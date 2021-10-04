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скандал (617) Осадча (2)

Осадча про поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця: Запізнювалася на годування сина

Осадча про поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця: Запізнювалася на годування сина

Телеведуча Катя Осадча вибачилася за поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця, де проходило засідання фракції "Слуги народу". Вона пояснила, що інакше могла б запізнитися на годування півторамісячного сина.

Про це Осадча написала в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона попросила вибачення у всіх, кого обурила поїздка з мигалками.

"Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а з огляду на затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було", - написала Осадча.

Телеведуча зазначила, що "поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом".

Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що Осадча та знімальна група програми "Світське життя" запізнювалися на поїзд після виїзного засідання фракції "Слуги народу" в Трускавці. До Львова її примчали на поліцейській машині з мигалками. Вчинок телеведучої викликав хвилю обурення.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)
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Топ коментарі
+82
всем кормящим мамам на заметку
- опаздываете на кормление малыша? - вызывайте ментов
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04.10.2021 16:46
+62
Она ментов в машине усыновила. И накормила
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04.10.2021 16:46
+58
"ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша"

всю ночь тусила и не подумала что утром надо ребенка кормить?
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04.10.2021 16:45
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Сторінка 2 з 2
Це правильно куме.
-Чого це?!
-Бо Катя розумниця,та слiдкуэ за фигурой.
-До чого тут фигура куме?!Що ви верзете?!
-До того,що кормление палить каллории.А Кате, треба для шоубиза гарно виглядати.
-Ну тодi тост:За малят якi,бережуть мамину фигуру!
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04.10.2021 17:55 Відповісти
гинуть бійці на сході, люди ги нуть, а на сайтах осадча з горбуновим і сином, вони забавляються тусовщики. Таке враження, що люди подуріли і що твориться в державі їм пофіг. Схаменіться, подивіться на себе в зеркало, горе і біднота навкруг, люди в мусорках риються. Горе нашій Україні.
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04.10.2021 17:59 Відповісти
Она же мать! Это все обьяснило! Отстаньте от нее, с кем не бывает!
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04.10.2021 18:15 Відповісти
Нормально так ресурсы полиции используются,от нехрен делать катают фифу по городу на мигалках.
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04.10.2021 18:20 Відповісти
Вообще странно, почему не вертолётом?!))
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04.10.2021 18:20 Відповісти
не сообразила
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04.10.2021 22:38 Відповісти
у неё ай-кью не выше чем у безуглой
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04.10.2021 23:10 Відповісти
Може вона там прямо в машині погодувала б Зеленського?
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04.10.2021 18:26 Відповісти
а могла просто викликати вертоліт МВС....
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04.10.2021 18:32 Відповісти
Лишить курицу родительских прав и пускай дальше развлекается
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04.10.2021 18:44 Відповісти
да к тебе в принципе то какие вопросы... тут должен отвечать клименко и монастрыский...

но про кормление сына ..... какой стыд .... лучше бы не извинялась...
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04.10.2021 18:49 Відповісти
лярва
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04.10.2021 18:50 Відповісти
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04.10.2021 18:51 Відповісти

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4360357984001406&set=a.209728849064361&type=3

https://www.facebook.com/lvivpolice/?fref=mentions Патрульна поліція Львівської області , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001127581165&fref=mentions Катерина Рибій , я розумію, що цілий тред коментарів вам перечитати не під силу, тому запитаю окремим дописом: на підставі чого поліцейські, повертаючись до Львова після несення служби і підвозячи по дорозі журналістів, використовували проблискові маячки і спецсигнали?
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04.10.2021 18:56 Відповісти
"что Осадчая и съемочная группа программы "Светская жизнь" опаздывали на поезд" Источник:
+
"мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша" Источник:

Малюк був у Києві, поїзді чи на вокзалі?
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04.10.2021 19:10 Відповісти
Слуги народа и совесть? Это же несовместимые вещи. Как и то, что Зеленский - порядочный человек
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04.10.2021 19:17 Відповісти
И шо Зебилы привет💩
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04.10.2021 19:29 Відповісти
Бог не фраер ,все равно знает сколько сколько ребенок голодал,пока мамаша забыла о нем, и рванула на дискотеку в Трускавец ,которую возглавил ди-джей "ара и хамия" с баснями,которые ей рассказывал сказочник "зе" и т,д
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04.10.2021 19:45 Відповісти
Охренеть! Вот что значит припизидент янелох оманский в Украине!
КУШАЙТЕ зебилоиды!
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04.10.2021 19:53 Відповісти
А чого ш ти така мати маленьку дитину покинула на тата ?
Що без Світського життя - вже не можеш ?
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04.10.2021 21:07 Відповісти
Ылита
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04.10.2021 21:36 Відповісти
Нехер шастать! Ты или с ребенком сиди или по бл..м бегай!
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04.10.2021 22:37 Відповісти
****, отбитая ****!
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04.10.2021 22:39 Відповісти
Быдлотная ылыта Украины!
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04.10.2021 22:42 Відповісти
завтра позвоню на 102 и вызову ментов. А что , ей можно, а мне - нет?
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04.10.2021 22:44 Відповісти
Надеюсь всем понравилось
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04.10.2021 23:24 Відповісти
Мать-героиня)))
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05.10.2021 00:22 Відповісти
Вообще обалдели.
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05.10.2021 09:37 Відповісти
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