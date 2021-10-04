ФРУ закликала голову НКРЕКП Тарасюка знизити тариф на передачу електроенергії: є всі підстави

Збільшення тарифу на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год, яке ініційоване "НЕК Укренерго", призведе до додаткових витрат українських роботодавців у обсязі 25,5 млрд грн, що в умовах економічної рецесії призведе до негативних соціально-економічних наслідків. Натомість тариф можна знизити, якщо оптимізувати витрати компанії.

Про це йдеться у листі Федерації роботодавців України на адресу Голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка.

"На нашу думку, зростання тарифу на передачу енергії викликане необґрунтованим зростанням окремих складових. В тому числі – на 4,9 млрд грн завищені витрати на повернення залучених кредитних коштів: до структури тарифу на передачу енергії на 2022 рік можуть включатися лише витрати на обслуговування кредитів попередніх періодів. Тіла кредитів НЕК "Укренерго", отримані протягом 2020-2021 рр., не можуть включатися у розрахунок тарифу на передачу", - підкреслюється у листі.

Саме тому, на переконання ФРУ, НЕК Укренерго має ініціювати перед Кабінетом Міністрів внесення змін до проєкту Держбюджету на 2022 рік, де необхідно передбачити щонайменше 11 млрд грн для фінансування зобов’язань НЕК "Укренерго".

Все це дасть змогу встановити з 1 січня 2022 року тариф на передачу електроенергії для всіх груп споживачів на рівні 289,18 грн/МВт*год.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі - зі 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год. Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.