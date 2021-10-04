Вибори в Грузії: ЦВК порахувала всі голоси - правляча "Грузинська мрія" набирає понад 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 30%

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Грузії, які пройшли 2 жовтня. За результатами голосування, правляча партія "Грузинська мрія" набирає 46,69%, а створену Міхеілом Саакашвілі опозиційну силу "Єдиний національний рух" підтримали 30,7% виборців.

Грузинська мрія набирає більш 46,7% Єдиний національний рух 30,7%Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Третє місце на місцевих виборах займає партія колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Його політсила "За Грузію" отримала підтримку 7,8% виборців.

Як проголосували за інші партії:

"Лело" - 2,71%;

"Європейська Грузія" - 1,66%;

"Альянс патріотів Грузії" - 1,46%;

"Гірчі - більше свободи" - 1,44%;

"Лейбористська партія Грузії" - 1,38%;

"Третя сила - Стратегія Агмашенебелі" - 1,34%;

"Анна Долідзе - Для народу" - 0,85%;

"Алеко Елісашвілі - Громадяни" - 0,83%;

"Олена Хоштарія - Дроа" - 0,61%.

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Грузинська опозиція розглядає це голосування як референдум, який повинен стати причиною для призначення дострокових парламентських виборів у тому випадку, якщо правляча партія "Грузинська мрія" не зможе набрати більше 43 відсотків голосів. Саме таку умову було внесено в угоду щодо виходу з політичної кризи, яку навесні 2021 року було підписано представниками правлячої партії і опозиції за посередництва глави Євроради Шарля Мішеля.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.