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експорт (4380) металобрухт (406) Каленков Олександр (104)

Заборону на експорт металобрухту потрібно вводити негайно, зволікання залишає бюджет без грошей, - експерт

Заборону на експорт металобрухту потрібно вводити негайно, зволікання залишає бюджет без грошей, - експерт

Практично всі країни з розвиненою металургією оперативно обмежують експорт брухту через зростання попиту на цю сировину.

Дуже добре, що українські чиновники також ініціювали заборону на експорт брухту. Тепер же важливо, щоб ця заборона якнайшвидше запрацювала.

Про це заявив президент ОП Олександр Каленков. "Європейський Союз також розглядає повну заборону брухту зі своєї території. Кожен день вивезення брухту з України забирає гроші в українських громадян - тому що в результаті до бюджету надходить набагато менше податкових надходжень. Адже тонна металу, експортована з України, приносить в п'ять разів більше надходжень, ніж тонна брухту, вивезеного з країни", - пояснив Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24". Він також підкреслив, що термін до грудня 2022 року, на який ініціюється обмеження, обраний не випадково. "За цей час ми розробимо певні довгострокові механізми, щоб вирішити проблему забезпечення стратегічною сировиною української металургії", - резюмував він.

Нагадаємо, Міністерство економіки ініціювало заборону на експорт брухту до 2023 року. Як сказано в пояснювальній записці, ця заборона забезпечить збільшення обсягів валового випуску продукції в Україні на 2,49% (у грошовому вираженні - 65 млрд грн), валової доданої вартості - на 1,6%, загального експорту - на 5,7%. Також заборона допоможе збільшити кількість робочих місць приблизно на 194 тис., зокрема, в промисловості - на 115,9 тисяч. Металургійні асоціації України вітали це рішення Мінекономіки і закликали прийняти його якомога швидше. У свою чергу народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять доходи від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках вони залишили не менше $ 8 млн. Всього за рік сума може досягти $ 100 мільйонів.

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Топ коментарі
+6
Нехай ахмєтов закупить у васадзе запорожці..
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04.10.2021 16:34
+5
опять ахметкины "иксперды" вылезли из щелей - не желает барин платить реальную цену, желает все себе в карман. а про бюджет - так он с него больше берет, чем туда платит.
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04.10.2021 16:43
+3
платите за металлолом как те же турки к примеру и никто метал не будет вывозить с Украины
- или для гречкосеятелей это будет слишком жирно, да?
- нех баловать украинских сограждан деньгами, да?
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04.10.2021 16:36
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Ахметов не в состоянии покупать металлолом по мировым ценам?
Нищеброд!
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04.10.2021 16:33 Відповісти
Вас хлебом не корми только дай на Ахметова по3,14здеть. Ахметову металлолома своего хватает и для его производств он особо-то и не нужен, не в тех количествах, как для электрометаллургии. Люди вам для сравнения другие страны приводят, намекают на распродажу в государственных масштабах, а вы как бараны на Ахметова пялитесь.)))
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05.10.2021 19:55 Відповісти
Дайте ж зеленському продати металу по максимуму.
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04.10.2021 16:33 Відповісти
Металлолом нужен Ахметову.
И нужен он ему дешевый.
Для получения прибыли.
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04.10.2021 16:36 Відповісти
а це не партнер зеленського ?
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04.10.2021 16:37 Відповісти
Для Ахметова партнёры все, кто при власти.
Ахметова политика не интересует, ему нужно бабло!
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04.10.2021 16:39 Відповісти
Ну и что? Он платит налоги и зарплаты. Да, плохо, когда он лезет в политику, но если у него перестанут работать предприятия, он бедным не станет, а вот люди без работы останутся. Потому когда он хочет поставить своего премьера - ему надо давать по рукам. А когда ун ас за бесценок вывозят металлолом - по рукам уже другим надо давать. А то по этой логике пусть и лес вывозят
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06.10.2021 01:32 Відповісти
Нет, ну не может быть партнером работодатель (работодатели, точнее их содружество)
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04.10.2021 16:59 Відповісти
он нужен нашим предприятиям, которые работают и платят налоги в бюджет в чем смысл продавать его, чтобы в стране был дефицит!?
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05.10.2021 13:39 Відповісти
Металлолом, лес-кругляк, янтарь, что там ещё по мелочи осталось? Лишь бы ничего с добавленной стоимостью
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06.10.2021 01:30 Відповісти
Нехай ахмєтов закупить у васадзе запорожці..
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04.10.2021 16:34 Відповісти
А откуда у Васадзе Запорожцы? Он уже давно забыл как они выглядят. Да и про АвтоЗАЗ он уже забыл, судя по состоянию завода и тому, как там идут дела, что громко сказано. Одна возня и попытки собрать пенсионеров на работу. )))
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05.10.2021 19:59 Відповісти
платите за металлолом как те же турки к примеру и никто метал не будет вывозить с Украины
- или для гречкосеятелей это будет слишком жирно, да?
- нех баловать украинских сограждан деньгами, да?
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04.10.2021 16:36 Відповісти
Касаемо вашего примера. Проданный туркам металлолом из Украины не вывозится. Просто переоформляются документы и он тут-же продается по турецким ценам, прямо на складах лома. Тут даже этикетки менять не нужно, как скажем на продуктах или других товарах.))) Еще при Порохе эти схемы раскрывались, когда из Херсона, прямо с поля везли польские помидоры в маркеты.))) И уголь белорусский везли из шахт Северодонецка и Лисичанска. А вы ведетесь на глупую пропаганду.)))
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05.10.2021 20:08 Відповісти
****** как немедленно!!! 30 лет ******...и и ничего, а тут раз и все!!! Надо срочно вводит потому шо будит беда!!! Поздно вы господа всрались, уже все что могли баржами в турляндию отправили 20 лет назад!!!
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04.10.2021 16:39 Відповісти
Притом сам же Ахметов с Пинчуком весь металолом и вывезли да еще от государства тоесть с наших карманов ПДВ получили. Двойной навар.
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04.10.2021 16:50 Відповісти
Что за бред? Последний десяток лет они говорят о необходимости запрета на вывоз металлолома, потому что самим не хватает. Нафига ж бы они это делали, если бы продавали лом налево?
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06.10.2021 01:36 Відповісти
Они говорят. А вы им верите что они говорят? Ахметов хочет оставаться монополистом. Переплавляет лом в чурки используя ворованную у нас електроенергию и чурки вывозит за бугор под видом готовой продукции. Еще и ПДВ получает от государства. Даже были журналистские расследования. Ну как дети...
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06.10.2021 08:29 Відповісти
Серега, всрался это ты и именно только что. Потому как тридцать лет об этом говорят и пишут, ежегодно по несколько раз, а ты вот только прозрел, когда сзади и внизу у тебя тепленькое потекло.))) Лом везли и в Приднестровье, и в Венгрию с Румынией, и во Вьетнам, который свою металлургию еще в 90-х начал развивать, когда мы свою промышленность убивать стали. Так что иди подмойся и смени исподнее.)))
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05.10.2021 20:12 Відповісти
опять ахметкины "иксперды" вылезли из щелей - не желает барин платить реальную цену, желает все себе в карман. а про бюджет - так он с него больше берет, чем туда платит.
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04.10.2021 16:43 Відповісти
А сколько реальная цена и сколько он платит? Почему ЕАЭС собирается запретить вывоз лома? Казахстан, ЮАР, Россия и т.д.?
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06.10.2021 01:38 Відповісти
Ежедневный эксперт от олигархов... Спасать надо Ахмет-хана...
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04.10.2021 16:44 Відповісти
Ахала а у нас есть независимые эксперты или СМИ? Назовите хоть одног
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05.10.2021 13:47 Відповісти
А разве я это сказал?
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05.10.2021 14:05 Відповісти
Ага. Как етот ахметовский *експерд* беспокоится за бюджет Украины. Прям на слезу пробивает
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04.10.2021 16:45 Відповісти
Біля прізвищ цих експертів треба писати історію їх експертних оцінок.
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04.10.2021 16:47 Відповісти
А разве *експерт от Ахметова* не говорит само за себя о чьих интересах он беспокоится?
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04.10.2021 16:48 Відповісти
То він експерт чи президент оп , головка Ахметова .
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04.10.2021 16:48 Відповісти
Тоесть руда подорожала - получите +50% к изделиям из метала слету у нас. В чем трудность покупать лом по международным ценам?
ЕксПЕРД САМ утверждает работаем на экспорт!!! Тоесть ТАМ за бугром кому-то выгодно купить металолом, сделать изделия и там же продать, при этом расходы в эвро/баксах у них ВЫШЕ.
Что не так в условиях задачи?
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04.10.2021 16:57 Відповісти
Сам-то понял условия задачи? Ты продаешь ресурс на сторону по дешевке, но при этом тебе этот ресурс самому необходим для развития. Ну чтоб как ребенку было уж совсем понятно, не беря сложности экономики во внимание. Тебе дали ботинки на зиму, чтоб ножки не мерзли, но ты ***** умный ребенок и решил судьбу наи...ать. Ты толкнул свои боты Васе за 100 гривен и гуляешь довольный, но тут наступили холода, ножки подмерзли и ты отправился на рынок и купил себе боты за 800. Теперь понятно? Но это уже не условия задачи, а ее решение.)))
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05.10.2021 20:20 Відповісти
Ой Они не продают "по дешевке". Это раз.
Смотри есть любая фирма из ЕС. Есть фирма из Украины (хотя кипр больше).
Фирма в ЕС платит зарплаты в как в ЕС, фирма из Украины платит украинские зарплаты.
ОБЕ фирмы продают товар на одном и том же рынке. Пусть вторая чуть дешевле. ОБЕ получают в эвро/баксах
Но фирме из ЕС почему-то выгодно купить, доставить, переработать и продать. Фирме из Украину НЕ выгодно купить ВНТУРИ Украины дороже, хотя фирма из Украины сразу экономит на доставке, платит в разы меньшие зарплаты (в эвро).
Так понятно? И почему экперды не приведут тупо цифры. В Эс металолом покупают по такой-то цене. Можно их топ-10 фирм. В Украине по ФАКТУ металолом у населения покупают по столько-то грн, что в эвро составляет столько-то за тонну.
Вот такая простая задача.
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06.10.2021 07:59 Відповісти
Молочага, всем про все рассказал, прямо на пальцах!!! Ты ха кого топишь, за ахметку или еще за кого то, а то в чате повально одни глупые собрались, один ты ту Дартаньян нарисовался!!! И давай всем простые истины растолковывать!!!
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08.10.2021 10:45 Відповісти
А ще треба ввести виїздні візи, щоб раби не тікали.
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04.10.2021 17:01 Відповісти
ну кто кем себя считает. Я допустим, свободный человек и живу где хочу, еду куда хочу... и этому очень рад
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05.10.2021 13:46 Відповісти
Пусть металлурги платят настоящую цену за металлолом. Никто не будет тогда его вывозить за границу. Или может ещё пионеров нам нагнать. чтобы металлолом тащили на ближайшую домну. Привык однако Ренат получать всё на шару. Шахты и заводы по гривне. Прощение долгов миллиардами гривен.
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04.10.2021 17:22 Відповісти
Что-то не пойму. Уже не один год вещают поданные ахметки, что если не запретят экспорт металлолома, экономика развалится и все будут голодать. Но что-то экономика не разваливается и в бюджете, несмотря ни на что деньги есть.
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04.10.2021 19:37 Відповісти
Так а откуда они там есть? Из-за траншей и пр. прошений...
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05.10.2021 13:44 Відповісти
А не опухли наши хозяева метоллургии покупать лом по 7800 а продовать продукцию по 30тыс у нас в Запорожье в порту причал трескается от продукции Запорожсталь но кричат сук@ кризис . Закупаете по нормальной цене и будет всем хорошо .
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04.10.2021 21:24 Відповісти
я надеюсь, что даже у этих правителей есть голова на плечах и они понимают или поймут, почему надо запретить эскпорт металлолома, если же нет, тогда тупо сливают экономику
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05.10.2021 13:41 Відповісти
Охреневаю от комментариев наших диванных экспертов с экономическим уклоном. Но оно и понятно, ведь каждый своим задом думает и о нем-же приучен заботиться, а понятия государства уже нет у них, не привили, а потому и мыслят как иждивенцы. Пусть типа Турция и прочие развиваются. Да и про рынок-то 90% понятия не имеют, но пыжатся и что-то доказывают.)))
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05.10.2021 20:32 Відповісти
Тю, чтоб навороваться и денег в бюджете хватит, а промышленность их не волнует. Вы слышали, чтоб зелебобы хоть раз предложили что-то по части промышленного производства. Спорим, они даже не знают, для чего нужен металлолом?
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06.10.2021 01:25 Відповісти
Сначала для народа - запрет на экспорт подсолнечного масла и семян подсолнечника, а потом для Ахметова металлолом
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07.10.2021 13:03 Відповісти
 
 