі в країну, - прокурор Вепхвадзе

Він також підкреслив, що днями Міністерство закордонних справ України вже зверталося по роз'яснення щодо інциденту з Саакашвілі до грузинського посольства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України викликав посла Грузії через затримання Саакашвілі.

Колишнього президента затримали 1 жовтня після того, як той прибув у країну напередодні місцевих виборів. Саакашвілі утримується під вартою, оскільки відносно нього винесено вирок до тюремного ув'язнення.

МЗС України вже заявив про намір захищати його, оскільки він є українським громадянином.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И так понятно что это политическое преследование Михаэла .
показати весь коментар
04.10.2021 15:05 Відповісти
ясько - ты?)
показати весь коментар
04.10.2021 15:07 Відповісти
Назревает выбух.
показати весь коментар
04.10.2021 15:10 Відповісти
Чтобы назрел выбух, нужно сделать хороший вбух!
показати весь коментар
04.10.2021 15:40 Відповісти
Та ладно.
Не нужно никаких объяснений.
показати весь коментар
04.10.2021 15:13 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 15:19 Відповісти
Украинская сторона тоже даст пояснения по поводу его незаконного пересечения украинской государственной границы и содействия в этом украинских должностных лиц?
показати весь коментар
04.10.2021 23:37 Відповісти
 
 