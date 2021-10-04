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арешт (2497) побиття (891) Нацполіція (14874) суд (11499) Чернігів (766) запобіжний захід (452)

Суд заарештував на 2 місяці першого підозрюваного в смертельному побитті поліцейського в Чернігові, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 4 жовтня, Деснянський районний суд Чернігова обрав 17-річному підозрюваному у вбивстві поліцейського запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Також сьогодні суд обирає запобіжний захід ще трьом підозрюваним у смертельному побитті поліцейського й одному підозрюваному в грабежі, який забрав сумку одного з потерпілих.

Суд заарештував на 2 місяці першого підозрюваного в смертельному побитті поліцейського в Чернігові, - Нацполіція 01

Нагадаємо, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесні ушкодження двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, в результаті чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьом хлопцям повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського в Чернігові, - прокуратура

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Топ коментарі
+20
Вони більше не повинні жити серед людей,
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04.10.2021 16:07
+20
По перше вони були у цивільному ,і тут ніхто не захищає поліцаїв,а питання в тому що так по звірячому не можна і таке не можна пробачати а карати довічним позбавленням волі не залежно від того кого вони вбили. Вони вже ніколи не стануть людьми.
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04.10.2021 16:46
+16
Даже моя буйная фантазия сейчас не способна подсказать мне как именно я умертвлял бы это зверье, но я бы извратился на все 1000%.😬
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04.10.2021 15:55
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Почему не ночной домашний арест? Тем мусорам которые расстреливали людей на Майдане им ночной домашний арест или подписку давали. То же самое касается чиновников убивавших людей.
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04.10.2021 15:47 Відповісти
по качану
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04.10.2021 17:14 Відповісти
Даже моя буйная фантазия сейчас не способна подсказать мне как именно я умертвлял бы это зверье, но я бы извратился на все 1000%.😬
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04.10.2021 15:55 Відповісти
Хлопцям.. Треба ордени. Дати.. За знешкодження 2 представників особливо небезпечного ОЗУ,, поліціція'' на руках яких бвиства пасажирів автомотранспорту з бойової зброї, ізнасилування в віділку і кагарлику, розстріл дітей на дитячих площадках.. Та багато інших злочинів.. І повірте героїв ставатиме більше
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04.10.2021 16:24 Відповісти
И все это совершили эти двое, да дебилушка?
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04.10.2021 16:39 Відповісти
Родич цих малолітніх паскуд?
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04.10.2021 16:50 Відповісти
На хлопчика чекають цікаві два місяці, менти не пробачать.
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04.10.2021 15:58 Відповісти
А ти б пробачив?
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04.10.2021 16:09 Відповісти
Та ні напевне.
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04.10.2021 16:15 Відповісти
То тоді коли убють наступних мусорів, не треба дивуватися
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04.10.2021 16:26 Відповісти
Вони більше не повинні жити серед людей,
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04.10.2021 16:07 Відповісти
На зону этот урод "заедет" на белом коне, к сожалению... Там такая статья (убийство полицейского) в почёте.
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04.10.2021 16:12 Відповісти
Дожити ще треба до зони.
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04.10.2021 16:16 Відповісти
Дожити дадуть, але опустять. І вже 15 років в статусі "опущеного" оце і буде "настоящая жізнь і смєрть Хоакіно Мурієти".
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04.10.2021 19:39 Відповісти
Якщо отримають довічне,то нема ніякої різниці кого вбили,а в перспективі що так воно і буде,бо судді за мусорів карають більше.До великого жалю у нас життя коштує по різному.
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04.10.2021 16:22 Відповісти
Зараз вже цих всіх панятій майже немає.
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04.10.2021 16:40 Відповісти
не факт
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04.10.2021 17:22 Відповісти
Такі молоді і такі жорстокі і знають, як убивати.
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04.10.2021 16:23 Відповісти
Просто мусора дуже наглі... Чомусь до цього часу вони кікого не убивали..
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04.10.2021 16:27 Відповісти
Тобі потрібно негайно пройти психічну перевірку, у тебе явно з головою проблеми.
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04.10.2021 16:58 Відповісти
А що там знати? Це ж не математика - удар з ноги 20 разів в голову і отримаєш труп.
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04.10.2021 19:41 Відповісти
Очень хотел на его рожу посмотреть …
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04.10.2021 16:27 Відповісти
шестеро п'яних малоліток, шестеро зкацапленого непотребу побили до смерті поліцейських, які зробили їм зауваження поводитися тихіше в супермаркеті

30-річний капітан поліції Артур Єрохін з сім'єю
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04.10.2021 16:30 Відповісти
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04.10.2021 16:32 Відповісти
полосочка у пацанів змістилась з уголока на очі.
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04.10.2021 17:17 Відповісти
вот не знаю сути, но просто так как побили НЕ бьют.

либо копьі бьіковали по своей привьічке, либо сделали крупную подлянку людям, ибо на моей памяти куча раз копьі убивали людей просто так- они думали что они боги...
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04.10.2021 16:39 Відповісти
По перше вони були у цивільному ,і тут ніхто не захищає поліцаїв,а питання в тому що так по звірячому не можна і таке не можна пробачати а карати довічним позбавленням волі не залежно від того кого вони вбили. Вони вже ніколи не стануть людьми.
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04.10.2021 16:46 Відповісти
А чи були вони людьми? Ці шакалята любого затопчуть,хто їм не сподобається.А тим,хто почне співати про те,що "Это же дети или 4 парней" я їм бажаю зустріти таких"детей-виродків"в нічний або вечірній час ...Тоді вони на собі відчують що таке ці "дети"...Думаю,що думка в цих "захисників" радикально зміниться...
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04.10.2021 19:56 Відповісти
У тебя какой-то неконтролируемый поток сознания: "быковали, подляны, убивали просто так". Явно ищешь повод оправдать звериное убийство лежачего человека, "правильной" дорогой идешь.
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04.10.2021 17:04 Відповісти
ми так і далі думаємо
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04.10.2021 17:20 Відповісти
ти *******. БАЖАЮ ТОБІ ВІДЧУТИ ТЕ САМЕ, ЩО ВІДЧУЛИ ТІ ''БИКОВАВШИЕ МУСОРА'', *******.
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04.10.2021 19:10 Відповісти
Увага, на відео є жорстокі кадри!

вбивство -


https://radiotrek.rv.ua/news/u-chernigovi-pidlitki-do-smerti-zabili-policeyskogo-use-znimali-na-telefon-video-18_277036.html
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04.10.2021 18:37 Відповісти
Судить нужно всех шестерых! А не только тех кто бил. Если вы хоть раз были в драке против большего количества людей, то знаете что даже так называемые свидетели обычно помогают в драке тем кто непосредственно бьет+подначивают+потом еще могут помочь добить когда все сделано другими
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04.10.2021 18:44 Відповісти
Цей біомусор повинен бути утілізований як сміття!!! І не важливо над ким вони глумилися, били, вбивали...
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04.10.2021 19:02 Відповісти
ПОДОНКИ УБЛЮДОШНЫЕ!!!
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04.10.2021 19:06 Відповісти
Сколько же дебилов отмороженных в нашей стране...
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04.10.2021 19:15 Відповісти
Якщо поліцейські (всі) залишать в живих винних то вони самі собі підписують вирок. В усьому світі не вбивають поліцейських не тому що їх ******* або поважають а тому що смерть за це завжди невідворотна. Так що батьки мають останні шанси попрощатись з тими мудаками яких виростили.
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04.10.2021 19:48 Відповісти
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04.10.2021 20:38 Відповісти
Цікаво. А що сталось? Нещодавно було, що вкрали 100 міліонів і застава смішна. А буває що і вбили когось і домашній арешт. А якщо стане відомо, що хтось з хлопців тих вболівальник Динамо? Прийдеться ж відпускати. Тобто тут ще нічого не зрозуміло. Звертався нещодавно в поліцію з заявою про злочин, так реєструють все, як звернення громадянина і щоб справу порушити треба в суд писати місяць заяви. А потім все одно нічого не роблять. Податки деруть гігантські. Зарплати в мєнтов не маленькі. Результат їх діяльності нульовий. І ще. В 01.00 ночі 17 ти річні хлопці не мають бути вдома? Якщо їм можна бухати до першої ночі, то чому дивуватись, що вони когось вбивають, час від часу. Якось все не так в Україні. Неправильне життя .
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04.10.2021 20:46 Відповісти
Пацан к успеху шел. Теперь походу вся жизнь по тюрьмам пройдет.
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04.10.2021 22:34 Відповісти
Надеюсь малописькам вкатают по полной.
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04.10.2021 22:39 Відповісти
 
 