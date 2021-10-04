Осадча про поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця: Запізнювалася на годування сина
Телеведуча Катя Осадча вибачилася за поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця, де проходило засідання фракції "Слуги народу". Вона пояснила, що інакше могла б запізнитися на годування півторамісячного сина.
Про це Осадча написала в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона попросила вибачення у всіх, кого обурила поїздка з мигалками.
"Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а з огляду на затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було", - написала Осадча.
Телеведуча зазначила, що "поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом".
Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що Осадча та знімальна група програми "Світське життя" запізнювалися на поїзд після виїзного засідання фракції "Слуги народу" в Трускавці. До Львова її примчали на поліцейській машині з мигалками. Вчинок телеведучої викликав хвилю обурення.
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Будь ласка, зачекайте...
-Чого це?!
-Бо Катя розумниця,та слiдкуэ за фигурой.
-До чого тут фигура куме?!Що ви верзете?!
-До того,що кормление палить каллории.А Кате, треба для шоубиза гарно виглядати.
-Ну тодi тост:За малят якi,бережуть мамину фигуру!
но про кормление сына ..... какой стыд .... лучше бы не извинялась...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4360357984001406&set=a.209728849064361&type=3
https://www.facebook.com/lvivpolice/?fref=mentions Патрульна поліція Львівської області , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001127581165&fref=mentions Катерина Рибій , я розумію, що цілий тред коментарів вам перечитати не під силу, тому запитаю окремим дописом: на підставі чого поліцейські, повертаючись до Львова після несення служби і підвозячи по дорозі журналістів, використовували проблискові маячки і спецсигнали?
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"мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша" Источник:
Малюк був у Києві, поїзді чи на вокзалі?
КУШАЙТЕ зебилоиды!
Що без Світського життя - вже не можеш ?