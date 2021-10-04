Затримано українського хакера, який завдав понад 100 іноземним компаніям збитків на 150 млн дол., - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали хакера, причетного до скоєння кібератак на більш ніж 100 іноземних компаній в Європі та США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 25-річний громадянин України поширював шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошових коштів у іноземних компаній за відновлення даних. Вірусне ПЗ потрапляло в комп'ютерні системи корпорацій шляхом злому програми для віддаленої роботи користувача з комп'ютером, а також через спам-розсилку. Після цього вірус здійснював шифрування даних, за відновлення доступу до яких від компаній вимагалися кошти.
У результаті від кібератак постраждали понад 100 іноземних компаній. Серед них відомі світові енергетична і туристична компанії, а також розробники техніки, яким завдано збитків на суму понад 150 млн доларів США.
Проведено обшуки на території Києва, Київської та Хмельницької областей за місцем проживання хакера і близьких до нього осіб. Вилучено грошові кошти на загальну суму понад 360 тис. доларів, комп'ютерна техніка, термінали мобільного зв'язку, транспортні засоби. Крім того, на криптогаманцях чоловіка заблоковано 1,3 мільйона доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Хакеру загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
Будь ласка, зачекайте...
безнадёга сплошная!
содержимое флехи давно скопировано, архивировано под паролем и сохранено в "левом" почтовом ящике
Якщо ти вкрав хоча б 100 мільйонів, то подарити 100 тисяч $ за порішати, і ще мільйон, а то і пару щоб підставити когось та притормозити псів це не такі великі витрати.
Далі тебе ніхто не шукає. І ти спокійно знаходиш якогось фопа та відмиваєш гроші.
Хах щось мені здається це так і було.
Но ничего еще не потерянно - можешь внести за него залог как за хорошего парня, вперед, еще ему и денег дай.
Там або ти вкрав рівно таку суму як у тебе знайшли на руках. Або хтось в убитки записав цифри із стелі які витратив на себе любимого щоб типу "закрити діру в безпеці".
Там правда є ще стаття відмивання. Але навіть так якщо судити по фільмах і слухах то відсоток із цієї суми на руках би залишився не такий смішний.
А крадіжка інформації це не те за що треба карати того хто її вкрав, тим більше якщо вкрали інформацію в компанії не твого політичного об'єднання, а чужого. Бо єдине призначення копірайту чи іншого обмеження поширення інформації це контроль рівня розвитку та доступних технологій у відповідності до концепції "центральних світів та фронтиру". Простими словами треба бути ідіотом щоб захищати чужу інформацію, і якби Китай це робив то він би досі був аграрною країною і виробничо відсталим як Індія.
Так само із тим недоотриманим прибутком - його не можна записувати в збитки, бо причина цього в тупості та бездарності керуючого компанією який зекономив, або просто не хотів напрягатись хоча я більше чим впевнений що айтішники його попереджали чи намагались попередити, но були послані.
сумнівно якось