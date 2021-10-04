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Затримано українського хакера, який завдав понад 100 іноземним компаніям збитків на 150 млн дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали хакера, причетного до скоєння кібератак на більш ніж 100 іноземних компаній в Європі та США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Затримано українського хакера, який завдав понад 100 іноземним компаніям збитків на 150 млн дол., - прокуратура 01

За даними слідства, 25-річний громадянин України поширював шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошових коштів у іноземних компаній за відновлення даних. Вірусне ПЗ потрапляло в комп'ютерні системи корпорацій шляхом злому програми для віддаленої роботи користувача з комп'ютером, а також через спам-розсилку. Після цього вірус здійснював шифрування даних, за відновлення доступу до яких від компаній вимагалися кошти.

У результаті від кібератак постраждали понад 100 іноземних компаній. Серед них відомі світові енергетична і туристична компанії, а також розробники техніки, яким завдано збитків на суму понад 150 млн доларів США.

Затримано українського хакера, який завдав понад 100 іноземним компаніям збитків на 150 млн дол., - прокуратура 02

Проведено обшуки на території Києва, Київської та Хмельницької областей за місцем проживання хакера і близьких до нього осіб. Вилучено грошові кошти на загальну суму понад 360 тис. доларів, комп'ютерна техніка, термінали мобільного зв'язку, транспортні засоби. Крім того, на криптогаманцях чоловіка заблоковано 1,3 мільйона доларів.

Затримано українського хакера, який завдав понад 100 іноземним компаніям збитків на 150 млн дол., - прокуратура 03

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Хакеру загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
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Топ коментарі
+3
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04.10.2021 17:22
+3
Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов. .... настало время ох..ительных историй) каким образом заблокировали????
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04.10.2021 17:23
+3
Пожил красиво!!! Но недолго....
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04.10.2021 17:38
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Ну и сколько хаЦкеров у нас сидит в тюрьме? Или бабло забрали, инфу получили и гуляй до следующего случая?
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04.10.2021 17:17 Відповісти
стопудово. шо агент. тока вот другое странно6 раз патрыот, то почему не делился грошами для перемоги над агрессором?
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04.10.2021 17:22 Відповісти
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04.10.2021 17:22 Відповісти
Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов. .... настало время ох..ительных историй) каким образом заблокировали????
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04.10.2021 17:23 Відповісти
Изъяли флешку
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04.10.2021 17:53 Відповісти
и пароль из мозга путем лоботомии?))
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04.10.2021 18:17 Відповісти
кулек целофановый на голову.. и ни каких следов! )))
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04.10.2021 20:08 Відповісти
Маня, флешка без пароля бесполезна, пароль без флешки - тоже. Полная блокировка
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04.10.2021 23:01 Відповісти
Какая к зеленскому надежда?!

безнадёга сплошная!

содержимое флехи давно скопировано, архивировано под паролем и сохранено в "левом" почтовом ящике
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04.10.2021 23:08 Відповісти
Стільки талантів пропадає. Кіберполіція шукає талант!
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04.10.2021 17:28 Відповісти
Хакер - блогер, судя по аудиожелезкам ? Ну или песни пел в перерывах между хацкерством...
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04.10.2021 17:28 Відповісти
хакер - дебил...
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04.10.2021 17:31 Відповісти
это элементы системы записи и изменения голоса. Вполне стандартный набор для таких штучек
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04.10.2021 17:47 Відповісти
Він може і крутий хакер, але нікудишній логіст-фінансист...) не зміг грамотно замести сліди....
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04.10.2021 17:33 Відповісти
Пожил красиво!!! Но недолго....
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04.10.2021 17:38 Відповісти
судячи з дешевого обладнання та меблів, пожити красиво він не встиг - незрозуміло нафіга він взагалі ті гроші збирав
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04.10.2021 19:14 Відповісти
Я ось взагалі допускаю варіант що гроші не його. Просто хтось обрубав кінці за взятку і знайшов крайнього.

Якщо ти вкрав хоча б 100 мільйонів, то подарити 100 тисяч $ за порішати, і ще мільйон, а то і пару щоб підставити когось та притормозити псів це не такі великі витрати.

Далі тебе ніхто не шукає. І ти спокійно знаходиш якогось фопа та відмиваєш гроші.

Хах щось мені здається це так і було.
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04.10.2021 19:35 Відповісти
Вообщето этим скотам руки сходу ломать надо - обе аеще желательно позвоночник.
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04.10.2021 18:09 Відповісти
Тупоголовые, вроде тебя об этом только и мечтают! Или хакер производителей материальных благ обидел?
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04.10.2021 18:19 Відповісти
да шо ты говориш
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04.10.2021 18:23 Відповісти
пожелаю от всего сердца - чтоб тебе вот такой вот чудный чувак "повесил" весь твой бизнес к хер@м и не раз
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04.10.2021 18:25 Відповісти
Я занимаюсь выращиванием гарбузов (тыкв), пусть попробует! Если что, можешь ему помочь, адвакат хреновый! Может, с логистикой?
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04.10.2021 18:40 Відповісти
Вот когда твой адекват "подвесит" "твой" же банк или логистическую контору услугами которой ты пользуешся тогда и посмотрим в в какую из дырок ты будеш засовывать свои ковуны которые из за вот такого вот козла будут просто гнить у тебя на поле, в таких случаях как этот страдают не только те кого "ломанули" но и все окружающие.

Но ничего еще не потерянно - можешь внести за него залог как за хорошего парня, вперед, еще ему и денег дай.
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04.10.2021 18:50 Відповісти
Малыш, я не пользуюсь услугами международных банков и какой-то мифической логистической конторы! Приехал на грузовичке - и забрал, Или самовывозом за небольшие деньги, есть и так! А ты лучше, свой пенис сломай об украинскую землю, так всем лучше будет! Размечтался , костолом хреновый, хакеров ***!
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04.10.2021 19:34 Відповісти
а може бізнесу від самого початку потрібно було налаштовувати якісну і захищену комп'ютерну систему і наймати хороших сис. адмінів? Бо бізнес любить болт забити на комп. безпеку, бо це ж витрати.... а потім, коли грім вдарить - стогнуть і плачуть, що їх поламали!
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04.10.2021 18:28 Відповісти
збитки на 150 млн., а вилучено 360 тис.?? ХАХАХАХА!!! КЛОВАНИ!
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04.10.2021 18:25 Відповісти
хм... попробую объяснить на пальцах, залезло чмо в мастерскую и стырила двигатель с ЧПУ, разобрало его и сдало медь на металолом и в берлогу принесло 500 грн. А чистого убытку будет на 500$ и косвенного еще как минимум на столько же. Поймают то чмо и найдут 500 грн. Вот и математика на пальцах.
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04.10.2021 19:04 Відповісти
В іт це не так працює.

Там або ти вкрав рівно таку суму як у тебе знайшли на руках. Або хтось в убитки записав цифри із стелі які витратив на себе любимого щоб типу "закрити діру в безпеці".

Там правда є ще стаття відмивання. Але навіть так якщо судити по фільмах і слухах то відсоток із цієї суми на руках би залишився не такий смішний.
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04.10.2021 19:24 Відповісти
Можливо там і були іт фірми серед постраждалих, але якщо вони там і були то вони навряд чи заявляли про це, бо які ж вони іт компанії якщо їх змогли "поламати". Для них це приговор.
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04.10.2021 19:29 Відповісти
А я про іт фірми? Я про те як взлом - крадіжка відбувається інструментами айті. Там немає можливості вкрасти техніку і здати її на метали. Там крадуть чи отримують іншим шляхом зазвичай тільки гроші чи інформацію.

А крадіжка інформації це не те за що треба карати того хто її вкрав, тим більше якщо вкрали інформацію в компанії не твого політичного об'єднання, а чужого. Бо єдине призначення копірайту чи іншого обмеження поширення інформації це контроль рівня розвитку та доступних технологій у відповідності до концепції "центральних світів та фронтиру". Простими словами треба бути ідіотом щоб захищати чужу інформацію, і якби Китай це робив то він би досі був аграрною країною і виробничо відсталим як Індія.
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04.10.2021 20:01 Відповісти
ти хоч на 1% зрозумів що робив той "хакер" та чому були збитки?
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04.10.2021 20:56 Відповісти
Створив вірус типу того що пару років назад масово шифрував інфу на комп'ютерах використовуючи вбудований у віндовс бекдор.
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04.10.2021 21:08 Відповісти
точно... і багато хто готовий заплатити реальні кошти щоб відновити доступ до інформації.. Порою щоб відновити інформацію потрібно достобіса часу та ресурсів.
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04.10.2021 21:13 Відповісти
у компаній збитки від простоїв, а не від тих копійок, що вони заплатили за дешифровку постраждалих компів. По справедливості ці збитки слід вираховувати з системних адміністраторів компаній та конкретно тих тупих пациків, що допустили зараження компів
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04.10.2021 19:22 Відповісти
Рахувати недоотриманий прибуток це трохи ідіотизм. Копірайтери собі в такий спосіб казкові цифри пишуть, але в реальності ті хто піратять не змогли б собі банально дозволити купити їх продукцію.

Так само із тим недоотриманим прибутком - його не можна записувати в збитки, бо причина цього в тупості та бездарності керуючого компанією який зекономив, або просто не хотів напрягатись хоча я більше чим впевнений що айтішники його попереджали чи намагались попередити, но були послані.
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04.10.2021 19:28 Відповісти
Ну от ....... а піндоси все волають:"російські хакери!"
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04.10.2021 18:46 Відповісти
Фамилии тех кацапов известны, пуйло не отдает, говорит они ему тоже нужны...
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04.10.2021 19:23 Відповісти
Можна було би вирішити половину проблем українського бюджету, а вони . . . .
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04.10.2021 20:57 Відповісти
зшито білими нитками
сумнівно якось
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04.10.2021 23:52 Відповісти
 
 