Євросоюз узгодив санкції проти ще восьми осіб за підрив територіальної цілісності України, - журналіст Йозвяк
Посли Євросоюзу погодили включення ще 8 осіб до санкційного списку, в який входять причетні до підриву територіальної цілісності України.
Про це повідомив коореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС погодилися додати (до санкційного списку. - Ред.) ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України", - розповів журналіст.
Імена та прізвища восьми осіб поки не відомі, так само, як і причина введення санкцій проти них. Відомо тільки, що вони в основному працюють у судовому секторі тимчасово окупованого Росією Криму.
За словами Йозвяка, рішення повинно бути офіційно прийнято на наступному тижні.
У поточному санкційному списку ЄС, затвердженому у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України, перебувають 177 осіб і 48 організацій.
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