Затримано українського хакера, який завдав понад 100 іноземним компаніям збитків на 150 млн дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали хакера, причетного до скоєння кібератак на більш ніж 100 іноземних компаній в Європі та США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 25-річний громадянин України поширював шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошових коштів у іноземних компаній за відновлення даних. Вірусне ПЗ потрапляло в комп'ютерні системи корпорацій шляхом злому програми для віддаленої роботи користувача з комп'ютером, а також через спам-розсилку. Після цього вірус здійснював шифрування даних, за відновлення доступу до яких від компаній вимагалися кошти.

У результаті від кібератак постраждали понад 100 іноземних компаній. Серед них відомі світові енергетична і туристична компанії, а також розробники техніки, яким завдано збитків на суму понад 150 млн доларів США.

Проведено обшуки на території Києва, Київської та Хмельницької областей за місцем проживання хакера і близьких до нього осіб. Вилучено грошові кошти на загальну суму понад 360 тис. доларів, комп'ютерна техніка, термінали мобільного зв'язку, транспортні засоби. Крім того, на криптогаманцях чоловіка заблоковано 1,3 мільйона доларів.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Хакеру загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.