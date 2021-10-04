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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1831) протест (2377) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Прихильники Саакашвілі вийшли з протестом під будівлю в'язниці в Руставі, вимагаючи звільнити експрезидента Грузії

Прихильники Саакашвілі вийшли з протестом під будівлю в'язниці в Руставі, вимагаючи звільнити експрезидента Грузії

Прихильники опозиції в Грузії проводять в ці години акцію біля в'язниці в місті Руставі з вимогою звільнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Люди на акції тримають в руках державні прапори Грузії і скандують: "Міша", "Міша". Кількість учасників акції збільшується, багато хто з них прибув у Руставі на автомобілях.

"Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії не для того, щоб його екстрадували в Україну. Він прибув для боротьби з антинародним режимом. Дуже скоро він буде на волі. Сотні тисяч людей вийдуть на вулиці з вимогою його звільнення", - сказав журналістам Петро Цискарішвілі, учасник акції, один з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух", неофіційним лідером якої є Саакашвілі.

Периметр в'язниці оточений поліцейським кордоном, інцидентів не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні новий посол Грузії дасть Україні додаткову інформацію у справі Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України викликав посла Грузії через затримання Саакашвілі.

Колишнього президента затримали 1 жовтня після того, як той прибув у країну напередодні місцевих виборів. Саакашвілі утримується під вартою, оскільки відносно нього винесено вирок до тюремного ув'язнення.

МЗС України вже заявив про намір захищати його, оскільки він є українським громадянином.

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Топ коментарі
+6
Плювати на істеричку.
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04.10.2021 15:37
+5
Подивимось на реальну підтримку, якщо за нього вийде 300 000, буде дивно, де вони були на виборах?
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04.10.2021 15:53
+4
может он давно тю тю, улетел
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04.10.2021 15:38
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04.10.2021 15:37 Відповісти
наверна мышка посидит
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04.10.2021 15:38 Відповісти
может он давно тю тю, улетел
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04.10.2021 15:38 Відповісти
Свободу опозиции ! ))
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04.10.2021 15:40 Відповісти
он видимо понял что Украина обречена. а в Грузии есть шансы. и как здравомыслящий человек выбрал дорогу, где будет результат.
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04.10.2021 15:42 Відповісти
Ну да, у них з Навальним буде один результат.
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04.10.2021 15:48 Відповісти
время покажет. грузия не россия. там ворота тюрьмы быстро выломают. вот выйдет тысяч 300 людей и что? кто и как их остановит? грузины не росияне и не мыши. они долго жевать сопли не будут...
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04.10.2021 15:51 Відповісти
Подивимось на реальну підтримку, якщо за нього вийде 300 000, буде дивно, де вони були на виборах?
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04.10.2021 15:53 Відповісти
Speshu otmetit, chto v realnosti, seichas v podderzhku Mishiko vishlo okolo 150 chelovek
Mishka-Podkidysh uzhe ne tot.
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04.10.2021 16:29 Відповісти


шах и мат
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15.10.2021 14:42 Відповісти
Парасюки з Семенченками підтягнулись.
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04.10.2021 15:44 Відповісти
Зачем? Вечный борец должен иногда отдыхать на нарах.
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04.10.2021 15:46 Відповісти
И сколько там собралось? Сотня хоть есть?
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04.10.2021 15:51 Відповісти
Та це вже "збитий льотчик", при цьому ще й парашут не розкрився.
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04.10.2021 15:53 Відповісти
Про мишу уже можно начать забывать...
Ну еще максимум месяц о нем будут писать...и на этом все закончится...
Мишка сам..по дурости своей ...попал по полной...
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04.10.2021 16:02 Відповісти
правильно. молодцы.
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04.10.2021 16:35 Відповісти
главное их не трогать
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04.10.2021 17:09 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрме 😆👍🏼
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04.10.2021 17:24 Відповісти
 
 