Прихильники Саакашвілі вийшли з протестом під будівлю в'язниці в Руставі, вимагаючи звільнити експрезидента Грузії
Прихильники опозиції в Грузії проводять в ці години акцію біля в'язниці в місті Руставі з вимогою звільнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Люди на акції тримають в руках державні прапори Грузії і скандують: "Міша", "Міша". Кількість учасників акції збільшується, багато хто з них прибув у Руставі на автомобілях.
"Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії не для того, щоб його екстрадували в Україну. Він прибув для боротьби з антинародним режимом. Дуже скоро він буде на волі. Сотні тисяч людей вийдуть на вулиці з вимогою його звільнення", - сказав журналістам Петро Цискарішвілі, учасник акції, один з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух", неофіційним лідером якої є Саакашвілі.
Периметр в'язниці оточений поліцейським кордоном, інцидентів не було.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України викликав посла Грузії через затримання Саакашвілі.
Колишнього президента затримали 1 жовтня після того, як той прибув у країну напередодні місцевих виборів. Саакашвілі утримується під вартою, оскільки відносно нього винесено вирок до тюремного ув'язнення.
МЗС України вже заявив про намір захищати його, оскільки він є українським громадянином.
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Mishka-Podkidysh uzhe ne tot.
шах и мат
Ну еще максимум месяц о нем будут писать...и на этом все закончится...
Мишка сам..по дурости своей ...попал по полной...