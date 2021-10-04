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Зеленський (22411) офшор (496) скандал (617) Бабінець (10)

Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець

Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець

Журналісти понад три місяці домагалися інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським щодо офшорів, але так і не змогли отримати коментарі.

Про це пише у Facebook журналістка Анна Бабинець, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Ответа не будет", - написав за кілька днів до публікації фільму про офшори прессекретар Зеленського нашій журналістці Олені Логіновій. Вона вже три місяці домагалася інтерв'ю з президентом", - написала Бабинець.

Вона зазначила, що українські журналісти разом з Guardian, BBC і The Washington Post підготували три сторінки детальних запитань президенту - але Зеленський вирішив не давати коментарів.

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Тепер, зазначає Бабинець, фото Зеленського - на перших сторінках ЗМІ по всьому світу, а фільм про офшори - на третьому місці в трендах українського YouTube.

"Тому "отвєт" все-таки буде. Сьогодні чи завтра, короткий чи розгорнутий. На відкритій прес-конференції чи на закритих міжнародних заходах. Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться (може спитати у свого попередника)", - вважає Бабинець.

"Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди істотно позначається на рейтингах", - додала журналістка.

Автор: 
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Топ коментарі
+58
Сергій Таран

На запитання Володимира Зеленського, чому ми все ще не в ЄС і НАТО, відповідає поліція Чехії.

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers розпочали розслідування проти прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.
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04.10.2021 17:06
+42
во первых он не в курсе
во вторых . ему их подбросили
в третьих . а у Пороха тоже офшоры и вообще он первый начал
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04.10.2021 17:04
+37
говорил с одним таким фанатом честного зеленского. Один вопрос - А ты доверил бы ему СВОИ собственные деньги? Задумался - не разговаоивает)
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04.10.2021 17:08
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Сторінка 2 з 2
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/a2e3b37426640be767c34.jpg ​​ 🏛Источники сообщили, что день президента Украины начался с очень тяжелого разговора с главой Офиса президента. Дело в том, что фильм «Офшор 95» для Андрея Ермака стал сюрпризом. Точнее не сам фильм, а озвученный там факт, что оказывается, олигарх Коломойский на момент президентских выборов являлся совладельцем оффшорной фирмы - владельца студии «Квартал 95». Т е, помощник президента Зеленського Сергей Шефир оказывается официальный деловой партнер Игоря Коломойского, а президент Зеленський получает роялти (незаконное, как показано в фильме) от фирмы в т ч Игоря Коломойского.

😤Это уже скандал. Причем скандал, который бьет по всей команде Зеленського. Годами они все доказывали, что мол, с Коломойским их не связывает ничего кроме прошлого. И вот - получите, распишитесь.

😟Только не смейтесь, но Зеленский доказывал Ермаку, что он о том, что совладельцем его оффшора является Коломойский… забыл. Мол, это все Ванька Баканов организовывал, он должен был предупредить. Зеленский то, может быть об этом факте и забыл. А вот Коломойский помнит, и помнит хорошо.

🤫Вообще, давно известно, что знаменитую сказку о мальчике, который кричал «Волки», и доигрался, что во время реальной опасности никто не пришел на помощь, спецслужбы используют наоборот. Они десяток раз привлекают внимание в одной проблеме. А реальную проблему создают в другом месте. То, что за всеми этими сливами оффшорных документов прессе стоят спецслужбы США и Великобритании, известно давно. То, что фильм-расследование жестко сидящего на западных грантах агентства «Слідство.Інфо» явно не случайно вышел именно сейчас, уже очевидно.

😎Фильм «Офшор 95», это горячий привет от британской разведки, которая морочила Ермаку голову «вагнеровцами», а ударила по теме оффшоров Зеленского. Прямо накануне отопительного сезона. Руководство Киевского СБУ своей идиотской инициативой сорвать предпоказ, создало фильму грандиозную рекламу. Очевидно, почему британцы подняли тему оффшоров. Зеленский и компания слишком увлеклись процессом полной узурпации власти в стране. Очевидно, этот привет не последний и рейтинг власти от «приветов» страдать будет сильно.

🤔Сам по себе фильм опасностей практически не несет, озвученые там факты преимущественно случились еще до президентства Зеленского. Проблема в том, что факты, озвученные в фильме «Офшор 95» подтверждают выводы ряда других журналистских расследований, а это уже бьет по рейтингу действующей власти. Никто не знает что еще «выкопают» журналисты из бумаг «Pandora Papers».

🤭Но важно даже не это. Важно то, что в массах уже пошли сплетни и слухи «У Зеленского нашли оффшоры». Что в переводе на народный означает «Зеленский - вор». Образ президента, который не берет, рассыпается на глазах. И проблема в том, что бороться со слухами в условиях Украины, нереально.
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04.10.2021 20:27 Відповісти
Это где «давно известно»,что за сливами информации стоят спецслужбы США и Англии? Можно увидеть источники информации
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04.10.2021 21:06 Відповісти
То все Порошенко...
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04.10.2021 20:35 Відповісти
Не був би злодієм -не отримав би підтримки від своїх злодіїв компаньйонів - не виграв би вибори
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04.10.2021 20:43 Відповісти
По хорошему ЗЕ! должен уйти в отставку. Это же не в какие ворота не лезет на фоне всех тех законов про налоги и угрозе невыплаты пенсий будущим пенсионерам
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04.10.2021 21:05 Відповісти
По-хорошему зе должен сесть!
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04.10.2021 21:09 Відповісти
У сіоністському садочку, з дерева коломойши, впало недалеко, гниле яблучко.
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04.10.2021 23:29 Відповісти
В МОГИЛКУ С СОБОЙ НЕ ЗАБЕРЕТ ТОЧНО !!! А ЧТО БУДЕТ С БОГАТЫМИ ДЕТКАМИ ЭТО НЕ ВОПРОС, А УЖЕ ОТВЕТ !)
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05.10.2021 07:40 Відповісти
Просто стало понятно что никакой Зеленский не и не борется с олигархами аизавидует .он такой же как Порошенко
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05.10.2021 09:40 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/pravookhorontsi-maiut-pereviryty-rukh-koshtiv-iz-pryvatbanku-do-ofshornykh-kompanii-zelenskoho-avtorka-ofshor-95-256667.html Правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній Зеленського - авторка "Офшор 95"
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.
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05.10.2021 10:26 Відповісти
Зеленский Вор !!!!! Обворовал народ Украины на ,,большой сторонке ,, в 100 раз превысив реальную стоимость ремонта одного километра дорог и на материалах ! Эти дороги,, плывут ,, и ,, трещат по швам ,, как обещания этого ВОРА. Он и есть корупционер , он поднял нам тарифы а не облрады . Он украл деньги у жон и детей наших парней погибших на Донбассе !!!! Чемодан , вокзал , Израиль !
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05.10.2021 10:33 Відповісти
Знову актуальним стає слоган-Банду геть!
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05.10.2021 10:49 Відповісти
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