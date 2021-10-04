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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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вибори (6590) Держдума (732) окупація (6526) паспорт (1134) Донбас (22348) Мамедов Гюндуз (102) ОРДЛО (320)

Україна має відкрити правовий фронт з документування насильницької паспортизації в ОРДЛО, а не обмежуватися заявою про недовіру до "виборів" у РФ, - Мамедов

Україна має відкрити правовий фронт з документування насильницької паспортизації в ОРДЛО, а не обмежуватися заявою про недовіру до

Україна не повинна обмежуватися лише заявою про недовіру до "виборів" у Держдуму РФ або нотою протесту, а відкрити новий правовий фронт боротьби або хоча б активізувати вже запущені процеси.

Про це пише у своєму блозі на УП заступник генпрокурора, кандидат юридичних наук Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна, ЄС, США, Велика Британія, Туреччина, Грузія не визнали результати "виборів" в Держдуму РФ через порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. Тож політична позиція цивілізованого світу зафіксована: це грубе порушення міжнародного права та українського законодавства.

Однак така політична позиція має бути підкріплена належною правовою оцінкою цих дій країни-агресора, а Україні надважливо розгорнути правовий фронт війни по напрямку протидії РФ в паспортизації наших громадян на Донбасі", - відзначає він.

За його словами, по-перше, українська правоохоронна система повинна налагодити системну документування фактів паспортизації на Донбасі з метою доведення її примусового характеру з боку окупаційних адміністрацій.

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Мамедов підкреслює, якщо автоматична і примусова паспортизація жителів Криму очевидна для світу, фактично закріплена в законодавстві РФ і вже зараз є предметом розгляду в Міжнародному суді ООН і ЄСПЛ, то факти загрозливо наростаючої нібито "добровільної" паспортизації наших громадян на Донбасі повинні бути задокументовані і повинні отримати належну правову оцінку.

"Така політика паспортизації не лише виклик для безпеки нашої країни та подальшої реінтеграції наших громадян з цих окупованих територій, але й виклик в контексті правової війни. Довести в судах порушення норм міжнародного права в цьому кейсі буде складніше, ніж в кримському. А значить це ще більше потребує якісної та фахової роботи національної системи правоохоронних органів, залучення відповідних експертів", - пише він.

Мамедов також висловив надію, що розпочата робота щодо дій РФ на Донбасі буде доведена до логічного фіналу і всі факти будуть передані до Міжнародного кримінального суду.

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По-друге, за його словами, важливо проаналізувати факти насильницької паспортизації жителів ОРДЛО на предмет можливих порушень Європейської конвенції про права людини.

"Тож в разі якісно задокументованих Україною доказів такої системної політики РФ з нав’язування свого громадянства мешканцям Сходу та оцінки його наслідків, це може також стати підставою для звернень в ЄСПЛ щодо цих порушень. Україні важливо загалом надати відповідну правову оцінку тому, що відбулося у вересні 2021 року у вигляді "волевиявлення" на наших окупованих територіях. Учасників подій, свідків і жертв більш, ніж достатньо, як і інформації. Це важливо як в контексті доведення в міжнародних судах наявності в нас війни саме з РФ на Донбасі, так і в контексті оцінки шкоди, до якої призводить така фактично примусова паспортизація", - продовжує він.

І, по-третє, за словами Мамедова, громадяни України на окупованих територіях повинні знати, що навіть маючи паспорт РФ, вони не втрачають громадянства і зв'язку з державою Україна. Примусова паспортизація, розгорнута РФ на всіх окупованих територіях, і її наслідки у вигляді знищення української ідентичності, депортацій і т.д. - це міжнародний злочин і українські органи прокуратури вже кваліфікували його як порушення законів і звичаїв війни.

Також читайте: Жителів ОРДЛО примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи звільненнями і "розмовами" в "МГБ", - правозахисники

"А, отже, жителі окупованих територій, які повинні робити складний вибір і отримувати паспорти країни-агресора - не злочинці, а постраждалі і їх не чекає кримінальне переслідування", - резюмував він.

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Топ коментарі
+1
Да и вообще больше шума нужно делать. Кацапы из пальца высывают океаны дерьма при желании.
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04.10.2021 15:17
+1
там еще есть работа?
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04.10.2021 15:25
+1
Ну ,а как там выживать ? Глупости говорите. Побросать дома,нажитое и выехать ? Вы станете переселенцев устраивать,обеспечивать жильем ? Конечно же нет. Ну и как им быть ? Не все хотели бардака. Далеко не все.
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04.10.2021 15:27
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Да и вообще больше шума нужно делать. Кацапы из пальца высывают океаны дерьма при желании.
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04.10.2021 15:17 Відповісти
А что такое "насильственная паспортизация"? Насильно приводят и приковывают паспорт наручниками?
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04.10.2021 15:17 Відповісти
Представь себе - с работы увольняют. И не устроишься без аусвайса.
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04.10.2021 15:19 Відповісти
Бедненькие, не дают им поработать на оккупантов с украинским паспортом.
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04.10.2021 15:22 Відповісти
Ну ,а как там выживать ? Глупости говорите. Побросать дома,нажитое и выехать ? Вы станете переселенцев устраивать,обеспечивать жильем ? Конечно же нет. Ну и как им быть ? Не все хотели бардака. Далеко не все.
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04.10.2021 15:27 Відповісти
Так в чём проблема? Оккупант разумеется выдаёт свои аусвайсы, на то он и оккупант. Не хочешь не бери, работай в своём огороде, где насилие?
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04.10.2021 15:30 Відповісти
Как быть учителю,врачу,инженеру,живущим в квартирах ? Не смешите.
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04.10.2021 15:34 Відповісти
По поводу огорода. - С шести соток за сезон можно выдавить максимум штуку евро )) И то,если будет качественный продукт без химии.
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04.10.2021 15:37 Відповісти
там еще есть работа?
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04.10.2021 15:25 Відповісти
Работа есть. Жизнь плохая. Но не критическая. Особой разницы с Украиной к сожалению нет. Учитывая коммуналку,газ,бензин и т.д. Кто приспособился добывать вторую пенсию ,вообще получается в лучшем положении от украинца.
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04.10.2021 15:30 Відповісти
враньё
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04.10.2021 15:43 Відповісти
Если вы про шахтеров,то да. Их вывозят на раху. Шахты закрываются. Заводы тоже полуживые. Но никто не возмущается. Запуганы.
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04.10.2021 15:54 Відповісти
Поясніть, що мається на увазі під насильницькою паспортизацією. Чи вимагают відмови від українського паспорту при видачі російського?
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04.10.2021 15:31 Відповісти
Бюджетників, вчителів, лікарів під погрозою звільнення примушують отримувати паспорти «ДНР» і Немитої Орди.
Українські паспорти не забирають.
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04.10.2021 16:01 Відповісти
Пфф хто б відмовився від зайвого паспорту? Теж мені насилля. Ще й дві пенсії мабуть можна отримувати.
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04.10.2021 16:11 Відповісти
Зеля сознательно замалчивал эту проблему, как ему Ермак и велел, в принципе, а то путя ещё расстроится, перемирие и так далее, ну знаете
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04.10.2021 16:31 Відповісти
Наші гівнополітики самі до цього не можуть додуматись.Взяли моду у задньоприводних европейців жалісно скавчати.А треба діяти професійно і жорстко
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04.10.2021 16:47 Відповісти
У генпрокурорши сейчас другая задача - как бы не слететь вслед за вице-президентом. Тот в Италии спрячется, а этой дорога в казённый дом может привести
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06.10.2021 10:02 Відповісти
 
 