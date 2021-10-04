Осадча про поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця: Запізнювалася на годування сина

Телеведуча Катя Осадча вибачилася за поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця, де проходило засідання фракції "Слуги народу". Вона пояснила, що інакше могла б запізнитися на годування півторамісячного сина.

Про це Осадча написала в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона попросила вибачення у всіх, кого обурила поїздка з мигалками.

"Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а з огляду на затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було", - написала Осадча.

Телеведуча зазначила, що "поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом".

Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що Осадча та знімальна група програми "Світське життя" запізнювалися на поїзд після виїзного засідання фракції "Слуги народу" в Трускавці. До Львова її примчали на поліцейській машині з мигалками. Вчинок телеведучої викликав хвилю обурення.