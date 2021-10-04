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Від початку доби зафіксовано проліт безпілотника військ РФ, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби зафіксовано проліт безпілотника військ РФ, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим "тиші". Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в штабі.

Читайте також: За минулу добу поранено воїна, 11 порушень режиму тиші. Найманці РФ застосовували 122-мм артилерію, великокаліберні міномети і ПТРК, - ООС
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Топ коментарі
+5
Над Кончей куча глушилок беспилотников - муха не проскочит. А на фронте беспилотники шастают как хотят...
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04.10.2021 17:16
+5
Почему не сбили, пять сопли жевали, писали доклады?
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04.10.2021 17:18
+5
А сбивать будете или статистику позора будете вести
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04.10.2021 17:24
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Над Кончей куча глушилок беспилотников - муха не проскочит. А на фронте беспилотники шастают как хотят...
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04.10.2021 17:16 Відповісти
Не факт. Обычные квадрокоптеры не проскочат, а вот серьезный аппарат типа орлана - может и проскочит.
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04.10.2021 17:37 Відповісти
Так и РЭБ на фронте под это заточен, ваще-то... Вплоть до того, что выжигается электроника аппарата и он физически не может продолжать полёт вообще никак.
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04.10.2021 17:41 Відповісти
так шо. надо всею украиной метеором промчался и скрылся в сторону моря?
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04.10.2021 17:17 Відповісти
Почему не сбили, пять сопли жевали, писали доклады?
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04.10.2021 17:18 Відповісти
А чому не збили, говнокомандувач не дозволив???
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04.10.2021 17:20 Відповісти
Так ніби ж вже дозволили... без дозволу
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04.10.2021 18:08 Відповісти
А сбивать будете или статистику позора будете вести
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04.10.2021 17:24 Відповісти
Как разрешили отвечать, так и нарушений поменшало.
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04.10.2021 17:35 Відповісти
Херня в том , что "накрывают" наших на следующий день. Он когда пролетает , то бьют очень прицельно .
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04.10.2021 18:05 Відповісти
А збити його не було чим
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04.10.2021 18:07 Відповісти
 
 