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Харківщина вже завтра може опинитися в "червоній" зоні карантину: в області критичні показники госпіталізації, - облцентр з контролю хвороб

Харківщина вже завтра може опинитися в

У Харківській області вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічні показники, за якими визначають зону карантину. Тому вже завтра регіон може перейти в "червону" зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Объектив".

За словами директора Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любові Махоти, в регіоні перевищені показники виявлення нових випадків, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

"Коефіцієнт виявлення перевищено два дні поспіль, і на сьогодні становить 21,4% за критичного 20%. За рівнем госпіталізації, за критичного 60% ми маємо сьогодні 68,8%. Цей показник також перевищено другий день поспіль", - сказала вона.

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Водночас лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%.

Як зазначила Махота, для переходу в "червону" зону карантину потрібно, щоб два показники були перевищені два дні поспіль. Якщо завтра ситуація не покращиться, то Держкомісія ТЕБ та НС розгляне питання перекладу Харківської області в "червону" зону.

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Так оно и не удивительно. Был недавно в Харькове. Транспорт битком набит, а в масках единицы. Логично всё.
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04.10.2021 15:54 Відповісти
учебные заведения не закрывать, ещё не всю заразу разнесли дети, в аптеках плохие отчисления и маски плохо продаются.
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04.10.2021 16:01 Відповісти
Робяты, вы озвучивайте, что критическая госпитализация в Харькове возникнет уже при числе заболевших порядка 700 человек на полутора миллионный город. Ибо всего койкомест Вы выделили 920. Но в процентах естественно это смотрится страшнее.
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04.10.2021 16:08 Відповісти
В дитячій клінічній лікарні Львівської області "Охматдит" наразі лікуються 41 хвора на коронавірус дитина. Це рекордна кількість для закладу за увесь час пандемії.

Про це пише https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Україна з посиланням на https://www.facebook.com/OHMATDYTLVIV/posts/4160728070723525 пресслужбу лікарні.

"41 дитина з підтвердженим COVID-19 - це наш рекорд за увесь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років", - пише пресслужба.
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04.10.2021 22:02 Відповісти
tZE inform


@tZEinform



Сообщаем Зеленскому\Ляшко\Кузину В одессе закончились места в реанимационных отделениях больниц по COVId-19 Нет кислорода.



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04.10.2021 18:21 Відповісти
Проблема,как и по всей Украине! Закрыли,все,что можно,оставив несколько больниц в областных центрах,и по логике вещей,диспетчер должен направлять скорые с больными в свободные отделения,но почему то направляют именно туда,где уже больницы физически не могут оказать услуги, а другие отделения полупустые.Все для красивой картинки о переполненных больницах.Есть изменившийся вирус,есть пневмонии,но если бы остались в райцентрах отделения,и там бы спокойно оказывали помощь,то никто бы и не заметил,что какая то эпидемия.А так,Капец!!! Больницы переполнены!!!
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05.10.2021 06:46 Відповісти
В течении последних двух_трех месяцев в харьковской области,полная вакханалия на газовом рынке,неизвестные суммы оплаты за газ взятые с потолка,на сайте 104ua несколько месяцев обслуживание,никакой информации по показаниям,что передавал,очереди,жалобы...Я грешным делом подумал! Что скоро Харьковщина станет красной зоной.Похоже,что так. Следует ограничить свободу передвижения,пусть сидят дома,не бегают и не выясняют.
Газ-это бизнес серьезных людей.Короновирус вам в помощь.
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05.10.2021 06:18 Відповісти
 
 