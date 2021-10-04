Прихильники Саакашвілі вийшли з протестом під будівлю в'язниці в Руставі, вимагаючи звільнити експрезидента Грузії

Прихильники опозиції в Грузії проводять в ці години акцію біля в'язниці в місті Руставі з вимогою звільнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Люди на акції тримають в руках державні прапори Грузії і скандують: "Міша", "Міша". Кількість учасників акції збільшується, багато хто з них прибув у Руставі на автомобілях.

"Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії не для того, щоб його екстрадували в Україну. Він прибув для боротьби з антинародним режимом. Дуже скоро він буде на волі. Сотні тисяч людей вийдуть на вулиці з вимогою його звільнення", - сказав журналістам Петро Цискарішвілі, учасник акції, один з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух", неофіційним лідером якої є Саакашвілі.

Периметр в'язниці оточений поліцейським кордоном, інцидентів не було.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України викликав посла Грузії через затримання Саакашвілі.

Колишнього президента затримали 1 жовтня після того, як той прибув у країну напередодні місцевих виборів. Саакашвілі утримується під вартою, оскільки відносно нього винесено вирок до тюремного ув'язнення.

МЗС України вже заявив про намір захищати його, оскільки він є українським громадянином.