Харківщина вже завтра може опинитися в "червоній" зоні карантину: в області критичні показники госпіталізації, - облцентр з контролю хвороб
У Харківській області вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічні показники, за якими визначають зону карантину. Тому вже завтра регіон може перейти в "червону" зону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Объектив".
За словами директора Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любові Махоти, в регіоні перевищені показники виявлення нових випадків, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.
"Коефіцієнт виявлення перевищено два дні поспіль, і на сьогодні становить 21,4% за критичного 20%. За рівнем госпіталізації, за критичного 60% ми маємо сьогодні 68,8%. Цей показник також перевищено другий день поспіль", - сказала вона.
Водночас лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%.
Як зазначила Махота, для переходу в "червону" зону карантину потрібно, щоб два показники були перевищені два дні поспіль. Якщо завтра ситуація не покращиться, то Держкомісія ТЕБ та НС розгляне питання перекладу Харківської області в "червону" зону.
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Про це пише https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Україна з посиланням на https://www.facebook.com/OHMATDYTLVIV/posts/4160728070723525 пресслужбу лікарні.
"41 дитина з підтвердженим COVID-19 - це наш рекорд за увесь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років", - пише пресслужба.
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