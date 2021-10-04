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Новини
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митниця (1850) Острікова (45)

Імпорт виріс на 56%, але митна вартість знизилася на 3,5 мільярда гривень порівняно з 2020, - Острікова

Імпорт виріс на 56%, але митна вартість знизилася на 3,5 мільярда гривень порівняно з 2020, - Острікова

Митні органи не радують вересневими показниками. Тенденція зростання імпорту і зменшення митних зборів щодо цього імпорту залишається.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише екснардеп Тетяна Острікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевиконання плану у вересні було аж на 0,1%, або на 60 млн грн. При плані у 40,4 млрд грн, до Загального фонду Держбюджету зібрано 40,5 млрд грн. Це на 50% більше ніж минулого року (27,0 млрд грн). Але добре, що хоч є таке мінімальне перевиконання плану.

Однак є проблема: оподаткований імпорт з аналогічного періоду минулого року зріс на 56%.

У вересні 2020 року імпорт був $4,36 млрд, митні збори $1,23 млрд, податкове навантаження – 0,282 долара зборів на 1 долар оподаткованого імпорту.

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У вересні 2021 року він становив $6,82 млрд, при цьому митних платежів було зібрано на суму $1,79 млрд (на 46% більше відносно 2020), що відповідає податковому навантаженню у 0,262", - зазначила Острикова.

За її словами, якби митні збори зросли так само, як імпорт на 56%, то у вересні 2021 року було б додатково зібрано до бюджету $ 130 млн, або 3,5 млрд грн.

Ці "додаткові" гроші, наприклад, могли б дозволити Пенсійному фонду не збільшувати борг перед Казначейством, який у вересні знову виріс на 1,1 млрд грн.

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Топ коментарі
+6
Зате радують ларьки з контрабасом по всій Україні. У нас ларьок з контрабандними цигарками просто через дорогу від мусарки поряд з податковою. Хазяїн- батько одного зі ;Слуґ народа;.
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04.10.2021 15:31
+2
Какая таможня ,то малина воровская ... можно смело сажать ВСЕХ ,не ошибёшься ..
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04.10.2021 15:31
+2
Кого-то не радуют, а кого-то очень даже радуют.. налом!
Особенно офшорного уклониста....
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04.10.2021 15:33
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Зате радують ларьки з контрабасом по всій Україні. У нас ларьок з контрабандними цигарками просто через дорогу від мусарки поряд з податковою. Хазяїн- батько одного зі ;Слуґ народа;.
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04.10.2021 15:31 Відповісти
какой город?
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04.10.2021 15:32 Відповісти
Киев.
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04.10.2021 15:33 Відповісти
Киев, возле Кишени на Декабристов 2А есть такой же ларек с сигаретами по 27-40грн.
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04.10.2021 15:39 Відповісти
Українських митників всього-навсього до 10 тис. чол. Вони наповнюють 25-30% держбюджету. При цьому середня зарплата інспектора-митника трохи більше 10 тис. гривень. За ці гроші варто рвати попу? Якщо митний підрозділ перевиконує річний план по зборам/платежам, то на наступний рік план збільшують приблизно на таку ж суму, але не факт, що його знову вдасться виконати. За це варто рвати попу? Переатестації проводяться щороку, інколи двічі на рік. При цьому шансів у профі залишитися на роботі невеликі, адже місць мало, а блатних неуків дохріна. За таких умов варто рвати попу на роботі?
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04.10.2021 16:17 Відповісти
будь-яке місто, пане майор.
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04.10.2021 16:08 Відповісти
Тут надо выбирать, или борьба, или дешевые сигареты. В любом случае пострадает лох, который заплатит из своего кармана, и которому не достанется НХя при любых раскладах.
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04.10.2021 15:34 Відповісти
Нужно было в 2019 не бить горшки с табачными корпорациями. И налоги бы были и проблем меньше.
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Возле каждого метро на раскладках... Это пздц, такого еще не было
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04.10.2021 15:39 Відповісти
Какая таможня ,то малина воровская ... можно смело сажать ВСЕХ ,не ошибёшься ..
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04.10.2021 15:31 Відповісти
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04.10.2021 15:31 Відповісти
Остальное украдено. Диджитализация-что вы хотите?
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04.10.2021 15:33 Відповісти
Кого-то не радуют, а кого-то очень даже радуют.. налом!
Особенно офшорного уклониста....
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04.10.2021 15:33 Відповісти
Ну это они бюджет не радуют,а карманы зеленого ворья таки возрадовались.Слава Зе.
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04.10.2021 15:33 Відповісти
Зато"цены" нарид радуют все больше больше. Надеюсь, что кто голосовал по-приколу сейчас бьются в падучей от смеха.
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04.10.2021 15:33 Відповісти
так ведь поцЗедент санкции ввел против таможенников??
или ему ввели денег на Кипр таможенники??
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04.10.2021 15:36 Відповісти
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04.10.2021 15:37 Відповісти
Интересно, что по этому поводу думает господин ПУДРИК?
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04.10.2021 15:37 Відповісти
У господина пудрика треснуло его свинячье рыло. Как раз зашивают.
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04.10.2021 15:46 Відповісти
импорт вырос на 56% - сборы не увеличились. Таможня = Велике Будівництво.
Со всего, что попадает в их поле зрения зебилы стригут зеленую ставку в 40%.
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04.10.2021 15:37 Відповісти
Ьор
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04.10.2021 15:54 Відповісти
все iнше пiшло до каси Володимира Пандорського на боротьбу iз зубожiнням.
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04.10.2021 16:00 Відповісти
Дєнь ото дня растьот процент жироов у маслі...
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04.10.2021 16:19 Відповісти
То фсьо ФОПы без РРО "виноваты"! Это они не отчитываются за каждый проданный презерватив в налоговую и именно это толкает таможню брать взятки за контрабанду! Ох уж эти мне ФОП-овцы, вообще на них управы нет
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04.10.2021 16:58 Відповісти
 
 