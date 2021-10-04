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Разумков зможе показати себе як позафракційний: місце є, здається, в спортивному комітеті, - "слуга народу" Корнієнко

Разумков зможе показати себе як позафракційний: місце є, здається, в спортивному комітеті, -

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не думає, що фракція підтримає повернення до них Дмитра Разумкова, але вважає, що той зможе проявити себе як позафракційний депутат.

Про це Корнієнко заявив у Верховній Раді 4 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Думаю, що Дмитро Олександрович (Разумков. – Ред.) зможе попрацювати як позафракційний, показати себе, так би мовити, прийняти участь у дискусіях різних, комітет обрати собі – у нього буде таке право як позафракційного. У нас багато є квот в комітетах для позафракційних. Є, здається, у спортивному комітеті. Ну, тобто можна десь знайти собі місце", - заявив політик.

Він нагадав, що позафракційні депутати "мають широкий спектр прав на засіданнях – можуть обговорювати тимчасові слідчі комісії, записуватися на виступи, записуватися у пункт "Різне" по п’ятницях, записуватися на запитання до години запитань до уряду" тощо.

Також дивіться: Корнієнко пояснив відмову "Слуги народу" від зустрічі з Разумковим: Немає сенсу на це витрачати час. ВIДЕО

Корнієнко вважає, що цього достатньо для втілення "політичних дій".

На запитання, чи приймуть Разумкова, якщо він напише заяву з проханням включити його до "Слуги народу", Корнієнко сказав, що це вирішуватиме фракція голосуванням "70 на 30", але він на місці колег "після того, що вони чують на свою адресу останні 2 тижні", не підтримував би таке рішення.

Він також нагадав, що Разумков, коли його обрали спікером Ради, вийшов із фракції – як того вимагає регламент – за власним бажанням у зв’язку з обранням на посаду. Корнієнко додав, що треба перевірити, чи є такий вихід з фракції підставою для зняття мандату з’їздом партії.

Водночас він підкреслив, що у будь-якому випадку рішення прийматиме не він, а з’їзд партії. Крім того є ще позиція Центральної виборчої комісії, яка "показує себе як політично неупереджена".

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Топ коментарі
+12
Человека, который очень помог привести вазеленского к власти, просто обсмеивают и унижают. Это треш просто, если они так к единомышленникам относятся. Можно себе только представить как они в личном общении обсирают мудрый нарит
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04.10.2021 15:36
+10
А ведь Димуля шел 1-м номером от слуг урода.А сейчас эти слуги его в говно мордой макают.
Даже такое ничтожество как Корниенко пытается пнуть.
Ну ничего,Дима,запишешся на выступление пункт "Разное" по пятницах и будешь клеймить позором однопартийцев.
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04.10.2021 15:47
+8
Достал уже этот тупорылый колхозник своими рассуждениями... И ведь оно реально мнит себя большой политической фигурой. Как же деградировал украинский политикум....
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04.10.2021 15:53
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04.10.2021 15:34 Відповісти
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04.10.2021 15:34 Відповісти
Насрать на выробков. Всех в одну яму и зарыть.
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04.10.2021 15:34 Відповісти
Посмотрим где вы будете в каких комитетах когда Разумков вас сливать начнет! Деятели))
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04.10.2021 15:35 Відповісти
не начнет, они все одинаковые и ломбардщик разумков, тоже говно
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Вот и будем наблюдать жизнь пауков в банке. Только один паук поумнее всех.
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04.10.2021 15:40 Відповісти
разум за разум зашел, перемудрил разумков
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04.10.2021 15:35 Відповісти
Ты не сильно ерепенься,корниенко. Тебя так же попользуют и выкинут.
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04.10.2021 15:35 Відповісти
а кого не попользовали и не выкинули? вечных нет
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04.10.2021 15:36 Відповісти
Человека, который очень помог привести вазеленского к власти, просто обсмеивают и унижают. Это треш просто, если они так к единомышленникам относятся. Можно себе только представить как они в личном общении обсирают мудрый нарит
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04.10.2021 15:36 Відповісти
А ведь Димуля шел 1-м номером от слуг урода.А сейчас эти слуги его в говно мордой макают.
Даже такое ничтожество как Корниенко пытается пнуть.
Ну ничего,Дима,запишешся на выступление пункт "Разное" по пятницах и будешь клеймить позором однопартийцев.
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04.10.2021 15:47 Відповісти
Достал уже этот тупорылый колхозник своими рассуждениями... И ведь оно реально мнит себя большой политической фигурой. Как же деградировал украинский политикум....
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04.10.2021 15:53 Відповісти
Любить наш мудрий нарід жаліти страдальцев. От і цього разу, розпинають привселюдно "мальчіка в трусіках", а мудрий нарід такий- " но што же ето такоє, дакактак можно своєго же, і под зад... ". А особливо " просвєтльонні" адепти кінця єпохи зубожіння, палко підтримують своїх слуг у питанні виявлення та ліквідації внутрішніх ворогів турборежимних рехворм...Реаліті-шоу для зубожілих...
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04.10.2021 15:59 Відповісти
З неякісними дітьми з Третяковою нічого робить не будите
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04.10.2021 16:06 Відповісти
да, хамству нет предела. Чувствуют себя вершителями судеб на Олимпе. А сами просто ОПГ
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04.10.2021 16:37 Відповісти
Корниенко, очевидно, не знает что брошенный бумеранг возвращается...
Каждый высер моносброда и его представителей играет Разумкову в плюс, а моносброду в минус
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04.10.2021 19:09 Відповісти
Почему-то кажется, что Разумков переживет Корниенко и ЗЕ в политике.
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04.10.2021 20:49 Відповісти
 
 