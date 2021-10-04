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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз узгодив санкції проти ще восьми осіб за підрив територіальної цілісності України, - журналіст Йозвяк

Євросоюз узгодив санкції проти ще восьми осіб за підрив територіальної цілісності України, - журналіст Йозвяк

Посли Євросоюзу погодили включення ще 8 осіб до санкційного списку, в який входять причетні до підриву територіальної цілісності України.

Про це повідомив коореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС погодилися додати (до санкційного списку. - Ред.) ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України", - розповів журналіст.

Імена та прізвища восьми осіб поки не відомі, так само, як і причина введення санкцій проти них. Відомо тільки, що вони в основному працюють у судовому секторі тимчасово окупованого Росією Криму.

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За словами Йозвяка, рішення повинно бути офіційно прийнято на наступному тижні.

У поточному санкційному списку ЄС, затвердженому у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України, перебувають 177 осіб і 48 організацій.

Євросоюз узгодив санкції проти ще восьми осіб за підрив територіальної цілісності України, - журналіст Йозвяк 01
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Савецкая бюрократия отдыхает
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04.10.2021 16:48 Відповісти
Вона і поряд не стояла- тут століття еволюції!
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04.10.2021 16:51 Відповісти
Засуньте ці санкції собі В...
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04.10.2021 16:50 Відповісти
и восемь человек сразу афу ели от санкций

и прославились , возомнив себя незаменимыми
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04.10.2021 16:52 Відповісти
чичас им в паспортах букву и на ы исправят,и до жопы ваши санкции.
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04.10.2021 16:55 Відповісти
Надеюсь. шо це будет решающий удар по субъектам подозрительной наружности. подложившим динамиту под неушимую стену территориальной целостности украины
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04.10.2021 16:58 Відповісти
 
 