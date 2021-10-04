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Арахамія переконаний, що за відставку Разумкова проголосує понад 240 нардепів, - спікер "СН" Палійчук

Арахамія переконаний, що за відставку Разумкова проголосує понад 240 нардепів, - спікер

Глава фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія переконаний, що за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова в сесійній залі проголосує понад 240 народних депутатів.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі спікер політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, під час проведення "Великої фракції" в Трускавці за колективною ініціативою народних депутатів про відкликання Разумкова з посади спікера було зібрано 197 підписів. Збір підписів триває і в Києві.

"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку спікера парламенту в сесійній залі набере понад 240 голосів народних депутатів", - зазначила Палійчук.

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Нагадаємо, 30 вересня Арахамія зробив запит у Раді на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.
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Топ коментарі
+5
Несмотря на ранее принятый депутатами «Слуги народа» и утвержденный главарем политсовета фракции Д. Арахамия закон о «Великой Зеленой Омерте», один смелый человек, из присутствовавших на закрытой части выступления Зеленского в Трускавце, все же по большому секрету поведал автору текста о наименее секретной его части, а именно: Президент Заявил, что Украина снова должна стать космическим государством. В частности рассказал о разработанной в ОП программе исследования и покорения Луны «Артемида», о которой он упоминал во время своего визита в США. Программа в частности предусматривает отправку уже в 24г на нашу спутник первой женщины, депутатки-лунатички, но, к сожалению, фамилию будущей героини пока называть отказался. (при этом рассказчик заметил, как зарделись румянцем щеки, сидящей в первом ряду М.Безуглой).Но главное - это то, что к концу 22г, максимум в первой декаде 23го, на Луне в условиях пониженной грвитации начнется производство отечественной инновационной вакцины от Covid-19, которая, в отличие от всяких пфайзеров и модерн, не только не будет давать осложнений, но и будет вызывать ощущение прилива сил, эйфории и легкости в мыслях сроком минимум на три месяца.(Министр здравоохранения В.Ляшко гордо покивал головой). Изюминкой нашей вакцины будет так же то, что она уже после второй дозы гарантированно будет вызывать у вакцинированного (а возможно и у вируса) стойкое пожизненое привыкание, что не позволит всяким антиковидникам по своему усмотрению легко соскакивать с государственной иглы! За короткий срок эта вакцина вытеснит с рынка всех конкурентов и будет поставляться в Европу по освободившейся от газа украинской трубе, что наполнит бюджет и позволит наконец поднять минимальную зарплату учителям до обещанных 4000$. К реализации программы приступят сразу же по окончании посадки миллиарда деревьев и вводе в эксплуатацию последнего из 10 тысяч спортивных майданчиков. В конце выступления президент добавил, что единственным препятствием для реализации его проектов является господин Разумков и предложил депутатам немедленно начать ставить свои подписи за его ликвидацию. Зал ответил продолжительными и бурными аплодисментами.
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04.10.2021 16:05
+4
свыше 240 -вряд ли. 236-точно. "На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. "общак" Офиса Зеленского составляет до 80 миллионов доларов ежемесячно, - Лерос.
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04.10.2021 16:10
+3
мені до х-я цей Разумков,але мені було б цікаво подивитись на цей ЗЕлений кагал після того,якщо голосування не набере достатьньої кількості голосів.
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04.10.2021 16:08
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А сколько ты работал и где? ))) 2000 Это пособие для тех, кто не работал ни единого дня.
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04.10.2021 16:06 Відповісти
2200 по инвалидности. стажу 37 лет. если учесть что по инвалидности платится 40% от нормальной пенсии,то моя будет 5500...но это если доживу. и если сейчас это ничего,то через пару лет вообще ноль.

а многие кто имеет стаж 35-45 лет,получают пенсию 3500-4500.
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04.10.2021 16:12 Відповісти
всі слуги не те що в очко цьомкають олігархів, вони після того як прилипли до гівна під назвою слуга норода язика звідти і не виймають!
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04.10.2021 16:06 Відповісти
- Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштанниках… (с)
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04.10.2021 16:04 Відповісти
Несмотря на ранее принятый депутатами «Слуги народа» и утвержденный главарем политсовета фракции Д. Арахамия закон о «Великой Зеленой Омерте», один смелый человек, из присутствовавших на закрытой части выступления Зеленского в Трускавце, все же по большому секрету поведал автору текста о наименее секретной его части, а именно: Президент Заявил, что Украина снова должна стать космическим государством. В частности рассказал о разработанной в ОП программе исследования и покорения Луны «Артемида», о которой он упоминал во время своего визита в США. Программа в частности предусматривает отправку уже в 24г на нашу спутник первой женщины, депутатки-лунатички, но, к сожалению, фамилию будущей героини пока называть отказался. (при этом рассказчик заметил, как зарделись румянцем щеки, сидящей в первом ряду М.Безуглой).Но главное - это то, что к концу 22г, максимум в первой декаде 23го, на Луне в условиях пониженной грвитации начнется производство отечественной инновационной вакцины от Covid-19, которая, в отличие от всяких пфайзеров и модерн, не только не будет давать осложнений, но и будет вызывать ощущение прилива сил, эйфории и легкости в мыслях сроком минимум на три месяца.(Министр здравоохранения В.Ляшко гордо покивал головой). Изюминкой нашей вакцины будет так же то, что она уже после второй дозы гарантированно будет вызывать у вакцинированного (а возможно и у вируса) стойкое пожизненое привыкание, что не позволит всяким антиковидникам по своему усмотрению легко соскакивать с государственной иглы! За короткий срок эта вакцина вытеснит с рынка всех конкурентов и будет поставляться в Европу по освободившейся от газа украинской трубе, что наполнит бюджет и позволит наконец поднять минимальную зарплату учителям до обещанных 4000$. К реализации программы приступят сразу же по окончании посадки миллиарда деревьев и вводе в эксплуатацию последнего из 10 тысяч спортивных майданчиков. В конце выступления президент добавил, что единственным препятствием для реализации его проектов является господин Разумков и предложил депутатам немедленно начать ставить свои подписи за его ликвидацию. Зал ответил продолжительными и бурными аплодисментами.
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04.10.2021 16:05 Відповісти
а може той поц-Зе-дент онука Льоні-Космоса??
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04.10.2021 16:17 Відповісти
Да ты,Агрохимия,даже не сомневайся.У вас в партии все мрази как на подбор.Проголосуют единогласно.А если доплатишь,то проголусуют два раза.
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04.10.2021 16:06 Відповісти
мені до х-я цей Разумков,але мені було б цікаво подивитись на цей ЗЕлений кагал після того,якщо голосування не набере достатьньої кількості голосів.
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04.10.2021 16:08 Відповісти
свыше 240 -вряд ли. 236-точно. "На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. "общак" Офиса Зеленского составляет до 80 миллионов доларов ежемесячно, - Лерос.
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04.10.2021 16:10 Відповісти
Що зе за козак з таким дивним прізвищем?? Хто за нього голосував??
Та це абізяна з Сухумського абізянніка. То Єрмак його для пріколу тримає-щоб сві тіпа прікаливалісь
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04.10.2021 16:11 Відповісти
Лично мне посрать на " ветеранов Рейха ", типа Разумкова , но тварей типа "орохомии " в следующей Раде точно уже не будет.
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04.10.2021 16:18 Відповісти
Війна окупантів за те, хто буде грабувати Україну...
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04.10.2021 16:41 Відповісти
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04.10.2021 16:48 Відповісти
Не всегда количество розданных конвертов совпадает с результатами на табло...
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04.10.2021 18:39 Відповісти
Ведут себя как в супермаркете, берут, что захотят! НО впереди касса!
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04.10.2021 20:48 Відповісти
А давайте
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04.10.2021 23:19 Відповісти
 
 