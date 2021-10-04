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ЄС обговорить диверсифікацію поставок газу через стрибок цін і залежно від РФ, - єврокомісар Паоло Джентілоні

ЄС обговорить диверсифікацію поставок газу через стрибок цін і залежно від РФ, - єврокомісар Паоло Джентілоні

Міністри економіки і фінансів зони євро на засіданні Єврогрупи обговорять диверсифікацію постачання і зберігання газу на тлі залежності від Росії і високих цін. Також планується розглянути економічні наслідки зростання вартості енергоносіїв.

Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Євросоюз має намір обговорити шляхи диверсифікації постачання і зберігання, а також вирішити проблему високих цін на постачання", - сказав він, відповідаючи на питання про залежність ЄС від постачання газу з Росії.

Джентілоні зазначив, що планується обговорення різкого стрибка цін на електрику і його наслідки, а також заходи, які можуть бути прийняті для їх стабілізації. За його словами, для цього ЄС потрібна координація дій як на рівні окремих країн, так і на загальноєвропейському.

"Єврокомісія готує доповідь про вплив на європейський ринок глобального зростання цін на газ", - уточнив чиновник, додавши, що необхідно захистити від зростання цін найбільш вразливі категорії європейських громадян.

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Топ коментарі
+14
Понастроили трубопроводов типа НАБУКО, СПГ-терминалов для газа из США, оклеили всё солнечными панелями, понатыкали ветряков, приняли разные энергетические антимонопольные пакты, ввели рынок газа. И.... очутились там же где и были только в ещё худшей зависимости от рф. Это надо уметь.
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04.10.2021 18:04
+8
дошло наконец то до еврожираф.. ...расеи верить -себя не уважать!, на все времена истина!
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04.10.2021 18:00
+7
А вас же предупреждали, что с цапами связываться себе дороже..
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04.10.2021 17:59
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04.10.2021 17:57 Відповісти
"Лучшее средство против высоких цен - высокие цены" (с)
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04.10.2021 17:58 Відповісти
А вас же предупреждали, что с цапами связываться себе дороже..
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04.10.2021 17:59 Відповісти
дошло наконец то до еврожираф.. ...расеи верить -себя не уважать!, на все времена истина!
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04.10.2021 18:00 Відповісти
Надо сначала по тупому попасть в газовую зависимость от Раисы, а потом с ней героически бороться
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04.10.2021 18:02 Відповісти
Началось наполнение газом первой нитки СП-2.
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04.10.2021 18:03 Відповісти
Откуда инфа ?
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04.10.2021 18:12 Відповісти
отсюда https://www.rbc.ua/rus/news/nachalos-zapolnenie-gazom-pervoy-nitki-severnogo-1633359301.html
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04.10.2021 18:44 Відповісти
Давай нормальную ссылку, а не фсбешное говн
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04.10.2021 18:46 Відповісти
На https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/novosti-i-meropriiatiia/2-153/
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04.10.2021 18:51 Відповісти
Да я понимаю, что у вас на лубянке и на лахте такое говно штампуют пачкам))) давай нормальный ресурс
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04.10.2021 19:52 Відповісти
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04.10.2021 21:00 Відповісти
Ну там только утверждают)) вот я например, утверждаю, что твоё сопливое пукин *****! Но ведь об этом знает весь мир, а значит, это не только моё мнение
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04.10.2021 21:08 Відповісти
Мой президент Клаус Йоханнис , я гражданин Румынии , а твоё мнение меня мало интересует от слова ВООБЩЕ ))
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06.10.2021 09:11 Відповісти
Откуда за уралом Румыния? Лаптеногое, целуй патрет *****, да смотри вовремя, на бояра не подадут)
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06.10.2021 09:20 Відповісти
Румыния - центральная часть Европы , вчи хлопчик географию )) , Целовать трэба маты та свою жинку , а портреты не трэба . И да , лапти - по румынски молоко
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06.10.2021 09:30 Відповісти
Ты на каком языке вещаешь, казламордое? Падаль мордовская, а ***** своему передай, мочили вашу мразь здесь, и будем мочить и дальше, а ты петух с бутылки не вставай, кокошник слетит
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06.10.2021 09:34 Відповісти
Я на твоей родной мове и вещаю , бо на румынской ты не разумиешь ))

Европейцы не падаль , мож в тоби причина , не ? )) И да на бутылке сидеть не удобно , еврпопейцы предпочитают мягкое кресло
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06.10.2021 09:54 Відповісти
********* как один, под разными никами эту херню пишут
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04.10.2021 18:44 Відповісти
Понастроили трубопроводов типа НАБУКО, СПГ-терминалов для газа из США, оклеили всё солнечными панелями, понатыкали ветряков, приняли разные энергетические антимонопольные пакты, ввели рынок газа. И.... очутились там же где и были только в ещё худшей зависимости от рф. Это надо уметь.
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04.10.2021 18:04 Відповісти
Дошло до бюргеров.
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04.10.2021 18:12 Відповісти
Мне больше интересно другое. Где газовозы из Штатов ? Они ведь обещали полностью заместить рашку и ее газ-говно-пром на европейском рынке.
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04.10.2021 18:14 Відповісти
Газовозы ещё на стапелях в южной Корее. А те, что есть - возят газ в Азию на Тихоокеанское побережье. Там газ ещё дороже.
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04.10.2021 18:17 Відповісти
А кто-то контрактовал газ из США? Не? Ну и в лес
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04.10.2021 18:29 Відповісти
ну и рашка может ответить так же. Действующие договоры выполняются ? Да. А чтобы увеличить поставки - надо увеличивать добычу, а это уже не так просто и не так быстро.
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04.10.2021 18:33 Відповісти
Так об этом и речь, им говорили о деверсификации? Говорили. Они молились на потоки. Хто им дохтур?
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04.10.2021 18:35 Відповісти
А где делся обещанный газ из США, Катара, Алжира? Почему они не помогут ЕС? Высокая цена не потому что РФ не поставляет газ. РФ никто не обвиняет в невыполнении контрактов. Цена газа такая потому что Китай в 2008 потреблял 120 млрд. м3, сегодня потребляет 240, а в 2030 хочет покупать триллион кубов в год, по любой цене. Газа на всех не хватит.
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04.10.2021 18:16 Відповісти
Пусть доживут до 2030 го., а пока сидят без света...
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04.10.2021 19:26 Відповісти
Немає чим доставляти. Будують. Треба ЄС ще почекати.
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04.10.2021 20:16 Відповісти
"А где делся обещанный газ из США, Катара, Алжира" - так его надо было законтрактовать, но Меркельша и Ко, решили нах надо.
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04.10.2021 18:28 Відповісти
А хто заважає законтрактувати зараз? Тим більше, що ця криза почалась не вчора?
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04.10.2021 19:02 Відповісти
То что такие контракты заключаются сильно заранее? Не, ну можете попробовать купить у Маска отправку на орбиту спутника через неделю, или у боинга сотню самолей завтра
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04.10.2021 22:38 Відповісти
проснулись
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04.10.2021 18:42 Відповісти
Так-так. Обсудіть ))) Є така тєма. Як полізе інформація, кому і скільки дав на лапу Пупкін, то будете тікати в різні боки, як щурі. Європа вже давно продалася 2-3 рази.
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04.10.2021 18:43 Відповісти
***** тратить мільярди на підкуп зарубіжних політиків (головним чином, політичних єврошлюх).
Про це повідомив Сергій Пугачов, - колишній член Совєта ********* РФ, і колишній друг кремлівської криси.

Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", - утверждает Пугачев.

По его словам, деньги на эти цели Путин тратит "мощно", но не делает этого лично. Источник:
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04.10.2021 19:04 Відповісти
Что обосрались со своим СП-2 и *зельоной енергетикой*? Поцелуйте Шредера в ж*** за то что лоббировал закрытие АЕС. Еще и требуют чтобы Украина переходила на *зельоную енергетику*. Догадайтесь на кого и в пользу кого Ахметов работает.
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04.10.2021 18:55 Відповісти
Zelionaja energija probyvajet put v Evrosojuze.Tolko vetruvki vyrabatyvajet 16% srednem elektricestva 2020 godu.Danija pocti 50% ,nemci 27%.Vot i budet obgovarivat kak etu cifru podniat vo vsiom ES stob tak nezavysset ot gaza
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04.10.2021 19:06 Відповісти
Зелена енергетика це добре. Вона дозволяє балансувати АЕС і при тому взагалі не бути залежним від імпорту вугілля.
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04.10.2021 20:18 Відповісти
"Евросоюз намерен обсудить пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки - диверсификацию и проблему высоких цен должен уплатить бюджет Германии во главе с путинской подельницей ,которые совместно протолкнули план грабежа ЕС и Украины .
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04.10.2021 19:06 Відповісти
Пока пукін платить фрау,месьє та іншим депутатам все закічуватиметься вираженням великої стурбованості кого б він не труїв ,вбивав ,грабував чиї території не відбирав ,слуги у всіх країнах однакові.
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04.10.2021 19:59 Відповісти
Тому що слуги це міф. Не існує ніяких слуг у владі.

Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:

- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.

- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.

Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.

Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.

Так ось продовжуючи написане вище - Виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації. Тобто без власної держави нікуди бо підеш на метан або м'ясо.
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04.10.2021 20:20 Відповісти
Долбодятлы европейские. Думали с рашкой можно дело иметь. Вы на Украину молиться должны - украинцы свои жизни отдают, чтоб рашка на запад не лезла
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04.10.2021 20:23 Відповісти
 
 