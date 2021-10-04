Вибори в Грузії: ЦВК порахувала всі голоси - правляча "Грузинська мрія" набирає понад 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 30%
Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Грузії, які пройшли 2 жовтня. За результатами голосування, правляча партія "Грузинська мрія" набирає 46,69%, а створену Міхеілом Саакашвілі опозиційну силу "Єдиний національний рух" підтримали 30,7% виборців.
Грузинська мрія набирає більш 46,7% Єдиний національний рух 30,7%Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Третє місце на місцевих виборах займає партія колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Його політсила "За Грузію" отримала підтримку 7,8% виборців.
Як проголосували за інші партії:
- "Лело" - 2,71%;
- "Європейська Грузія" - 1,66%;
- "Альянс патріотів Грузії" - 1,46%;
- "Гірчі - більше свободи" - 1,44%;
- "Лейбористська партія Грузії" - 1,38%;
- "Третя сила - Стратегія Агмашенебелі" - 1,34%;
- "Анна Долідзе - Для народу" - 0,85%;
- "Алеко Елісашвілі - Громадяни" - 0,83%;
- "Олена Хоштарія - Дроа" - 0,61%.
Грузинська опозиція розглядає це голосування як референдум, який повинен стати причиною для призначення дострокових парламентських виборів у тому випадку, якщо правляча партія "Грузинська мрія" не зможе набрати більше 43 відсотків голосів. Саме таку умову було внесено в угоду щодо виходу з політичної кризи, яку навесні 2021 року було підписано представниками правлячої партії і опозиції за посередництва глави Євроради Шарля Мішеля.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
"Хорошо сидим !"
когда оно всплыло в тбилиси охренели даже его сторонники
Край суровый тишиной объят
У высоких берегов Батума
Часовые Родины стоят
Часовые Родины стоят
Слушай! Да !!!
На траву легла роса густая
Полегли туманы у тайги
В эту ночь решила Мышка
Перейти границу у реки
Слушай! Да !!!
Но разведка доложила точно
И пошёл, командою взметён
По родной земле грузинской
Броневой ударный батальон
Броневой ударный батальон
Слушай! Да !!!
он не проходил ни таможенный ни пограничный контроль при выезде - выехал в грузовике в отделе где обычно стоит холодильник кузова
пусть там и живет !
только чтобы нам не вернули !
Мышка бежал как мыш
- шоб вы понимали
- статья от 2014-го года, которая многое разъясняет
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
Грузины и грузинцы
Где-то великий комбинатор-реформатор Михаил Ибрагимович Карслон просчитался.
Наверное, как всегда, ошибся с дозировкой кокса.