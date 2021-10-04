Від початку доби зафіксовано проліт безпілотника військ РФ, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим "тиші". Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії розмежування.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в штабі.
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