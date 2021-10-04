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Новини Відставка Разумкова
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ВР (14812) відставка (1455) Разумков Дмитро (1526)

Разумков вважає "об'єктивно неможливим" розгляд питання про його відставку з поста спікера Ради на поточному тижні

Разумков вважає

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що об'єктивно питання про відкликання його з посади спікера не може з'явитися на порядку денному поточного тижня.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Об'єктивно - ні (поточного тижня це питання не може з'явитися – ред.). Навіть якщо сьогодні надійдуть підписні, то фізично виконати аудит Рахункової з кошторису, провести звіт голови до кінця тижня і роздати його не пізніше двох днів до розгляду питання на засіданні Верховної Ради об'єктивно неможливо", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Водночас він наголосив, що не затягуватиме з винесенням цього питання на розгляд у парламенті.

Також читайте: Арахамія переконаний, що за відставку Разумкова проголосує понад 240 нардепів, - спікер "СН" Палійчук

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала 150 необхідних підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" повідомило, що депутатська фракція "Слуга народу" розглядає віце-спікера Руслана Стефанчука єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Разумкова з цієї посади.

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Топ коментарі
+7
Сериал "Закон урода" продолжает пополняться новыми сериями...
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04.10.2021 15:49
+4
Этот жабогадюкинг мне определённо нравится
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04.10.2021 15:41
+4
Используя законные средства просто заставь гнид следовать закону во всех сферах по всей стране - и фсё - ты войдёшь в историю.
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04.10.2021 15:53
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Дайте еще недельку приборохлиться, а то внукам не хватит)
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04.10.2021 15:38 Відповісти
все у зеленых присуг фейковое
и законы,и санкции и отстаки..
иллюзия обмана
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04.10.2021 15:40 Відповісти
Этот жабогадюкинг мне определённо нравится
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04.10.2021 15:41 Відповісти
Давай Димон, иди с добром!)
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04.10.2021 15:41 Відповісти
смотри, опять не промахнись, завтра и исключат
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04.10.2021 15:41 Відповісти
Якось вже ВР відсторонювала Ткаченка О.М. Ото цирк був...
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04.10.2021 15:43 Відповісти
Сериал "Закон урода" продолжает пополняться новыми сериями...
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04.10.2021 15:49 Відповісти
Хоть и не люблю я Димона - но ща на его стороне.
Димон, ипи мозги гнидам-однопартейцам - пусть на гавно исходят. И твой авторитет будет расти.
Назло гандонам сиди и требуй соблюдения законов - всё что от тебя требуется.
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04.10.2021 15:52 Відповісти
Используя законные средства просто заставь гнид следовать закону во всех сферах по всей стране - и фсё - ты войдёшь в историю.
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04.10.2021 15:53 Відповісти
думаю его шаги по вхождению в историю еще впереди
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04.10.2021 19:03 Відповісти
оце так, виδлядок, який допоміг іншому виδлядку стати президента щось там варнякає про регламент? Митянчик, а що там по турборежиму? Чи не ти, падло його придумав?
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04.10.2021 15:53 Відповісти
Та не - то твои зе-гниды его придумали...
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04.10.2021 15:54 Відповісти
мої? випий таблетку!
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04.10.2021 16:42 Відповісти
ну так а чего ж ты на Димона гонишь? Димон ща требует соблюдения закона - этим мешает ускоренному узурпированию власти.
Ситуативный союзник. Враг моаго врага - мой друг.
А ты на чьи жернова льёшь? (риторический вопрос - еднаймося)
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04.10.2021 17:27 Відповісти
спиратися на гнилу істоту? Це не той план який нам потрібен
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04.10.2021 17:35 Відповісти
использовать в своих целях...
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04.10.2021 18:12 Відповісти
у чому конкретно полягая твоя пропозиція? Діяти по Закону чи по ЗЕкону? Адже третього не дано
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04.10.2021 19:05 Відповісти
От цікаво, які ж то виδлядки тих виδлядків у владу привели?
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04.10.2021 15:58 Відповісти
Смішно, коли боти свиночолого захищають соратника зелешмарклі.
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04.10.2021 16:44 Відповісти
Просте ж запитання, а тобі знову сивочолий в штани насрав. І коли ж то він то встигає? До речі, ти сам, придурку, їх тими виδлядками назвав. Ну тих, хто тим виδлядкам допоміг прийти у владу. Вже й не пам`ятаєш? А що так, проблеми? О тож...
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04.10.2021 16:48 Відповісти
ага, бо тілько зеленорилі ще тримаються за офшорногоо зрадника- тупенько так, за темниками ,,, І так сойдьот - вони себе скро усі скопом потоплять... ОПУщені Подоляки їм у поміч
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04.10.2021 19:35 Відповісти
ZE-свинорилим краще стулити пельку бо в них хто не шанує ЗЕлупу завжди порохобот.
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04.10.2021 20:48 Відповісти
А для большевицького монозброду пофіг та об`єктівність. От захочуть і зроблять. Їм плювати на регламент, закон і, ваагалі, на ту ВР. Як з ОПи накажуть, так і буде.
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04.10.2021 15:57 Відповісти
а там гульк - тоже й белингкет разродиться, й що, Разумков залишить Україну на зрадників ?
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04.10.2021 19:33 Відповісти
Мені чхати на Разумкова, але Зеленський його відсторонить від посади бо є сраколизи з довшими та приємнішими для зеленої дупи язиками.
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04.10.2021 20:44 Відповісти
 
 