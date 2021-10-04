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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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вибори (6590) Грузія (1831)

Вибори в Грузії: ЦВК порахувала всі голоси - правляча "Грузинська мрія" набирає понад 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 30%

Вибори в Грузії: ЦВК порахувала всі голоси - правляча

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Грузії, які пройшли 2 жовтня. За результатами голосування, правляча партія "Грузинська мрія" набирає 46,69%, а створену Міхеілом Саакашвілі опозиційну силу "Єдиний національний рух" підтримали 30,7% виборців.

Грузинська мрія набирає більш 46,7% Єдиний національний рух 30,7%Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Третє місце на місцевих виборах займає партія колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Його політсила "За Грузію" отримала підтримку 7,8% виборців.

Як проголосували за інші партії:

  • "Лело" - 2,71%;
  • "Європейська Грузія" - 1,66%;
  • "Альянс патріотів Грузії" - 1,46%;
  • "Гірчі - більше свободи" - 1,44%;
  • "Лейбористська партія Грузії" - 1,38%;
  • "Третя сила - Стратегія Агмашенебелі" - 1,34%;
  • "Анна Долідзе - Для народу" - 0,85%;
  • "Алеко Елісашвілі - Громадяни" - 0,83%;
  • "Олена Хоштарія - Дроа" - 0,61%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі

Грузинська опозиція розглядає це голосування як референдум, який повинен стати причиною для призначення дострокових парламентських виборів у тому випадку, якщо правляча партія "Грузинська мрія" не зможе набрати більше 43 відсотків голосів. Саме таку умову було внесено в угоду щодо виходу з політичної кризи, яку навесні 2021 року було підписано представниками правлячої партії і опозиції за посередництва глави Євроради Шарля Мішеля.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Топ коментарі
+14
Миша, ты попал
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04.10.2021 16:11
+8
черновол вчера писал что ОПа через кого то из слуг внушила инфу что в грузии полный развал спецслужб и его там ждут сторонники. ситуация "предреволюционная"
когда оно всплыло в тбилиси охренели даже его сторонники
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04.10.2021 16:20
+7
приплыл сулугуни
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04.10.2021 16:12
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Миша, ты попал
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04.10.2021 16:11 Відповісти
"Мишка в прольоті" - нові конхвети із цукерні "Бариги"
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04.10.2021 16:18 Відповісти
а Бу-бу-бу найближчі 6 років, як мінімум, буде смоктати рідненьку чурчхелу
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04.10.2021 16:20 Відповісти
после перехода Мишкой границы Грузии, в стране появился не свойственный ее культуре очень короткий тост:

"Хорошо сидим !"
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04.10.2021 16:29 Відповісти
приплыл сулугуни
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04.10.2021 16:12 Відповісти
Интересно кто вложил ему в уши что все будет Ок?
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04.10.2021 16:16 Відповісти
черновол вчера писал что ОПа через кого то из слуг внушила инфу что в грузии полный развал спецслужб и его там ждут сторонники. ситуация "предреволюционная"
когда оно всплыло в тбилиси охренели даже его сторонники
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04.10.2021 16:20 Відповісти
На границе тучи ходят хмуро
Край суровый тишиной объят
У высоких берегов Батума
Часовые Родины стоят
Часовые Родины стоят
Слушай! Да !!!

На траву легла роса густая
Полегли туманы у тайги
В эту ночь решила Мышка
Перейти границу у реки
Слушай! Да !!!

Но разведка доложила точно
И пошёл, командою взметён
По родной земле грузинской
Броневой ударный батальон
Броневой ударный батальон
Слушай! Да !!!
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04.10.2021 16:25 Відповісти
Та да. Не даром же грузины поблагодарили украинские власти за содействие в аресте Саака. Судьба умеет учить с иронией. "Барыга" просто лишал гражданства и отсылал жить подальше в сытую Европу. Свои типа соратники сплавили в тюрьму. Надоело платить за закрытый рот. Опять-же в свете возможных досрочных выборов он здесь им совсем не нужон.
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04.10.2021 16:35 Відповісти
да это была неуправляемая "бу-бу-бина" - могла и по своих "барыгах" шарахнуть
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04.10.2021 16:38 Відповісти
Он же с клоунами работал,а там под айкосы все прекрасно.У нас лучше дороги чем в Нью-йорке, на первом месте в мире по строительству дорог,средняя зарплата 500 долларов ну и так далее,как у обкуренных.
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04.10.2021 16:21 Відповісти
Ну кто-то же внушил этой чурчхеле,что она неприкасаемая.По приколу.Бе,бе,бе.
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04.10.2021 16:27 Відповісти
И сколько ж теперь михо сидеть?
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04.10.2021 16:15 Відповісти
6 лет по приговору.
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04.10.2021 16:17 Відповісти
Ну это в случае если помилования не будет или ситуация иным образом не развернется.
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04.10.2021 16:18 Відповісти
Ему еще по двум статьям светит,за незаконное пересечение границы Грузии ,ну и Украина если страна ,то то же обязана возбудить такое же дело,найдя тех кто организовал этому клоуну незаконный побег из Украины.
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04.10.2021 16:25 Відповісти
Що за штука " незаконный побег из Украины", яка стаття?
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04.10.2021 16:27 Відповісти
А ты сгоняй к нему с передачкой и поинтересуйся каким образом он границу Украины пересек и где?
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04.10.2021 16:30 Відповісти
По любому з своїх паспортів, не пішки ж він йшов, просто цікаво яка різниця між "законним побігом" і "незаконним"?
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04.10.2021 16:32 Відповісти
Законный это когда Ты быков проходишь паспортный контроль в установленных местах пропуска ,а потом бежишь в Грузию или Израиль.
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04.10.2021 16:36 Відповісти
Козлов, коли проходиш паспортний контроль, це не побег.
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04.10.2021 16:37 Відповісти
Бычара в том то и дело ,что он его не проходил и выехал из Украины в фуре с помидорами.Потому и побег,дошло?
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05.10.2021 08:50 Відповісти
а еще побег от новой жены, неуплаченные алименты и прогулы в конторе "Сложные рога и простые копыта"
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04.10.2021 16:32 Відповісти
"сложные рога и простые копыта" это пять!!!!!
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04.10.2021 16:33 Відповісти
спасибо, но иначе эту контору и не назовешь !
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04.10.2021 16:34 Відповісти
незаконное пересечение границы Украины
он не проходил ни таможенный ни пограничный контроль при выезде - выехал в грузовике в отделе где обычно стоит холодильник кузова
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04.10.2021 16:32 Відповісти
Мишка ехал как крыс, нет как миш !
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04.10.2021 16:37 Відповісти
на него еще незаконное пересечение границы повесили. и одно дело в стадии досудебного следствия. в сумме пятнашка корячится
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04.10.2021 16:21 Відповісти
Два дела -- разгон и захват, растрата в особо крупных. Пересечение -- это уже три.
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04.10.2021 16:38 Відповісти
А там суммируются сроки или поглощаются?
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04.10.2021 17:05 Відповісти
могут и просуммировать. могут и через поглощение менее строгого более строгим. от суда зависит. и от того объединят эпизоды в одно дело или нет
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04.10.2021 17:16 Відповісти
тепер можна включити пісню з олімпіади-80: до свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес
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04.10.2021 16:17 Відповісти

пусть там и живет !
только чтобы нам не вернули !
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04.10.2021 16:27 Відповісти
Сракашвили ,сейчас начнет просится обратно к своему дружку нелоху.Хотя нагадил тем кто дал этому аферисту убежище ,сбежал из Украины как крыса ,нелегально.
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04.10.2021 16:18 Відповісти
причем здесь крыс ?

Мышка бежал как мыш
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04.10.2021 16:41 Відповісти
результаты выборов показали что Михо будет сидеть минимум 6 лет, а также то что грузинов -совковых ватников в Грузии не меньше чем совковой малоросьни в Украине
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04.10.2021 16:19 Відповісти
Результати підрахунку - це не зовсім те, що результати виборів.
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04.10.2021 16:54 Відповісти
Миша не переживай, про Ясько есть кому позаботиться
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04.10.2021 16:20 Відповісти
от ты завистник) Там большая любовь - дождется
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04.10.2021 16:23 Відповісти
Мдя, 46 відсотків, Міхо програв, але через 6 років може ще раз спробувати.
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04.10.2021 16:23 Відповісти
а може через 26, як Мандела
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04.10.2021 16:33 Відповісти
это вообще были местные выборы. на парламентских ему ловить нечего
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04.10.2021 16:34 Відповісти
Ті ж самі 30 відсотків.
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04.10.2021 16:37 Відповісти
...с видом из тюрмы
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04.10.2021 16:40 Відповісти
А шо с рабочим местом михиным, жирным? Кого туда теперь - Гнапа или Бигуса?
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04.10.2021 16:25 Відповісти
Лещенка, как раз с поезда заедет в офис простых решений
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04.10.2021 16:27 Відповісти
лещенко вроде насосал продолжение контракта в Укрзалізниці) Так шо он вряд ли.
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04.10.2021 16:39 Відповісти
Леща и наемы. Могут еще сумасшедшую из Равы -русской. Там выбор недоразвитых очень большой.
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04.10.2021 16:28 Відповісти
У тех уже все хорошо. Надо смотреть на голодных)
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04.10.2021 16:40 Відповісти
по итогам выборов
- шоб вы понимали
- статья от 2014-го года, которая многое разъясняет

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml

Грузины и грузинцы

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04.10.2021 16:30 Відповісти
Что-то пошло не так.
Где-то великий комбинатор-реформатор Михаил Ибрагимович Карслон просчитался.
Наверное, как всегда, ошибся с дозировкой кокса.
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04.10.2021 16:41 Відповісти
кацапы и подкацапники в восторге.
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04.10.2021 16:42 Відповісти
А підрахуй у Грузії такий само, як у нас у 2004-му і 2010-му?
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04.10.2021 16:55 Відповісти
Мухувлоб прорахувався, прийдеться відсидіти срок за скоєні злочини. Така вона доля для хитрозбацаних. Не був покараний за прорив кордону в Україні і приниженню прикордонників- покараний за прорив кордону Грузії.
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04.10.2021 17:00 Відповісти
волнуюсь за ясько. девка только жить начала и тут такое
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04.10.2021 17:17 Відповісти
«Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу»
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04.10.2021 17:25 Відповісти
Партія патріота і акціонера газпрома Іванішвілі перемогла партію агента кремля, ім'я якого навіть гидко згадувати.
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04.10.2021 17:47 Відповісти
а все-таки 30% не мало. це не шарій і льочица
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04.10.2021 18:45 Відповісти
Вот и усё. Карачун тебе, Церетели
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04.10.2021 23:21 Відповісти
 
 