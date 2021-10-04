ЄС обговорить диверсифікацію поставок газу через стрибок цін і залежно від РФ, - єврокомісар Паоло Джентілоні
Міністри економіки і фінансів зони євро на засіданні Єврогрупи обговорять диверсифікацію постачання і зберігання газу на тлі залежності від Росії і високих цін. Також планується розглянути економічні наслідки зростання вартості енергоносіїв.
Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Євросоюз має намір обговорити шляхи диверсифікації постачання і зберігання, а також вирішити проблему високих цін на постачання", - сказав він, відповідаючи на питання про залежність ЄС від постачання газу з Росії.
Джентілоні зазначив, що планується обговорення різкого стрибка цін на електрику і його наслідки, а також заходи, які можуть бути прийняті для їх стабілізації. За його словами, для цього ЄС потрібна координація дій як на рівні окремих країн, так і на загальноєвропейському.
"Єврокомісія готує доповідь про вплив на європейський ринок глобального зростання цін на газ", - уточнив чиновник, додавши, що необхідно захистити від зростання цін найбільш вразливі категорії європейських громадян.
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Европейцы не падаль , мож в тоби причина , не ? )) И да на бутылке сидеть не удобно , еврпопейцы предпочитают мягкое кресло
Про це повідомив Сергій Пугачов, - колишній член Совєта ********* РФ, і колишній друг кремлівської криси.
Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", - утверждает Пугачев.
По его словам, деньги на эти цели Путин тратит "мощно", но не делает этого лично. Источник:
Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:
- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.
- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.
Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.
Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.
Так ось продовжуючи написане вище - Виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації. Тобто без власної держави нікуди бо підеш на метан або м'ясо.